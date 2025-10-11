کیا مفتی نے کیا قتل؟ باغپت میں تہرا قتل: مولانا کی بیوی اور دو بیٹیوں کی لاشیں مسجد کے احاطے سے خون میں لت پت ملیں

ETV Bharat / state

باغپت، اترپردیش: ریاست اترپردیش کے ضلع باغپت میں تین لوگوں کے بہیمانہ قتل کا ایک سنسنی خیز واقعہ سامنے آیا ہے۔ دوگھاٹ تھانہ علاقہ کے گنگنولی گاؤں میں ایک مسجد میں رہنے والی ایک خاتون اور اس کی دو بیٹیوں کو قتل کر دیا گیا۔ خون میں لت پت ان کی لاشیں کمرے میں پڑی پائی گئیں۔ دن دہاڑے پیش آنے والے واقعے نے علاقے مین سنسنی پیدا کردی ہے۔ پولیس نے لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا کر تفتیش شروع کردی۔

میرٹھ رینج کے ڈی آئی جی کالاندھی نیتھانی نے جائے وقوعہ پر پہنچ کر پولیس سپرنٹنڈنٹ کی ہدایت پر ایک ٹیم تشکیل دی۔ ادھر پولیس نے مفتی ابراہیم کو حراست میں لے لیا ہے اور ان سے پوچھ گچھ کر رہی ہے۔

مفتی ابراہیم گاؤں کی بڑی مسجد کے امام

دوگھاٹ پولیس اسٹیشن کے مطابق، ابراہیم کئی سالوں سے گنگنولی گاؤں کی بڑی مسجد کے امام ہیں اور احاطے کے اندر ایک کمرے میں رہتے تھے۔ وہ مقامی مدرسے میں بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ ابراہیم ہفتہ کو کسی کام سے دیوبند گئے ہوئے تھے۔ ان کی بیوی اسرانہ اور بیٹیاں 5 سالہ شوفیہ اور 2 سالہ سمیہ کمرے میں موجود تھیں۔ حسب معمول محلے کے بچے مسجد پہنچے اور اندر کا خونی منظر دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ اسرانہ اور اس کی بیٹیوں کی خون آلود لاشیں کمرے میں پڑی تھیں۔ بچوں نے اپنے گھر والوں کو آگاہ کیا۔ واقعہ کی اطلاع ملتے ہی پورے گاؤں میں ہلچل مچ گئی اور لوگوں کی بھیڑ جمع ہوگئی۔

پولیس کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا

تہرے قتل کی اطلاع ملتے ہی ڈی آئی جی اور ایس پی کئی تھانوں کی نفری کے ہمراہ جائے وقوعہ پر پہنچے اور لاشوں کو قبضے میں لے لیا۔ لاشوں کو تحویل میں لینے کے دوران پولیس کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ ڈی آئی جی کالاندھی نیتھانی نے بتایا کہ ڈوگھاٹ تھانہ علاقے کے گنگنولی گاؤں میں ماں اور اس کے دو بچوں کے قتل کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔

مقتولہ کا قریبی کوئی شخص قتل میں ملوث!

پولیس نے جائے وقوعہ پر پہنچ کر تفتیش شروع کر دی۔ پولیس سپرنٹنڈنٹ، باغپت کی قیادت میں ایک ٹیم تشکیل دی گئی ہے۔ ٹیم شواہد کی بنیاد پر کام کر رہی ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد ہی قتل میں استعمال ہونے والے ہتھیار کا پتہ چل سکے گا۔ پولیس تمام پہلوؤں سے تفتیش کر رہی ہے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ مقتول کا قریبی کوئی شخص قتل میں ملوث ہو سکتا ہے۔

نوٹ:

ای ٹی وی بھارت کی اپیل: کسی کا قتل کوئی حل نہیں ہے!

اگر آپ کسی کے قتل کے خیالات رکھتے ہیں یا آپ کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں یا آپ کو جذباتی سہارے کی ضرورت ہے، تو کوئی ہے جو آپ کی بات سننے کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 (24x7) دستیاب ہے یا iCall، ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز ہیلپ لائن - 9152987821 پر کال کریں (پیر سے ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہے)۔

انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے

کسی کا قتل کرنا کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو صورتحال سے نمٹنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے، تو آپ فوری طور پر اس کی روک تھام کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں: 18002333330۔ یاد رکھیں، زندگی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ پریشانی محسوس کر رہے ہیں تو خاندان اور دوستوں سے بات کریں۔

