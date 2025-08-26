2019 سے لاپتہ، کیرالہ کا نوجوان منشیات کی زیادتی سے ہلاک، دوستوں نے لاش کو دفنایا پھر ہڈیاں سمندر میں پھینک دیں

کوزی کوڈ: ایک اہم پیش رفت میں، پولیس نے انکشاف کیا ہے کہ 29 سالہ نوجوان، جو 2019 سے لاپتہ تھا، منشیات کی زیادتی کے بعد ہلاک ہوگیا تھا جس کے بعد اس کے دوستوں نے سرورام کے ایک دلدل میں اس کی لاش کو دفن کر دیا۔ اس کے دوستوں نکھل اور دیپیش کو قتل کے سلسلے میں گرفتار کیا گیا ہے۔
ویگل (29)، جو کوزی کوڈ کے ایلتھور کا رہنے والا تھا، 24 مارچ 2019 کو لاپتہ ہو گیا، جس کے بعد اس کے اہل خانہ نے ایلتھور کے میڈیکل کالج پولیس اسٹیشن میں گمشدگی کی رپورٹ درج کرائی۔ ابتدائی تحقیقات کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا اور کیس اس وقت تک حل طلب رہا جب تک کہ ریاستی پولیس سربراہ نے پرانے گمشدہ مقدمات کو دوبارہ کھولنے کی ہدایت نہیں کی۔ ٹاؤن اے سی پی پی بیجوراج کی قیادت میں ایک خصوصی تحقیقاتی ٹیم نے اس کیس کو سنبھالا۔ موبائل فون ریکارڈ اور سائنسی شواہد کی بنیاد پر پولیس نے دو ملزمان کو حراست میں لے لیا۔
تحقیقات میں تین دوستوں کے ملوث ہونے کا اشارہ ملا۔ پوچھ گچھ کے دوران، انہوں نے اعتراف کیا کہ ویگل کو منشیات کی زیادہ مقدار دی گئی تھی اور اس کے بعد، اس کی لاش کو جرم چھپانے کے لئے دفن کیا گیا تھا۔ پولیس نے بتایا کہ آٹھ ماہ بعد، لاشیں کھود کر نکالی گئیں اور ہڈیاں بحیرہ عرب میں پھینک دی گئیں۔ ویگل کے دوستوں کو سنگین الزامات کا سامنا ہے، بشمول مجرمانہ قتل، جو کہ قتل کے مترادف ہے اور ثبوت کو تباہ کرنا۔ پولیس نے اس معاملے میں ایک اور شخص کے ملوث ہونے کی تصدیق کی ہے اور اس کی تلاش جاری ہے۔
تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ وِیگل کو آخری بار 24 مارچ کو سروورم میں اپنے ایک دوست کے گھر جاتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ ایلتھور پولیس کے مطابق، دوستوں نے اعتراف کیا ہے کہ وِیگل نے منشیات لی اور گھر میں ہی بے ہوش ہو گیا لیکن وہ اسے ہسپتال لے جانے کے بجائے وہیں چھوڑ گئے۔ جب وہ اگلے دن واپس آئے تو انہیں معلوم ہوا کہ وہ مر گیا ہے۔
موت کو چھپانے کے لیے تینوں ملزمان نے لاش کو بوری میں بھر کر سروورم کے ایک دلدلی علاقے میں دفن کردیا۔ ابتدائی تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ موت کی وجہ منشیات کی زیادہ مقدار تھی۔ اس واقعے نے کوزی کوڈ میں منشیات کے بڑھتے ہوئے استعمال کے بارے میں مزید تشویش پیدا کردی ہے۔ ملزمان نے پولیس کو یہ بھی بتایا کہ وہ آٹھ ماہ بعد لاش کو نکالنے کےلئے موقع پر واپس آئے اور ہڈیوں کو بحیرہ عرب میں پھینک دیا۔
پولیس نے بتایا کہ ملزمان کو طبی معائنے کے بعد عدالت میں پیش کیا گیا اور مزید پوچھ گچھ کے لیے تحویل میں لے لیا گیا۔ اس سلسلہ میں تحقیقات جاری ہیں۔