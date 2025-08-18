ETV Bharat / state

گورکھپور پولیس اسے عام موت سمجھ رہی تھی، ہولناک ویڈیو سامنے آئی تو رہ گئے حیران، سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل - MOB LYNCHING IN GORAKHPUR

گورکھپور میں مشتاق کی موت معمول کے مطابق نہیں تھی بلکہ اسے قتل کیا گیا، پولیس نے چھ ملزمین کو گرفتار کرلیا۔

murder exposed in gorakhpur through viral video normal death turned out to be murder Urdu News
مشتاق موت کیس میں بڑا انکشاف (Photo credit ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 18, 2025 at 11:25 PM IST

گورکھپور، اترپردیش: پولیس ابتدائی طور پر یوپی کے گورکھپور میں 14 اگست بروز ہفتہ سڑک کے کنارے ملی لاش کو عام موت سمجھ رہی تھی۔ لیکن جب اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ اور واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو پولیس کے بھی ہوش اڑ گئے۔ مقتول کو بری طرح زدوکوب کیا گیا تھا جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ پی ایم رپورٹ میں جسم پر زخموں کے نشانات بھی پائے گئے۔ قتل کا انکشاف ہونے کے بعد پولیس نے چھ ملزمین کو گرفتار کر لیا ہے۔ ساتھ ہی معاملے کی گہرائی سے تحقیقات کی جا رہی ہے۔

آپ کو بتا دیں کہ ہفتہ کی صبح ضلع کے گگہا تھانہ علاقہ کے تھاتھولی گاؤں کے پاس سڑک کے کنارے ایک لاوارث لاش ملی تھی۔ متوفی کی شناخت مشتاق احمد کے نام سے ہوئی ہے جو کہ باروائی گاؤں کا رہنے والا تھا۔ جن کی عمر 48 سال تھی۔ اس سے پہلے جمعہ کی شام کو ان کی بائک دیوکالی گاؤں کے قریب لاوارث پائی گئی تھی۔ اہل خانہ نے قتل کا شبہ ظاہر کیا لیکن مقامی پولیس نے معاملے میں جلد بازی کا مظاہرہ کیا اور پنچنامہ بھرنے کے بعد لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا۔

دو ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل

پولیس پوسٹ مارٹم رپورٹ کا انتظار کر رہی تھی کہ متوفی کی دو ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہوئیں۔ جس میں مشتاق کو گاؤں والوں کے ہاتھوں مارتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ اہل خانہ کا الزام ہے کہ مشتاق کی موت اس مار پیٹ کے دوران شدید زخمی ہونے کی وجہ سے ہوئی۔ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد گاؤں والوں نے اہل خانہ کے ساتھ تھانے کا گھیراؤ کیا تو پولیس متحرک ہوگئی۔

پولیس صحیح تفتیش کرے تو ساری حقیقت سامنے آئے گی

متوفی مشتاق کے دو بیٹے اور تین بیٹیوں سمیت کل پانچ بچے ہیں۔ تینوں بیٹیاں شادی شدہ ہیں اور خاندان گاؤں سے تھوڑے فاصلے پر ایک چھوٹی سی دکان چلاتا تھا۔ بیٹی شہناز بانو نے بتایا ہے کہ ان کے والد کو قتل کر دیا گیا ہے۔ جس میں معاملہ اس کے ماموں کے گاؤں سے متعلق ہو سکتا ہے۔ جہاں اس کے والد ایک واقعہ میں مسلسل وکالت کر رہے تھے۔ دوسری جانب متوفی کی اہلیہ نجیب النسا کا کہنا ہے کہ اگر پولیس اس معاملے کی صحیح تفتیش کرے تو ساری حقیقت سامنے آجائے گی۔ اس کے شوہر کو بہت مارا پیٹا گیا اور اسی وجہ سے وہ مر گیا۔ اسے کوئی بیماری نہیں تھی۔

6 افراد گرفتار

اس معاملے میں بانس گاؤں کے سی او انوپ کمار سنگھ نے کہا کہ وائرل ویڈیو کی جانچ کی جا رہی ہے۔ مقتول کی بیٹی شہناز بانو کی شکایت پر مقدمہ درج کر کے 6 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ان سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔

