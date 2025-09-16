کئی بار منائی گئی برسی، بیوی نے منگل سوتر اتار دیا، بہار میں 'مردہ' شخص پندرہ سال بعد گھر واپس!
موتیہاری میں ایک شخص 15 سال بعد گھر واپس آیا ہے۔ آخری رسومات ادا ہوچکی تھیں، چوتھی برسی کی تیاری ہو رہی تھی۔ خبر پڑھیں۔
موتیہاری، بہار: بہار کے موتیہاری سے ایک چونکا دینے والی خبر سامنے آئی ہے۔ ضلع کے سوگولی بلاک کے اتری چھپرا بہاس پنچایت کے مہوا گاؤں کا رہنے والا نگینہ ساہنی 15 سال بعد گھر واپس آیا ہے۔ سال 2009 میں وہ کولکتہ کے بابو گھاٹ پر گنگا میں نہاتے ہوئے اپنے خاندان سے الگ ہو گئے۔ کافی دیر تک کوئی سراغ نہ ملنے کے بعد گھر والوں نے انہیں مردہ سمجھ لیا اور گاؤں کی روایت کے مطابق ان کا شردھا کرما بھی کیا۔
طویل تلاش اور آخری رسومات
نگینہ کے خاندان نے 10 سال تک ان کی تلاش میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ نگینہ کے بیٹے نے بتایا کہ جب ہر ممکن کوشش کے بعد بھی کوئی سراغ نہیں ملا تو مایوس ہو کر گاؤں کی روایت کے مطابق آٹے کا پتلا بنا کر اس کی آخری رسومات ادا کر دیں۔ نگینہ کی بیوی نے بیوہ کی زندگی قبول کر لی تھی اور منگل سوتر اتار کر پھینک دیا تھا۔ ان کے دو بیٹے اور تین بیٹیاں اسی دکھ کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے۔
"ہم نے انہیں 10 سال تک تلاش کیا، تلاش میں ناکام رہنے کے بعد، ہم نے گاؤں کی روایت کے مطابق آٹے کا پتلا بنا کر ان کی آخری رسومات ادا کیں۔ میری والدہ نے ایک بیوہ کی زندگی قبول کر لی تھی۔ ان کی واپسی سے ہر کوئی بہت خوش ہے۔":- نگینہ ساہنی کا بیٹا
جگر راول کی سماجی خدمت
نگینہ کی زندگی میں اس وقت نیا موڑ آیا جب سوروپ گنج، سروہی، راجستھان کے سماجی کارکن جگر راول نے انہیں سڑک پر گھومتے ہوئے پایا۔ جگر نے انہیں مانو سیوا آشرم میں پناہ دی۔ شروع میں نگینہ اپنا صحیح پتہ نہیں بتا سکا لیکن رجسٹریشن کے دوران انہیں نے اپنے گاؤں کی تفصیلات بتا دیں۔ جگر، جو پہلے سورت میں سماجی کام کرتا تھا، اب یہ کام اپنی جائے پیدائش مارواڑ میں کر رہا ہے۔
ویڈیو کال سے کہانی بدل گئی
جگر راول کی مدد سے نگینہ نے ویڈیو کال کے ذریعے اپنے گھر والوں سے رابطہ کیا۔ اس وقت خاندان چوتھی شردھا (برسی) کی تیاری کر رہا تھا۔ جب گھر والوں کو معلوم ہوا کہ نگینہ زندہ ہے تو ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چھلک پڑے۔ جس شخص کو وہ مردہ سمجھ رہے تھے وہ ان سے ویڈیو کال پر بات کر رہا تھا۔ یہ لمحہ خاندان کے لیے بہت خاص تھا۔
نگینہ کی دماغی حالت
نگینہ نے بتایا کہ وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ کولکتہ کے بابو گھاٹ گیا تھا، لیکن گھر والوں کے واپس آ جانے کے بعد ان کی ذہنی حالت بگڑ گئی۔ انہیں لگا کہ اس کے گھر والوں نے اسے چھوڑ دیا ہے۔ سڑک پر گھومتے پھرتے جو کچھ ملتا اسے گلے میں ڈال دیتا اور لوگوں کو بتاتا کہ اسے ایک لاکھ سال پہلے گھر سے نکال دیا گیا تھا۔ اس کی وجہ سے لوگ اسے ذہنی طور پر پشیمان سمجھتے تھے لیکن اندر ہی اندر وہ اس غم سے نبرد آزما تھے۔
"میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ کولکتہ کے بابو گھاٹ گیا تھا اور وہ مجھے وہاں چھوڑ کر واپس آ گئے۔ یہ سوچ کر میری دماغی حالت بگڑ گئی۔ حالات ایسے ہو گئے کہ سڑک پر جو بھی ملتا میں اپنے گلے میں ڈال لیتا تھا۔":-نگینہ ساہنی، لاپتہ شخص
خاندان کے لوگ انہیں لینے آشرم پہنچے
جگر راول نے نگینہ کے گھر والوں کو ڈھونڈ کر اطلاع دی۔ اگلے دن یہ خاندان سروہی ضلع کے سوروپ گنج میں مناو سیوا آشرم پہنچا۔ نگینہ کو دیکھ کر گھر والے جذباتی ہوگئے اور فوراً ان کے ساتھ اپنے گاؤں روانہ ہوگئے۔ اس ملاپ نے 15 سال کے غم کو ایک لمحے میں خوشی میں بدل دیا۔
جگر راول کا مشن
ضلع سروہی کے پنڈوارہ کے گاؤں جانا پور کے رہنے والے جگر راول نے یہ مشن اکیلے شروع کیا۔ پچھلے پانچ مہینوں میں، انہوں نے 10 الگ کیے ہوئے لوگوں کو ان کے خاندانوں سے ملایا ہے۔ وہ مانتا ہے، "چلو کسی اور کے لیے جیتے ہیں۔" وہ لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ مانو سیوا آشرم میں آئیں اور بے سہارا لوگوں کی مدد کریں اور اس مشن میں ان کا ساتھ دیں۔
گاؤں میں خوشی کا ماحول
جیسے ہی نگینہ کی گھر واپسی کی خبر پھیلی، پورا مہوا گاؤں انہیں دیکھنے پہنچ گیا۔ گاؤں والوں نے اسے خدا کا فضل اور معجزہ سمجھا۔ گھر والوں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے اور پورے گاؤں میں تہوار کا ماحول تھا۔ یہ واقعہ اب پورے علاقے میں موضوع بحث بن گیا ہے اور نگینہ کی واپسی کو ایک مثال کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔