ETV Bharat / state

وقف ترمیمی ایکٹ کے خلاف حیدرآباد کے دارالسلام میں مسلم پرسنل لا بورڈ کا اجلاس عام، خالد سیف اللہ رحمانی، اسدالدین اویسی و دیگر کا خطاب - PUBLIC MEETING AGAINST WAQF ACT

انہوں نے کہا کہ وقف قانون کو واپس لئے جانے تک کسانوں کی طرح احتجاج کو جاری رکھا جائے گا۔ ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Urdu Team Published : April 20, 2025 at 12:27 AM IST | Updated : April 20, 2025 at 12:36 AM IST 4 Min Read

حیدرآباد : تلنگانہ میں دارالحکومت حیدرآباد کے دارالسلام میں 19 اپریل کی رات آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے چلائی جارہی وقف بچاؤ، دستور بچاؤ مہم کے تحت بڑے پیمانہ پر اجلاس عام کا انعقاد کیا گیا جس میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے مرکزی حکومت کی جانب سے لائے گئے نئے وقف قانون کی پرزور مذمت کی۔ انہوں نے حالیہ عدالتی کاروائی پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ’عدالت نے صرف کچھ شقوں پر اعتراض کیا ہے لیکن اس متنازعہ قانون پر کوئی روک نہیں لگائی گئی۔ انہوں نے کہا کہ عدالتی کاروائی سے متعلق لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جارہی ہے۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے عدالت عظمیٰ پر اس یقین کا اظہار کیا کہ اس معاملہ میں انصاف کا مظاہرہ کیا جائے گا۔ انہوں نے نئے وقف ایکٹ میں لمیٹیشن سے متعلق شق کو انتہائی خطرناک قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کا اصول کسی دیگر مذاہب کے بورڈز سے متعلق ایکٹ میں نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک قانون کو واقف نہیں لیا جاتا ہمارا احتجاج جاری رہے گا۔ انہوں نے مرکزی حکومت پر بورڈ کی قوت و طاقت کو سازش کے ذریعہ ختم کرنے کا بھی الزام عائد کیا۔ مولانا نے نوجوانوں سے سوشل میڈیا کے ذریعہ وقف قانون کے خلاف بڑے پیمانہ پر مہم چلانے کا بھی مطالبہ کیا۔

کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ بیرسٹر اسدالدین اویسی نے تقریر کی شروعات نعرہ تکبیر سے کی اور حاضرین سے موبائیل پر روشنی کرنے کو کہا۔ انہوں نے اس موقع پر کہا کہ ’اس سے بی جے پی والوں کی بتی جلے گی‘۔ انہوں نے کہا کہ نئے وقف ایکٹ کے ذریعہ ہمیں مٹانے کی کوشش کی جارہی ہے۔ اسدالدین اویسی نے کہا کہ ’ہم جمہوری طریقہ سے احتجاج کریں گے اور مٹانے کی کوشش کو ناکام کیا جائے گا‘۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت کے آگئے نہیں جھوکیں گے۔ اویسی نے کہا کہ ’مودی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ مرکزی حکومت جمہوریت اور آئین کے خلاف قانون بنانے میں مصروف ہے‘۔ انہوں نے کہا کہ مودی حکومت ملک کی ترقی کی فکر نہیں ہے۔ وہ ملک میں بھائی چارگی کو ختم کرنے کےلئے کوشاں ہے، جس سے ملک کو نقصان ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ وقف قانون کو واپس لئے جانے تک کسانوں کی طرح احتجاج کو جاری رکھا جائے گا۔ حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ نے مودی حکومت پر مسلمانوں کی شناخت ختم کرنے اور مسجدوں کو چھیننے کےلئے سازش رچنے کا بھی الزام عائد کیا۔ انہوں نے کہا کہ مسلم خواتین کا حجاب چھیننے کی کوشش کی جارہی ہے اور بلڈوزر کے ذریعہ مسلمانوں اور دلتوں کے گھروں کو منہدم کیا جارہا ہے۔ اویسی نے کہا کہ یو سی سی کے نام پر مسلمانوں سے ان کی شریعت چھینے کےلئے بی جے پی حکومت کوشاں ہے۔ انہوں نے کچھ مفاد پرست لوگوں سے چوکنا رہنے کا مسلمانوں کو مشورہ دیا۔ اس موقع پر اویسی نے مسلمانوں میں اتحاد کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ انہوں نے بی جے پی لیڈر کی جانب سے سپریم کورٹ سے متعلق دیئے گئے بیان کی جس میں انہوں نے ’مذہبی جنگ‘ کا ذکر کیا تھا، سخت الفاظ میں مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ ’بی جے پی والے عدالت کو ڈرانے کی کوشش کررہے ہیں‘۔ یہ بھی پڑھیں: اسد الدین اویسی سپریم کورٹ کے موقف سے پرامید، کہا، وقف ترمیمی قانون کے خلاف جنگ جاری رہے گی - WAQF AMENDMENT ACT 2025 آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے منعقدہ اجلاس عام سے مختلف مسالک و فرقوں و تنظیموں سے تعلق رکھنے والے علمائے کرام و دانشوران نے خطاب کیا۔

حیدرآباد : تلنگانہ میں دارالحکومت حیدرآباد کے دارالسلام میں 19 اپریل کی رات آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے چلائی جارہی وقف بچاؤ، دستور بچاؤ مہم کے تحت بڑے پیمانہ پر اجلاس عام کا انعقاد کیا گیا جس میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے مرکزی حکومت کی جانب سے لائے گئے نئے وقف قانون کی پرزور مذمت کی۔ انہوں نے حالیہ عدالتی کاروائی پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ’عدالت نے صرف کچھ شقوں پر اعتراض کیا ہے لیکن اس متنازعہ قانون پر کوئی روک نہیں لگائی گئی۔ انہوں نے کہا کہ عدالتی کاروائی سے متعلق لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جارہی ہے۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے عدالت عظمیٰ پر اس یقین کا اظہار کیا کہ اس معاملہ میں انصاف کا مظاہرہ کیا جائے گا۔ انہوں نے نئے وقف ایکٹ میں لمیٹیشن سے متعلق شق کو انتہائی خطرناک قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کا اصول کسی دیگر مذاہب کے بورڈز سے متعلق ایکٹ میں نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک قانون کو واقف نہیں لیا جاتا ہمارا احتجاج جاری رہے گا۔ انہوں نے مرکزی حکومت پر بورڈ کی قوت و طاقت کو سازش کے ذریعہ ختم کرنے کا بھی الزام عائد کیا۔ مولانا نے نوجوانوں سے سوشل میڈیا کے ذریعہ وقف قانون کے خلاف بڑے پیمانہ پر مہم چلانے کا بھی مطالبہ کیا۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ بیرسٹر اسدالدین اویسی نے تقریر کی شروعات نعرہ تکبیر سے کی اور حاضرین سے موبائیل پر روشنی کرنے کو کہا۔ انہوں نے اس موقع پر کہا کہ ’اس سے بی جے پی والوں کی بتی جلے گی‘۔ انہوں نے کہا کہ نئے وقف ایکٹ کے ذریعہ ہمیں مٹانے کی کوشش کی جارہی ہے۔ اسدالدین اویسی نے کہا کہ ’ہم جمہوری طریقہ سے احتجاج کریں گے اور مٹانے کی کوشش کو ناکام کیا جائے گا‘۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت کے آگئے نہیں جھوکیں گے۔ اویسی نے کہا کہ ’مودی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ مرکزی حکومت جمہوریت اور آئین کے خلاف قانون بنانے میں مصروف ہے‘۔ انہوں نے کہا کہ مودی حکومت ملک کی ترقی کی فکر نہیں ہے۔ وہ ملک میں بھائی چارگی کو ختم کرنے کےلئے کوشاں ہے، جس سے ملک کو نقصان ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ وقف قانون کو واپس لئے جانے تک کسانوں کی طرح احتجاج کو جاری رکھا جائے گا۔ حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ نے مودی حکومت پر مسلمانوں کی شناخت ختم کرنے اور مسجدوں کو چھیننے کےلئے سازش رچنے کا بھی الزام عائد کیا۔ انہوں نے کہا کہ مسلم خواتین کا حجاب چھیننے کی کوشش کی جارہی ہے اور بلڈوزر کے ذریعہ مسلمانوں اور دلتوں کے گھروں کو منہدم کیا جارہا ہے۔ اویسی نے کہا کہ یو سی سی کے نام پر مسلمانوں سے ان کی شریعت چھینے کےلئے بی جے پی حکومت کوشاں ہے۔ انہوں نے کچھ مفاد پرست لوگوں سے چوکنا رہنے کا مسلمانوں کو مشورہ دیا۔ اس موقع پر اویسی نے مسلمانوں میں اتحاد کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ انہوں نے بی جے پی لیڈر کی جانب سے سپریم کورٹ سے متعلق دیئے گئے بیان کی جس میں انہوں نے ’مذہبی جنگ‘ کا ذکر کیا تھا، سخت الفاظ میں مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ ’بی جے پی والے عدالت کو ڈرانے کی کوشش کررہے ہیں‘۔ یہ بھی پڑھیں: اسد الدین اویسی سپریم کورٹ کے موقف سے پرامید، کہا، وقف ترمیمی قانون کے خلاف جنگ جاری رہے گی - WAQF AMENDMENT ACT 2025 آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے منعقدہ اجلاس عام سے مختلف مسالک و فرقوں و تنظیموں سے تعلق رکھنے والے علمائے کرام و دانشوران نے خطاب کیا۔

Last Updated : April 20, 2025 at 12:36 AM IST