بنگلورو: حال ہی میں کرناٹک کے یادگیری ضلع میں ایک اسکولی لڑکی کے بچے کو جنم دینے کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب شیو موگا ضلع سے ایسا ہی ایک اور چونکا دینے والا واقعہ سامنے آیا ہے، جہاں ایک 15 سالہ لڑکی نے اپنے گھر کے بیت الخلا میں بچے کو جنم دیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ یہ واقعہ اتوار کو پیش آیا۔
یہ معاملہ اس وقت سامنے آیا جب اتوار کو بچے کو جنم دینے کے بعد بچی کو اسپتال لے جایا گیا۔ پولیس نے بتایا کہ لڑکی کے والدین کی شکایت کی بنیاد پر پوکسو ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔
بھائی پر زیادتی کا الزام
والدین نے شکایت کی ہے کہ 15 سالہ لڑکی کے حاملہ ہونے کی وجہ اس کا بھائی ہے۔ اس سلسلے میں مقدمہ درج کر کے اسے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ معلومات کے مطابق لڑکی 9ویں کلاس میں پڑھتی تھی، وہ اسکول جانے کے بجائے گھر پر ہی رہتی تھی۔ جب اس کے والدین کام پر گئے تو اس کے بھائی نے اس کی عصمت دری کی۔ حکام نے بتایا کہ معلوم ہوا ہے کہ اس نے لڑکی کو دھمکی دی تھی کہ وہ اپنے والدین کو اس بارے میں کچھ نہ بتائے۔
رپورٹ کے مطابق لڑکی نے ایک لڑکے کو جنم دیا ہے۔ فی الحال بچے کو شیموگا کے میک گن اسپتال کے شعبہ اطفال میں داخل کرایا گیا ہے۔ ڈسٹرکٹ چائلڈ پروٹیکشن آفیسر نے بتایا کہ والدین کی شکایت کے مطابق ملزم لڑکے کو گرفتار کرکے عدالت میں پیش کیا گیا ہے۔
لڑکی نے اسکول کے بیت الخلا میں بچے کو جنم دیا
اس سے قبل یادگیری ضلع کے شاہ پور تعلقہ میں 27 اگست کی دوپہر کو ایک سرکاری رہائشی اسکول کی نویں جماعت کی طالبہ نے اسکول کے بیت الخلا میں ایک لڑکے کو جنم دیا۔ یہ معاملہ اس وقت سامنے آیا جب اس کے ہم جماعت نے بچی کو درد زہ میں مبتلا دیکھا اور اسکول انتظامیہ کو اطلاع دی۔
پولیس نے اس معاملے میں ایک کیس بھی درج کیا تھا۔ کیس میں درج ایف آئی آر میں کہا گیا ہے کہ تقریباً نو ماہ قبل ایک نامعلوم شخص نے ان کے ساتھ جنسی زیادتی کی تھی۔
POCSO کے تحت مقدمہ درج
پولیس نے کہا کہ ضلع چائلڈ پروٹیکشن آفیسر کی شکایت پر ملزم کے خلاف پروٹیکشن آف چلڈرن فرام سیکسوئل آفنس (POCSO) ایکٹ اور تعزیرات ہند کی متعلقہ دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔
پرنسپل اور وارڈن سمیت چار معطل
یادگیری واقعہ کے تناظر میں، کرناٹک ریزیڈنشیل ایجوکیشنل انسٹی ٹیوشنز ایسوسی ایشن (KREIS) نے اسکول کے چار اسٹاف ممبران بشمول پرنسپل اور ہاسٹل وارڈن کو طلبا کی تعلیمی اور صحت کی صورتحال پر نظر رکھنے میں لاپرواہی اور ڈیوٹی سے غفلت برتنے کے الزام میں معطل کر دیا ہے۔