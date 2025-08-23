ETV Bharat / state

پولیس جوان کو پتھر سے کچل کر قتل کر دیا گیا، دیوگھر میں ڈیوٹی سے ہوا تھا لاپتہ! - MURDER OF POLICE JAWAN

پالامو میں ڈیوٹی سے لاپتہ ہونے والے پولیس جوان کی لاش جنگل سے برآمد ہوئی ہے۔

مقتول پولیس جوان وجے اوراؤں
مقتول پولیس جوان وجے اوراؤں (Etv Bharat)
پلامو: جھارکھنڈ کے پلامو ضلع میں پتھر سے کچل کر ایک پولیس جوان کو قتل کر دیا گیا۔ یہ پولیس جوان دیوگھر میں شراونی میلے میں ڈیوٹی کے بعد سے لاپتہ تھا۔ پولیس نے جوان کی لاش کو اپنی تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے۔

دراصل جمعرات کو پولس نے پلامو کے لیسلی گنج تھانہ حلقے کے جنگل سے ایک نامعلوم شخص کی لاش برآمد کی۔ اس شخص کو پتھر سے کچل کر قتل کیا گیا تھا۔ بعد میں لاش کی شناخت پولیس جوان وجے اوراؤں کے طور پر کی گئی۔ وجے اوراؤں پلامو کے صدر تھانہ حلقے کے چنکی کا رہنے والا تھا۔ وجے اوراؤں پولیس ٹریننگ سنٹر موسابنی میں ٹریننگ کر رہے تھے۔ اسی سلسلے میں انہیں دیوگھر شراونی میلے میں تعینات کیا گیا تھا۔

وجے اوراؤں کی بیوی نے پولیس کو بتایا کہ شراونی میلے کے بعد سے ان سے بات چیت نہیں ہو رہی تھی۔ بعد میں بھی ان سے مسلسل رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی لیکن رابطہ نہ ہوسکا۔ ساتھی سپاہی بھی وجے کی تلاش میں تھے۔ ان کی اہلیہ بھی اس پورے معاملے کو لے کر سی ٹی سی موسابانی گئی اور جمعہ کو انہوں نے پلامو پولیس کے اعلیٰ حکام سے بھی ملاقات کی۔

اس واقعے کے بارے میں لیسلی گنج پولیس اسٹیشن کے انچارج اتم کمار رائے نے بتایا کہ جمعرات کو برآمد ہونے والی لاش کی شناخت پولس اہلکار وجے اوراؤں کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ریمس رانچی بھیج دیا گیا ہے۔ پولس پورے معاملے کی جانچ کر رہی ہے۔ تھانہ انچارج نے بتایا کہ سپاہی کی موت گلا دبانے اور پتھر سے کچلنے سے ہوئی۔ مقتول کی اہلیہ نے پولیس کو کئی باتوں سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ پولیس اہلکار گذشتہ کئی دنوں سے لاپتہ تھا۔

