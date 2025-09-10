چوتھی جماعت کی طالبہ سے اجتماعی جنسی زیادتی، نجی اسکول کے ہاسٹل کا واقعہ، چار ملزمین گرفتار
روہتاس میں ایک نابالغ کی اجتماعی عصمت دری کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ پولیس نے 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔
Published : September 10, 2025 at 10:23 AM IST|
Updated : September 10, 2025 at 10:47 AM IST
روہتاس: بہار کے روہتاس میں ایک نجی اسکول کے ہاسٹل میں ایک نابالغ لڑکی کے ساتھ اجتماعی عصمت دری کی گئی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ ہاسٹل میں کام کرنے والے عملے نے زیادتی کی۔ متاثرہ کو طبی جانچ کے لیے ساسارام کے صدر اسپتال بھیجا گیا تھا۔ اس کے بعد اسے چائلڈ ویلفیئر کمیٹی کے حوالے کر دیا گیا۔
مقتولہ اپنی خالہ سے ملنے آئی تھی
موصول ہونے والی جانکاری کے مطابق متاثرہ کی خالہ اسی پرائیویٹ سکول کے زیر انتظام سلائی کڑھائی سنٹر میں سلائی اور کڑھائی سکھانے کا کام کرتی ہیں۔ اسی دوران اس کی بھانجی (متاثرہ) اپنی خالہ سے ملنے آئی تھی۔ اس سے قبل متاثرہ بھی اسی اسکول کی طالبہ تھی، جو ہاسٹل میں رہ کر پڑھتی تھی، لیکن پھر گھر واپس چلی گئی تھی۔
متاثرہ چوتھی جماعت کی طالبہ ہے
دو دن پہلے وہ (متاثرہ) پڑھنے کے لیے واپس آئی تھی اور وہ اپنی خالہ کے ساتھ اسکول میں ٹھہری تھی۔ متاثرہ چوتھی جماعت کی طالبہ ہے۔ اس کے والد کا انتقال ہو چکا ہے۔
چار ملزم گرفتار:
اطلاع ملنے کے بعد دہرین کے اے ایس پی اتلیش جھا اور اندراپوری تھانے کی اسٹیشن ہاؤس آفیسر مادھوری کماری موقع پر پہنچے اور جانچ شروع کی۔ اس کے بعد مقدمہ درج کر کے چار ملزمان کو فوری گرفتار کر لیا گیا۔
پولیس کی خالہ سے پوچھ گچھ:
تمام ملزمان سے سختی سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ سی ڈبلیو سی کی ٹیم بھی معاملے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے تحقیقات مصروف ہے۔ اس کے علاوہ پولیس نے متاثرہ کی خالہ کو بھی پوچھ گچھ کے لیے اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔
اتلیش جھا، اے ایس پی دہرین نے کہا کہ واقعہ کے بارے میں اطلاع ملنے کے بعد مختلف پہلوؤں سے تفتیش کی جا رہی ہے، ایک میڈیکل بورڈ بھی تشکیل دے دیا گیا ہے، جانچ رپورٹ آنے کے بعد ہی کچھ کہا جا سکے گا۔