ماں نے پہلے اپنے تین بچوں کو قتل کیا، پھر کر لی خودکشی، شوہر سے جھگڑے کے بعد اٹھایا خوفناک قدم
پولیس نے موقع پر پہنچ کر دروازہ توڑا تو اندر کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔
Published : September 10, 2025 at 9:52 AM IST
باغپت، اترپردیش: ضلع کے ڈوگھاٹ علاقے سے ایک دل دہلا دینے والا واقعہ سامنے آیا ہے۔ ایک ماں نے پہلے اپنے تین بچوں کو قتل کیا، پھر خودکشی کر لی۔ مرنے والوں میں تیج کماری (29)، گنجن (7)، کٹو (2) اور میرا (5) ہیں۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر معاملے کی تفتیش شروع کر دی۔ واقعہ دوگھاٹ تھانہ علاقہ کے ٹکری قصبہ کا ہے، جہاں منگل کی شام جب شوہر وکاس اپنے گھر پہنچا تو دروازہ اندر سے بند تھا۔ کافی پکارنے کے بعد بھی اندر سے کوئی جواب نہ آیا تو وکاس نے پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس موقع پر پہنچی اور دروازہ توڑ کر کمرے کے اندر گئی تو سب اندر کا منظر دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔
وکاس کی بیٹی گنجن، بیٹا کٹو اور بیٹی میرا بستر پر بے جان پڑے تھے۔ وکاس کی بیوی تیج کماری نے اسی کمرے میں خودکشی کر لی تھی۔ واقعہ کی اطلاع گاؤں میں پہنچتے ہی لوگوں کی بڑی تعداد جمع ہو گئی۔ تیج کماری وکاس کی دوسری بیوی تھی۔ دونوں نے محبت کی شادی کی تھی۔
خاتون بچوں کو بہتر تعلیم کے لیے شہر لے جانے پر زور دے رہی تھی
ایس پی سورج کمار رائے کے مطابق شوہر وکاس نے بتایا ہے کہ وہ ٹورسٹ بس ڈرائیور ہے۔ اس کا اپنی بیوی سے جھگڑا چل رہا تھا۔ دونوں نے 24 گھنٹے تک بات نہیں کی۔ خاتون اپنے بچوں کو بہتر تعلیم کے لیے شہر لے جانے پر زور دے رہی تھی جس کے لیے شوہر تیار نہیں تھا۔ اس معاملے پر دونوں کے درمیان تھوڑی بہت بحث ہوئی۔ شام کو وکاس گھر آیا تو دروازہ بند دیکھ کر اس نے پولیس کو معاملے کی اطلاع دی۔
نوٹ:
ای ٹی وی بھارت کی اپیل: کسی کا قتل کوئی حل نہیں ہے!
اگر آپ کسی کے قتل کے خیالات رکھتے ہیں یا آپ کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں یا آپ کو جذباتی سہارے کی ضرورت ہے، تو کوئی ہے جو آپ کی بات سننے کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 (24x7) دستیاب ہے یا iCall، ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز ہیلپ لائن - 9152987821 پر کال کریں (پیر سے ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہے)۔
انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے
کسی کا قتل کرنا کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو صورتحال سے نمٹنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے، تو آپ فوری طور پر اس کی روک تھام کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں: 18002333330۔ یاد رکھیں، زندگی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ پریشانی محسوس کر رہے ہیں تو خاندان اور دوستوں سے بات کریں۔