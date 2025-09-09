ETV Bharat / state

پاگل نوجوان نے بوڑھے آٹو ڈرائیور کو بیلچے کے وار کر کے قتل کر دیا، واقعہ سی سی ٹی وی میں قید

یہ واقعہ بریلی کے کینٹ تھانہ علاقے میں پیش آیا، پولیس نے ملزم کو گرفتار کرلیا ہے۔

بریلی میں قتل (ETV Bharat)
Published : September 9, 2025 at 4:10 PM IST

بریلی، اترپردیش: شہر کے کینٹ تھانہ علاقے میں ایک 50 سالہ شخص کا بیلچے کے وار سے بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ واقعہ کی اطلاع ملتے ہی سپرنٹنڈنٹ آف پولیس نگر اور کینٹ تھانے کی پولیس فورس موقع پر پہنچ گئی۔ پولیس نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس قتل کی وجہ جاننے میں مصروف ہے۔ قتل کی پوری واردات قریب ہی نصب سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہوگئی۔

اچانک بیلچہ اٹھایا اور جان لے لی

لکڑی ڈپو کے مالک جاوید کے مطابق 50 سالہ عبدالحمید بریلی کے کینٹ تھانہ علاقے کے موہن پور تھریا میں ایک دکان پر موجود تھا۔ ان کے مطابق اس دوران گاؤں میں رہنے والا 35 سالہ فیروز پیدل آیا۔ اس نے اچانک بیلچہ اٹھایا اور عبدالحمید کے سینے پر دے مارا۔ اس نے اس کی جان لے لی۔ یہ سارا واقعہ سی سی ٹی وی میں قید ہوگیا۔

لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا

قتل کی اطلاع ملتے ہی تھانہ کینٹ کی پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ سپرنٹنڈنٹ آف پولیس نگر مانوش پاریک، ایریا آفیسر فرسٹ آشوتوش شیوم بھی موقع پر پہنچ گئے اور معاملے کے بارے میں دریافت کیا۔ تھانہ کینٹ پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا۔ سپرنٹنڈنٹ آف پولیس نگر مانوش پاریک نے بتایا کہ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ قتل کی وجہ معلوم کی جا رہی ہے۔ قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ پولس پورے معاملے کی جانچ کر رہی ہے۔

نوٹ:

ای ٹی وی بھارت کی اپیل: کسی کا قتل کوئی حل نہیں ہے!

اگر آپ کسی کے قتل کے خیالات رکھتے ہیں یا آپ کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں یا آپ کو جذباتی سہارے کی ضرورت ہے، تو کوئی ہے جو آپ کی بات سننے کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 (24x7) دستیاب ہے یا iCall، ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز ہیلپ لائن - 9152987821 پر کال کریں (پیر سے ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہے)۔

کسی کا قتل کرنا کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو صورتحال سے نمٹنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے، تو آپ فوری طور پر اس کی روک تھام کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں: 18002333330۔ یاد رکھیں، زندگی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ پریشانی محسوس کر رہے ہیں تو خاندان اور دوستوں سے بات کریں۔

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

