مراٹھا برادری کے لیے او بی سی ریزرویشن کا مطالبہ، منوج جارنگے کا آزاد میدان میں احتجاج - MARATHA RESERVATION PROTEST

جارنگے مراٹھا برادری کے لیے او بی سی ریزرویشن کے لیے احتجاج کر چکے ہیں۔ حکومت نے کہا ریزرویشن پہلے ہی دے دیا گیا ہے۔

مراٹھا برادری کے لیے او بی سی ریزرویشن کا مطالبہ (File Photo ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 29, 2025 at 11:01 AM IST

ممبئی: منوج جارنگے پاٹل آج ممبئی کے آزاد میدان میں مراٹھا ریزرویشن کو لے کر احتجاج کر رہے ہیں۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق اس احتجاج میں ہزاروں حامی جمع ہو رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی احتجاج کے پیش نظر ممبئی پولیس نے ٹریفک کے حوالے سے بڑی تبدیلیاں کی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے 5 ہزار سے زائد پولیس اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ ایڈیشنل پولیس کمشنر (ٹریفک) نے اس سلسلے میں ضروری ہدایات جاری کی ہیں۔

مہاراشٹر کے مختلف حصوں سے بڑی تعداد میں حامی اور نوجوان اس تحریک میں شامل ہونے کے لیے ممبئی کا رخ کر رہے ہیں۔ اسی دوران جارنگے ممبئی میں داخل ہو گئے ہیں۔ جارنگے کا یہ مارچ پونے کے شیو نیری قلعے سے شروع ہوا، جہاں شرکاء نے قلعے کی مٹی ماتھے پر رکھ کر جدوجہد کا عہد لیا۔

مراٹھا سماج کے لیے او بی سی ریزرویشن کا مطالبہ (ETV Bharat)

احتجاج میں صرف 5 ہزار لوگوں کو شرکت، عدالت کا حکم

منوج جارنگے کا احتجاج پونے کے شیو نیری قلعے سے شروع ہو کر آزاد میدان پر ختم ہو گا۔ جارنگے نے صاف کہہ دیا کہ وہ اپنے مقصد کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ساتھ ہی عدالت نے حکم دیا ہے کہ احتجاج میں صرف 5 ہزار لوگوں کو شرکت کی اجازت ہے، لیکن جارنگے نے کہا کہ وہ اس شرط کو قبول نہیں کریں گے۔

یہ مظاہرین کا جمہوری حق ہے

اس معاملے پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے ریاست کے وزیر اعلیٰ دیویندر فڑنویس نے کہا کہ حکومت نے پہلے ہی مراٹھا برادری کو 10 فیصد ریزرویشن دیا ہے، جسے منوج جارنگے کی تحریک نے قبول کر لیا تھا۔ ساتھ ہی مراٹھا سماج کو او بی سی میں شامل کرنے پر انہوں نے کہا کہ اس زمرے میں 300 سے زیادہ ذاتیں پہلے ہی شامل ہیں۔ احتجاج کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ یہ مظاہرین کا جمہوری حق ہے۔ حکومت ان سے بات کرے گی۔

شیوسینا ادھو ٹھاکرے گروپ کی جارنگے کے احتجاج کو حمایت

ادھو ٹھاکرے گروپ اور شیوسینا کے ایم پی سنجے راوت نے جارنگے کے احتجاج کی حمایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سی ایم دیویندر فڑنویس نے اسمبلی انتخابات سے پہلے مراٹھا ریزرویشن کا وعدہ کیا تھا، اور اب اسے پورا کرنے کا وقت آگیا ہے۔ ساتھ ہی کانگریس نے عدالت کے فیصلے پر تنقید کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت، پولیس اور عدالت کی مدد سے جمہوریت کو دبا رہی ہے۔

mh manoj jarange march in mumbai today 29th august for maratha reservation Urdu News
