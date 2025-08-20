مختار انصاری کے بیٹے عباس انصاری کی 2 سال کی سزا منسوخ، ایم ایل اے کا درجہ بحال

پریاگ راج: الہ آباد ہائی کورٹ نے نفرت انگیز تقریر کیس میں عباس انصاری کو راحت دی ہے۔ عدالت نے سزا کی معطلی کے مطالبے کو مسترد کرتے ہوئے نچلی عدالت کے حکم کو منسوخ کر دیا ہے۔ عدالت نے یہ حکم نچلی عدالت میں سزا کے خلاف زیر التوا اپیل کو قواعد کے مطابق نمٹانے کے لیے دیا ہے۔ جسٹس سمیر جین نے یہ حکم عباس کی نظر ثانی درخواست پر سینئر ایڈوکیٹ ڈی ایس مشرا اور ایڈوکیٹ اپیندر اپادھیائے اور ریاستی حکومت کی طرف سے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل ایم سی چترویدی اور اے جی اے سنجے سنگھ کی سماعت کے بعد دیا ہے۔
اس حکم سے عباس انصاری کی ایم ایل اے کی حیثیت بحال ہو جائے گی اور مؤ صدر اسمبلی سیٹ پر کوئی ضمنی انتخاب نہیں ہوگا۔ ہائی کورٹ نے 30 جولائی کو فریقین کے دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا تھا۔ عباس انصاری یوپی اسمبلی انتخابات میں اوم پرکاش راج بھر کی سہیل دیو بھارتیہ سماج پارٹی کے ٹکٹ پر ایم ایل اے منتخب ہوئے تھے۔
مؤ کی عدالت نے دو سال قید کی سزا سنائی تھی: غور طلب ہے کہ عباس انصاری نے ریاستی حکومت کے اہلکاروں کو دھمکی دی تھی کہ اگر سماج وادی پارٹی 2022 کے اسمبلی انتخابات کے بعد اقتدار میں آئی تو نتائج بھگتنے ہوں گے۔ اس معاملے میں مقدمے کی سماعت کے بعد، مؤ کی خصوصی عدالت کے ایم پی / ایم ایل اے کورٹ نے عباس انصاری کو آئی پی سی کی دفعہ 153-A (مختلف گروپوں کے درمیان دشمنی کو فروغ دینا) اور 189 (ایک سرکاری ملازم کو نقصان پہنچانے کی دھمکی) کے تحت جرم کے لیے دو سال قید کی سزا سنائی۔ اس کے علاوہ ان کو دفعہ 506 میں ایک سال اور دفعہ 171-F (انتخابات میں غیر ضروری اثر و رسوخ یا ذاتی شناخت) کے جرم میں چھ ماہ قید کی سزا سنائی گئی۔
خصوصی عدالت نے تمام سزائیں ایک ساتھ سنانے کا حکم دیا تھا۔ اس کے علاوہ دو ہزار روپے جرمانہ بھی عائد کیا گیا۔ عباس انصاری کے الیکشن ایجنٹ منصور انصاری جو تقریر کے دوران اسٹیج پر موجود تھے، کو بھی اس مقدمے میں قصوروار ٹھہرایا گیا اور چھ ماہ قید کی سزا سنائی گئی۔ اس فیصلے کے خلاف عباس انصاری کی اپیل مؤ کے خصوصی ایڈیشنل سیشن جج کے سامنے زیر التوا ہے۔ اس کے ساتھ ہی انصاری نے سزا کی معطلی کی درخواست بھی دی تھی، جسے 5 جولائی کو مسترد کر دیا گیا تھا۔ اس حکم کے خلاف انہوں نے یہ نظرثانی درخواست دائر کی تھی۔ ہائی کورٹ نے درخواست منظور کرتے ہوئے 5 جولائی کا حکم نامہ منسوخ کر دیا ہے۔