بہار میں نابالغ لڑکی کو پہلے زبردستی پلائی گئی شراب، پھر کی گئی اجتماعی عصمت دری
کھگڑیا میں نابالغ لڑکی کو شراب پلا کر اجتماعی عصمت دری کی گئی۔ پولیس ملزمین کی گرفتاری کے لیے چھاپے مار رہی ہے۔
کھگڑیا، بہار: ریاست بہار میں مجرموں کے حوصلے بلند ہیں۔ چوری، قتل اور عصمت دری کے واقعات آئے روز منظر عام پر آتے رہتے ہیں۔ ادھر کھگڑیا ضلع کے پربتہ تھانہ علاقے میں 14 سالہ نابالغ لڑکی کو پہلے شراب پلائی گئی اور پھر اجتماعی عصمت دری کی گئی۔
رشتہ داروں کی جانب سے درخواست دیتے ہی 348/25 نمبرات کیس درج کیا گیا اور متاثرہ لڑکی اور اس کے اہل خانہ سے پوچھ گچھ کی گئی۔ اس کے بعد ملزمین کی گرفتاری کے لیے کارروائی کا آغاز کردیا گیا ہے۔ ساتھ ہی متاثرہ کو طبی معائنے کے لیے لے جانے کا عمل بھی اپنایا جا رہا ہے۔
لواحقین نے دی درخواست
دراصل اجتماعی عصمت دری کا واقعہ سامنے آنے کے بعد متاثرہ کی ماں نے پربتہ تھانے میں درخواست دے کر انصاف کی اپیل کی ہے۔ اس نے درخواست میں بتایا کہ 12 ستمبر کی رات پڑوسی گاؤں کے ایک نوجوان نے میری بیٹی کو فون کیا اور گھر کا دروازہ کھولنے کو کہا اور پھر اسے سڑک پر آنے کو کہا۔
متاثرہ کو زبردستی شراب پلائی گئی
متاثرہ کی ماں نے بتایا کہ جب میری بیٹی نے ایسا کرنے سے انکار کیا تو بات کرنے کے بہانے اسے گھر سے باہر بلایا، موٹرسائیکل پر بٹھا کر ڈیم پر لے گیا، جہاں دیگر ملزمین پہلے سے موجود تھے۔ ملزم نے پہلے میری بیٹی کو شراب پلائی اور اس میں نشہ آور چیز ملا دی۔ جس کے بعد پانچوں ملزمین نے زیادتی کا ارتکاب کیا۔
"صبح جب میری بیٹی کو ہوش آیا تو وہ کسی طرح اپنے گھر واپس آگئی، اس کے بعد گاؤں کے کچھ لوگوں نے عزت کا حوالہ دیتے ہوئے اس معاملے کو دبانے کے لیے مجھ پر دباؤ ڈالا، لیکن اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر میں ایسا نہ کر سکی اور آج گاؤں والوں کی مدد سے میں تھانے پہنچ گئی ہوں۔":-متاثرہ کی ماں
"درخواست ملتے ہی مقدمہ نمبر 348/25 درج کیا گیا اور متاثرہ لڑکی اور اس کے اہل خانہ سے پوچھ گچھ کی گئی۔ اس کے بعد ملزمین کی گرفتاری کے لیے کارروائی جاری ہے۔ ساتھ ہی متاثرہ کو طبی معائنے کے لیے لے جانے کا عمل بھی اپنایا جا رہا ہے۔":-اروند کمار، تھانہ صدر
کشن گنج میں بھی گینگ ریپ
آپ کو بتا دیں کہ اس سے قبل بھی کشن گنج میں ایک قبائلی خاتون کے گینگ ریپ کا معاملہ سامنے آیا تھا۔ متاثرہ لڑکی اپنے بھانجے کے ساتھ سائیکل پر اپنی ماں کے گھر سے شوہر کے گھر جارہی تھی کہ شام کو کچھ لوگوں نے اسے گھیر لیا اور اجتماعی عصمت دری کا ارتکاب کیا۔