عید میلادالنبی کے موقع پر ڈرائی ڈے کا مطالبہ، مسلم رہنماؤں اور تنظیموں نے حکومت کو میمورینڈم پیش کیا

اجمیر: پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت کے مبارک موقع پر راجستھان میں مسلم رہنماؤں اور تنظیموں نے بھجن لال حکومت سے ریاست بھر میں 5 ستمبر کو ڈرائی ڈے رکھنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اجمیر شریف درگاہ خدام خواجہ کی انجمن شیخ زادگان، خانقاہ مشرب چشت اور مسلم عوامی نمائندوں مکرانہ کے ایم ایل اے ذاکر حسین گوساوت، جے پور کشن پول کے ایم ایل اے امین کاغذی جیسے کئی لیڈروں نے عید میلاد النبی کے دن ڈرائی ڈے رکھنے کی درخواست کی ہے۔
اس سلسلے میں اجمیر اور مکرانہ میں سی ایم بھجن لال کے نام ایک میمورنڈم بھی ضلع کلکٹر کو سونپا گیا ہے۔ ایم ایل اے ذاکر حسین نے کہا کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں۔ نبی پاک نے سود اور عورتوں پر ظلم کے خلاف آواز اٹھائی اور اس برائی کے ساتھ ساتھ شراب اور نشہ کو سب سے بڑی برائی حرام قرار دیا۔ انہوں نے انسان کو انسان سے محبت کا پیغام دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی یوم پیدائش عید میلاد النبی پر ڈرائی ڈے منایا جانا چاہیے۔ اس برائی کے کرنے سے انسان بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ مسلم عوامی نمائندے امین کاغذی اور ذاکر حسین بھی اپنے وفد کے ساتھ راجستھان کے وزیر اعلیٰ بھجن لال سے ملاقات کریں گے۔
اسی طرح اجمیر درگاہ سے تعلق رکھنے والے خانقاہ مشرب چشت نے بھی سی ایم بھجن لال سے درخواست کی ہے کہ جس طرح ریاست میں 28 اگست کو پریوشن تہوار اور 6 ستمبر کو اننت چتردشی کے موقع پر نان ویجیٹیرین مٹن، چکن اور انڈوں کی دکانیں بند کرنے کا اعلان کیا گیا ہے اسی طرح سے 5 ستمبر کو ڈرائی ڈے کا اعلان کیا جائے۔
ان کا مطالبہ ہے کہ اس دن شراب کی دکانیں بند کی جائیں اور ڈرائی ڈے کا اعلان بھی کیا جائے۔ اس سے نہ صرف ریاست میں بلکہ پورے ملک میں ایک اچھا پیغام جائے گا، جس کے لیے مسلم کمیونٹی بھجن لال حکومت کی شکر گزار ہوگی۔