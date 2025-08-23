مختار انصاری کے بیٹے عمر کو اچانک دوسری جیل میں منتقل کیا گیا، غازی پور سے کاس گنج جیل منتقل

غازی پور: مختار انصاری کے چھوٹے بیٹے عمر انصاری کو غازی پور ڈسٹرکٹ جیل سے کاس گنج جیل منتقل کر دیا گیا ہے۔ عمر انصاری کو ہفتہ کی صبح تقریباً 6 بجے سخت سیکورٹی کے درمیان غازی پور سے کاس گنج جیل بھیج دیا گیا۔ غازی پور جیل کے سپرنٹنڈنٹ جگدمبا پرساد دوبے نے ان کے تبادلے کی تصدیق کی ہے۔
عمر انصاری پر غازی پور کی عدالت میں اپنی والدہ افشا انصاری کے نام ضبط شدہ جائیداد کو جاری کرنے کے لیے جعلی دستخط کے ساتھ دستاویز پیش کرنے کا الزام ہے۔ افشا انصاری کے پاس صدر کوتوالی علاقے کے بلبھ دیودھی داس محلہ میں تقریباً 10 کروڑ روپے کی جائیداد تھی، جس پر ڈی ایم کے حکم کے بعد گینگسٹر ایکٹ کی دفعہ 14 (1) کے تحت ضبطی کی کارروائی کی گئی۔ اس جائیداد کو واگزار کرانے کے لیے عدالت میں دی گئی درخواست جعلی دستخط کی بنیاد پر دائر کی گئی تھی۔
فرانزک سائنس سینٹر کی جانب سے کیے گئے ٹیسٹ میں افشا انصاری کے دستخط جعلی ثابت ہوئے۔ تحقیقات میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ وکاس کنسٹرکشن کمپنی کی دستاویزات پر افشا انصاری کے دستخط اور ایڈووکیٹ لیاقت علی کی جانب سے عدالت میں دائر درخواست پر کیے گئے دستخط آپس میں نہیں ملتے ہیں۔ لیاقت علی نے مذکورہ دستاویز اپنے وکالت نامہ کے ساتھ عدالت میں جمع کرائی تھی۔
اس سے قبل دو روز قبل غازی پور کی ضلعی عدالت نے عمر انصاری کی درخواست ضمانت مسترد کر دی تھی جب کہ ایک روز قبل عدالت نے مختار انصاری کے وکیل لیاقت علی کی درخواست ضمانت بھی مسترد کر دی تھی۔ اس دوران سابق ایم ایل اے صبغت اللہ انصاری نے جیل انتظامیہ پر بد سلوکی اور کھانے اور پانی کے ناقص انتظامات کا الزام لگایا تھا۔