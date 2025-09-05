ETV Bharat / state

باغپت میں دن دہاڑے ہائی وے پر نوجوان کا قتل، کار میں سوار بدمعاشوں نے بائک کو ٹکر ماری، پھر کار سے نیچے اتر کر سینے میں مار دی گولی - MURDER IN BAGHPAT

پولیس نے جائے وقوعہ کے قریب سے سی سی ٹی وی فوٹیج برآمد کر لی ہے۔ جس میں سفید سنٹرو کار دکھائی دے رہی ہے۔

واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آگئی (Photo Credit; Police Media cell)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 5, 2025 at 8:12 AM IST

باغپت، اترپردیش: دہلی-سہارنپور ہائی وے NH 709 B پر دن دہاڑے ایک بائک سوار نوجوان کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ دو بدمعاش جو ایک سنٹرو کار میں آئے تھے پہلے اوور ٹیک کر کے بائک کو زور سے ٹکر مار دی۔ نوجوان موٹر سائیکل سمیت سڑک پر گرا تو بدمعاشوں نے کار سے نیچے اتر کر اسے گولی مار دی۔

اطلاع ملنے پر موقع پر پہنچی پولیس نے جائے وقوعہ کے قریب سے سی سی ٹی وی فوٹیج برآمد کر لی ہے۔ ویڈیو میں تصادم کے بعد تباہ شدہ سانٹرو کار دکھائی دے رہی ہے۔ پولیس نے لاش کو تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے۔ معاملے کی جانچ کی جا رہی ہے۔

نوجوان کی شناخت باغپت کوتوالی علاقہ کے باگھو گاؤں کے رہنے والے انکش کے طور پر ہوئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ نوجوان کسی کام سے باغپت کورٹ جا رہا تھا۔ دوپہر تقریباً 2:00 بجے دہلی-سہارنپور ہائی وے پر پیچھے سے آرہی ایک سفید سنٹرو کار نے بائک کو ٹکر مار دی۔ جس کی وجہ سے انشول سڑک پر گر گیا۔ دو نوجوانوں نے کار سے باہر نکل کر انشول کے سینے میں پستول سے گولی مار دی۔

واقعہ کے پیچھے پرانی دشمنی سامنے آ رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ چند سال قبل ایک دودھ والے کو قتل کر دیا گیا تھا۔ انکش کا بھائی اس قتل کیس میں جیل میں ہے۔ واقعے کے دوران دودھ والے کی جانب سے لوگوں نے قتل کا بدلہ قتل سے لینے کا اعلان کیا تھا۔

ایس پی سورج کمار رائے نے بتایا کہ ہائی وے پر فائرنگ کے واقعہ کی اطلاع ملتے ہی پولیس کی ٹیم موقع پر پہنچی اور زخمیوں کو اسپتال پہنچایا۔ جہاں ڈاکٹر نے اسے مردہ قرار دے دیا۔ فائرنگ کرنے والے شرپسندوں کی تلاش کے لیے پانچ ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ ملزمان کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔

