آگرہ میں چچا نے بھتیجے کو نیلے ڈرم میں جلا دیا، بیٹی کے نہانے کی ویڈیو بنا کر کررہا تھا بلیک میل، انیس ماہ بعد ہوا ایسا انکشاف
آگرہ میں تقریباً 19 ماہ بعد ایک بلائنڈ قتل کا انکشاف ہوا ہے۔ بھتیجے کو دور کے رشتہ داروں نے قتل کیا۔
آگرہ، اترپردیش: ریاست اترپردیش کے آگرہ کے ملپورہ تھانہ پولیس نے 19 ماہ بعد بلائنڈ قتل کا انکشاف کرتے ہوئے ایک ملزم کو گرفتار کیا ہے۔ ملزم نے اپنے بھانجے کے ساتھ مل کر پہلے رشتہ دار کے بیٹے کو اغوا کیا۔ پھر قتل کرنے کے بعد لاش نیلے ڈرم میں رکھ دی۔ وہ اسے ایک سنسان جگہ لے گیا اور پٹرول چھڑک کر لاش کو جلا دیا۔ جس کے باعث لاش کی شناخت نہیں ہو سکی۔ موقع سے ملنے والی لاش کی باقیات اور نوجوان کی والدہ کا ڈی این اے ٹیسٹ کرایا گیا تو لاش کی شناخت ہو گئی۔
18 فروری 2024 کو دھول پور کے رہنے والے لال سنگھ کا بیٹا راکیش (19) لاپتہ ہو گیا۔ اہل خانہ نے گمشدگی کی رپورٹ درج کرائی۔ پولیس راکیش کی تلاش کر رہی تھی۔ 20 فروری 2024 کو سایہ تھانہ کے علاقے میں ایک نوجوان کی آدھی جلی ہوئی لاش ملی۔ چہرہ ناقابل شناخت تھا۔ نوجوان کی موٹر سائیکل موقع سے ملی۔ جس سے شک مزید گہرا ہوگیا۔ جون 2024 میں لال سنگھ کی شکایت پر اغوا اور قتل کا مقدمہ درج کیا گیا تھا۔
ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے شناخت
پولیس نے لاش کی شناخت کے لیے ڈی این اے ٹیسٹ کرایا۔ ڈی این اے ٹیسٹ رپورٹ جب ماں سے مل گئی تو یہ واضح ہوا کہ یہ لاش راکیش کی ہے۔ یہ معاملہ شروع میں اندھیرے میں تیر چلانے جیسا تھا لیکن مسلسل تلاش سے پولیس قاتل تک پہنچ گئی۔ پیر کو پولیس نے اس کا انکشاف کیا اور ایک ملزم کو گرفتار کرکے جیل بھیج دیا۔ ملزم دیوی رام راکیش کے ماموں ہیں۔
بھتیجے کی تلاش میں پولس
مالپورہ تھانے کے انچارج انسپکٹر ونود کمار مشرا نے بتایا کہ تفتیش کے دوران ایسی کئی چیزیں سامنے آئیں، جس کی وجہ سے راکیش کے قتل کا راز کھل گیا۔ شواہد کی بنیاد پر کابل پور کے رہنے والے دیوی رام کو جاکھوڈا پل سے گرفتار کیا گیا۔ پوچھ تاچھ کے دوران دیوی رام نے قتل میں ملوث اپنے بھتیجے نتیا کشور کا نام بتایا۔ ملزم نیتا کشور مفرور ہے۔
بیٹی کے نہانے کی ویڈیو اور تصاویر بنائی
ملزم دیوی رام نے پوچھ گچھ کے دوران بتایا کہ وہ مٹھائی، کچوری، سموسے بیچتا ہے۔ دکان کرائے پر ہے۔ رشتہ دار لال سنگھ کا بیٹا راکیش گاؤں آیا کرتا تھا۔ راکیش نے میری نابالغ بیٹی کے نہاتے ہوئے فوٹو کھینچے اور ویڈیو بنائے۔ راکیش میری بیٹی کو مسلسل بلیک میل کر رہا تھا۔ جس کی وجہ سے بیٹی پریشان تھی۔ میرا اور خاندان کا امیج خراب کرنے کے ساتھ ساتھ بدنامی کا بھی اندیشہ تھا۔
بیٹی کی شادی کا بہانہ بنا کر بلایا
ملزم دیوی رام نے بتایا، اس نے اپنے بھتیجے نتیا کشور کے ساتھ مل کر راکیش کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ جس کے تحت اس نے راکیش کو اپنے اعتماد میں لیا۔ بیٹی کی شادی کا بہانہ کرکے اسے 18 فروری 2024 کو حلوائی کی دکان پر بلایا۔ اس کے بعد اس نے مفلر اور تار سے راکیش کا گلا گھونٹ دیا۔ اسے قتل کرنے کے بعد اس کی لاش نیلے رنگ کے ڈرم میں ڈال کر لوڈر گاڑی میں سایہ میں واقع ندی کے کنارے لے گئے۔ اس کے جسم کو پٹرول ڈال کر جلا دیا۔ راکیش کے دونوں موبائل اور قتل میں استعمال ہونے والا مفلر اور تار دریا میں پھینک دیا گیا۔ قتل کے بعد وہ گھر سے چلا گیا۔ اپنی مٹھائی کی دکان بند کر کے کام پر دہلی چلا گیا۔
اس طرح پکڑا گیا ملزم
مالپورہ تھانے کے انچارج انسپکٹر ونود کمار مشرا نے بتایا کہ جب راکیش کی آدھی جلی لاش سے شناخت ہوئی تو پولیس ملزم دیوی رام کے گاؤں گئی اور تفتیش کی۔ پتہ چلا کہ دیوی رام کا راکیش سے جھگڑا ہوا تھا۔ اس سے پولیس کا شک مزید بڑھ گیا۔ جب دیوی رام کو پوچھ گچھ کے لیے اٹھایا گیا تو اس نے پہلے پولیس کو گمراہ کیا۔ پولیس کو اس کے موبائل سے کچھ آڈیو کلپس ملے، جو اس نے راکیش کے موبائل پر بھیجے تھے۔ پولیس نے اس سے سختی سے پوچھ گچھ کی تو اس نے قتل کے جرم کا اعتراف کر لیا۔
