ETV Bharat / state

2019 سے لاپتہ، کیرالہ کا نوجوان منشیات کی زیادتی سے ہلاک، دوستوں نے لاش کو دفنایا پھر ہڈیاں سمندر میں پھینک دیں - KERALA YOUTH DIED BY DRUG OVERDOSE

ایلتھور پولیس شواہد اکٹھا کرنے کےلیے جائے وقوعہ کا دورہ کریگی جہاں ویگل کی لاش کو دفن کیا گیا تھا، تیسرے ملزم کی تلاش جاری۔

2019 سے لاپتہ، کیرالہ کا نوجوان منشیات کی زیادتی سے ہلاک، دوستوں نے لاش کو دفنایا پھر ہڈیاں سمندر میں پھینک دیں
2019 سے لاپتہ، کیرالہ کا نوجوان منشیات کی زیادتی سے ہلاک، دوستوں نے لاش کو دفنایا پھر ہڈیاں سمندر میں پھینک دیں (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 26, 2025 at 3:04 PM IST

3 Min Read

کوزی کوڈ: ایک اہم پیش رفت میں، پولیس نے انکشاف کیا ہے کہ 29 سالہ نوجوان، جو 2019 سے لاپتہ تھا، منشیات کی زیادتی کے بعد ہلاک ہوگیا تھا جس کے بعد اس کے دوستوں نے سرورام کے ایک دلدل میں اس کی لاش کو دفن کر دیا۔ اس کے دوستوں نکھل اور دیپیش کو قتل کے سلسلے میں گرفتار کیا گیا ہے۔

ویگل (29)، جو کوزی کوڈ کے ایلتھور کا رہنے والا تھا، 24 مارچ 2019 کو لاپتہ ہو گیا، جس کے بعد اس کے اہل خانہ نے ایلتھور کے میڈیکل کالج پولیس اسٹیشن میں گمشدگی کی رپورٹ درج کرائی۔ ابتدائی تحقیقات کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا اور کیس اس وقت تک حل طلب رہا جب تک کہ ریاستی پولیس سربراہ نے پرانے گمشدہ مقدمات کو دوبارہ کھولنے کی ہدایت نہیں کی۔ ٹاؤن اے سی پی پی بیجوراج کی قیادت میں ایک خصوصی تحقیقاتی ٹیم نے اس کیس کو سنبھالا۔ موبائل فون ریکارڈ اور سائنسی شواہد کی بنیاد پر پولیس نے دو ملزمان کو حراست میں لے لیا۔

تحقیقات میں تین دوستوں کے ملوث ہونے کا اشارہ ملا۔ پوچھ گچھ کے دوران، انہوں نے اعتراف کیا کہ ویگل کو منشیات کی زیادہ مقدار دی گئی تھی اور اس کے بعد، اس کی لاش کو جرم چھپانے کے لئے دفن کیا گیا تھا۔ پولیس نے بتایا کہ آٹھ ماہ بعد، لاشیں کھود کر نکالی گئیں اور ہڈیاں بحیرہ عرب میں پھینک دی گئیں۔ ویگل کے دوستوں کو سنگین الزامات کا سامنا ہے، بشمول مجرمانہ قتل، جو کہ قتل کے مترادف ہے اور ثبوت کو تباہ کرنا۔ پولیس نے اس معاملے میں ایک اور شخص کے ملوث ہونے کی تصدیق کی ہے اور اس کی تلاش جاری ہے۔

تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ وِیگل کو آخری بار 24 مارچ کو سروورم میں اپنے ایک دوست کے گھر جاتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ ایلتھور پولیس کے مطابق، دوستوں نے اعتراف کیا ہے کہ وِیگل نے منشیات لی اور گھر میں ہی بے ہوش ہو گیا لیکن وہ اسے ہسپتال لے جانے کے بجائے وہیں چھوڑ گئے۔ جب وہ اگلے دن واپس آئے تو انہیں معلوم ہوا کہ وہ مر گیا ہے۔

موت کو چھپانے کے لیے تینوں ملزمان نے لاش کو بوری میں بھر کر سروورم کے ایک دلدلی علاقے میں دفن کردیا۔ ابتدائی تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ موت کی وجہ منشیات کی زیادہ مقدار تھی۔ اس واقعے نے کوزی کوڈ میں منشیات کے بڑھتے ہوئے استعمال کے بارے میں مزید تشویش پیدا کردی ہے۔ ملزمان نے پولیس کو یہ بھی بتایا کہ وہ آٹھ ماہ بعد لاش کو نکالنے کےلئے موقع پر واپس آئے اور ہڈیوں کو بحیرہ عرب میں پھینک دیا۔

یہ بھی پڑھیں: نوئیڈا: جہیز کےلیے بیوی کو آگ لگا کر قتل کرنے والا وپن پولیس فائرنگ میں زخمی - NOIDA WOMAN KILLED FOR DOWRY

پولیس نے بتایا کہ ملزمان کو طبی معائنے کے بعد عدالت میں پیش کیا گیا اور مزید پوچھ گچھ کے لیے تحویل میں لے لیا گیا۔ اس سلسلہ میں تحقیقات جاری ہیں۔

کوزی کوڈ: ایک اہم پیش رفت میں، پولیس نے انکشاف کیا ہے کہ 29 سالہ نوجوان، جو 2019 سے لاپتہ تھا، منشیات کی زیادتی کے بعد ہلاک ہوگیا تھا جس کے بعد اس کے دوستوں نے سرورام کے ایک دلدل میں اس کی لاش کو دفن کر دیا۔ اس کے دوستوں نکھل اور دیپیش کو قتل کے سلسلے میں گرفتار کیا گیا ہے۔

ویگل (29)، جو کوزی کوڈ کے ایلتھور کا رہنے والا تھا، 24 مارچ 2019 کو لاپتہ ہو گیا، جس کے بعد اس کے اہل خانہ نے ایلتھور کے میڈیکل کالج پولیس اسٹیشن میں گمشدگی کی رپورٹ درج کرائی۔ ابتدائی تحقیقات کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا اور کیس اس وقت تک حل طلب رہا جب تک کہ ریاستی پولیس سربراہ نے پرانے گمشدہ مقدمات کو دوبارہ کھولنے کی ہدایت نہیں کی۔ ٹاؤن اے سی پی پی بیجوراج کی قیادت میں ایک خصوصی تحقیقاتی ٹیم نے اس کیس کو سنبھالا۔ موبائل فون ریکارڈ اور سائنسی شواہد کی بنیاد پر پولیس نے دو ملزمان کو حراست میں لے لیا۔

تحقیقات میں تین دوستوں کے ملوث ہونے کا اشارہ ملا۔ پوچھ گچھ کے دوران، انہوں نے اعتراف کیا کہ ویگل کو منشیات کی زیادہ مقدار دی گئی تھی اور اس کے بعد، اس کی لاش کو جرم چھپانے کے لئے دفن کیا گیا تھا۔ پولیس نے بتایا کہ آٹھ ماہ بعد، لاشیں کھود کر نکالی گئیں اور ہڈیاں بحیرہ عرب میں پھینک دی گئیں۔ ویگل کے دوستوں کو سنگین الزامات کا سامنا ہے، بشمول مجرمانہ قتل، جو کہ قتل کے مترادف ہے اور ثبوت کو تباہ کرنا۔ پولیس نے اس معاملے میں ایک اور شخص کے ملوث ہونے کی تصدیق کی ہے اور اس کی تلاش جاری ہے۔

تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ وِیگل کو آخری بار 24 مارچ کو سروورم میں اپنے ایک دوست کے گھر جاتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ ایلتھور پولیس کے مطابق، دوستوں نے اعتراف کیا ہے کہ وِیگل نے منشیات لی اور گھر میں ہی بے ہوش ہو گیا لیکن وہ اسے ہسپتال لے جانے کے بجائے وہیں چھوڑ گئے۔ جب وہ اگلے دن واپس آئے تو انہیں معلوم ہوا کہ وہ مر گیا ہے۔

موت کو چھپانے کے لیے تینوں ملزمان نے لاش کو بوری میں بھر کر سروورم کے ایک دلدلی علاقے میں دفن کردیا۔ ابتدائی تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ موت کی وجہ منشیات کی زیادہ مقدار تھی۔ اس واقعے نے کوزی کوڈ میں منشیات کے بڑھتے ہوئے استعمال کے بارے میں مزید تشویش پیدا کردی ہے۔ ملزمان نے پولیس کو یہ بھی بتایا کہ وہ آٹھ ماہ بعد لاش کو نکالنے کےلئے موقع پر واپس آئے اور ہڈیوں کو بحیرہ عرب میں پھینک دیا۔

یہ بھی پڑھیں: نوئیڈا: جہیز کےلیے بیوی کو آگ لگا کر قتل کرنے والا وپن پولیس فائرنگ میں زخمی - NOIDA WOMAN KILLED FOR DOWRY

پولیس نے بتایا کہ ملزمان کو طبی معائنے کے بعد عدالت میں پیش کیا گیا اور مزید پوچھ گچھ کے لیے تحویل میں لے لیا گیا۔ اس سلسلہ میں تحقیقات جاری ہیں۔

For All Latest Updates

TAGGED:

MISSING SINCE 2019کیرالہ کا نوجوان ہلاکنوجوان منشیات کی زیادتی سے ہلاککوزی کوڈKERALA YOUTH DIED BY DRUG OVERDOSE

Quick Links / Policies

فیچر

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.