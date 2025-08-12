باہمی رضامندی کے ساتھ مسلم طلاق قانونی، گجرات ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ

احمد آباد: گجرات ہائی کورٹ نے مسلم خاندانوں کی طلاق سے متعلق ایک بڑا فیصلہ دیا ہے۔ اس سلسلے میں، عدالت نے کہا کہ مسلم شادی کو 'مبارت' کے ذریعے ختم کیا جاسکتا ہے۔ اس کے لئے کسی تحریری معاہدے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہائی کورٹ نے راجکوٹ فیملی کورٹ کے حکم کو ختم کردیا اور کہا کہ اس سلسلے میں حدیث اور قرآن مجید میں اس کا واضح ذکر ہے۔
سارا معاملہ کیا ہے؟
معلومات کے مطابق ، راجکوٹ کے ایک مسلمان جوڑے نے کچھ سال پہلے شادی کی تھی۔ شادی کے بعد ، ان کے مابین اختلافات پیدا ہوئے۔ اس کے بعد ، شوہر اور بیوی نے باہمی رضامندی کے ساتھ الگ ہونے کا فیصلہ کیا۔ اس جوڑے نے فیملی کورٹ میں طلاق کی درخواست دائر کی تاکہ شادی کو 'مبارت' کے ذریعے ختم کیا جاسکے۔
راجکوٹ کی فیملی کورٹ نے اس جوڑے کی اس درخواست کو مسترد کردیا۔ فیملی کورٹ نے کہا کہ یہ کیس فیملی کورٹ ایکٹ کی دفعہ 7 کے تحت نہیں آتا ہے۔ اسی وقت ، عدالت نے یہ بھی کہا کہ طلاق کے لئے کوئی تحریری معاہدہ نہیں ہے ، لہذا طلاق کی درخواست قبول نہیں کی جاسکتی ہے۔ گجرات ہائی کورٹ میں اس کے خلاف ایک درخواست دائر کی گئی تھی۔ جسٹس اے کوجے اور جسٹس این ایس سنجے گوڈا کے ڈویژن بنچ نے ہائی کورٹ میں معاملے کی سماعت کی۔
سماعت کے دوران ، عدالت نے ایک بڑا فیصلہ دیا اور کہا کہ قرآن اور حدیث میں شادی ختم کرنے کے عمل کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ مسلم شادی کو 'مبارت' کے ذریعے ختم کیا جاسکتا ہے ، اور اس کے لئے تحریری معاہدے کی ضرورت نہیں ہے۔ 'مبارت' کو درست قرار دیتے ہوئے ، ہائی کورٹ نے راجکوٹ فیملی کورٹ کے حکم کو ختم کردیا۔ واضح رہے کہ 'مبارک' کا مطلب باہمی رضامندی کے ساتھ لیا گیا فیصلہ ہے۔ عدالت کے مطابق ، مسلمان جوڑے باہمی رضامندی سے طلاق دے سکتے ہیں۔