باپ تین ماہ سے کر رہا تھا بیٹی کی عصمت دری، لڑکی ہوگئی حاملہ، ایف آئی آر درج ہوتے ہی ملزم فرار
ایس پی رورل کنور آکاش سنگھ نے بتایا کہ متاثرہ کی شکایت پر پولیس نے والد کے خلاف مقدمہ درج کرکے تلاش شروع کردی ہے۔
Published : September 26, 2025 at 7:57 AM IST
مراد آباد، اتر پردیش: مرادآباد کے ٹھاکردوارہ میں اتوار کو ایک شرمناک واقعہ سامنے آیا۔ ایک باپ کافی عرصے سے اپنی نابالغ بیٹی کے ساتھ جنسی زیادتی کر رہا تھا۔ لڑکی اپنی ماں کے ساتھ ٹھاکردوارہ پولیس اسٹیشن گئی اور اپنے والد کے خلاف مقدمہ درج کرایا۔ اس کے بعد ملزم باپ فرار ہو گیا ہے۔
باپ تین ماہ سے اس کی عصمت دری کر رہا تھا
ٹھاکردوارہ پولیس اسٹیشن کے اندر ایک گاؤں میں رہنے والی ایک نابالغ لڑکی نے پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرائی۔ اس میں اس نے اپنے والد پر تین ماہ تک اس کی عصمت دری کرنے کا الزام لگایا۔ نوجوان کا الزام ہے کہ اس کے والد نے اس کی ماں کو طلاق دے دی ہے اور اس کی ماں تین ماہ سے خاندان سے الگ رہ رہی ہے۔
عصمت دری کی وجہ سے نوعمر لڑکی حاملہ ہو گئی
متاثرہ لڑکی کا الزام ہے کہ اس کے سفاک باپ نے اس دوران کئی بار اس کی عصمت دری کی۔ وہ اب حاملہ ہے۔ اس نے اپنی ماں سے اس کا ذکر کیا۔ متاثرہ کی ماں نے پولیس کو بتایا کہ اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی ہے۔ وہ اسے پہلے بھی طلاق دے چکا تھا لیکن گھر والوں کے اصرار پر وہ اس کے ساتھ رہنے چلی گئی تھی۔
ملزم تین سالہ بیٹے کے ساتھ فرار
اب وہ اپنے والدین کے گھر رہ رہی تھی، جب کہ بچے اپنے شوہر کے ساتھ رہ رہے تھے۔ اس کا شوہر اس کی بڑی بیٹی کے ساتھ زیادتی کر رہا تھا۔ اس کی چھوٹی بیٹی نے پولیس کو اس کی اطلاع دی۔ معاملہ پولیس تک پہنچتے ہی شوہر تین سالہ بیٹے کو لے کر فرار ہوگیا۔
والد کو گرفتار کرنے کے لیے ٹیمیں تشکیل دی گئیں
ایس پی رورل کنور آکاش سنگھ نے بتایا کہ متاثرہ کی شکایت کی بنیاد پر کوتوالی پولیس نے والد کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ ملزم والد کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں۔