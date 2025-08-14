ڈنڈیگل: تمل ناڈو کے ڈنڈیگل ضلع میں ایک باپ نے اپنی بیٹی کا گلا دبا کر موت کے گھاٹ اتار دیا اور پھر خودکشی کر لی۔ یہ واقعہ ضلع کے پالانی کے نزدیک کنیکاکن پٹی میں پیش آیا۔ اس واقعہ سے پورے علاقے میں سنسنی پھیل گئی۔
55 سالہ پلانیپن ایک مزدور کے طور پر کام کرتے تھے۔ وہ ڈنڈیگل ضلع میں پالانی کے قریب کنیکان پٹی کے رہنے والے تھے۔ جوڑے کے تین بچے ہیں۔ ایک بیٹا اور بیٹی شادی شدہ ہیں۔ وہ الگ رہ رہے تھے۔ اسی وقت 23 سال کی چھوٹی بیٹی اپنے والدین کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ وہ ہمیشہ بیمار رہتی تھی۔
بتایا جاتا ہے کہ اس کے والدین اس کی شادی کے لیے دولہا تلاش کر رہے تھے لیکن اس کی خراب صحت کے باعث دولہا نہیں مل رہا تھا۔ والد پلانیپن اپنی بیٹی کی خراب صحت اور شادی میں رکاوٹوں کی وجہ سے گزشتہ چند دنوں سے ڈپریشن میں تھے۔ 10 اگست کو اس شخص کی بیوی اپنے بیٹے کے ساتھ درشن کے لیے تروچندر گئی تھی۔ گھر میں صرف باپ اور چھوٹی بیٹی ہی تھے۔ اس دوران بیوی جو تروچندر گئی تھی اس نے اپنے شوہر کو اپنے موبائل پر فون کیا۔
کئی بار فون کرنے کے باوجود کسی نے فون نہیں اٹھایا۔ اس پر شک کرتے ہوئے بیوی نے فوراً اپنے رشتہ داروں کو اطلاع دی۔ اس کے بعد ان کے رشتہ دار پالانیپن کے گھر پہنچے۔ گھر اندر سے بند تھا۔ اس کے بعد انہوں نے دروازہ بھی کھٹکھٹایا لیکن دروازہ نہ کھلا۔
رشتہ داروں کو شک ہوا تو انہوں نے فوری طور پر آیاکوڈی پولیس اسٹیشن کو اطلاع دی۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر گھر کا دروازہ توڑ دیا۔ پلانیپن گھر میں پھندے سے لٹکا ہوا پایا گیا۔ اس کی چھوٹی بیٹی قریب ہی مردہ پڑی تھی۔ لڑکی کے ماتھے پر صندل اور زعفران کا پیسٹ لگا ہوا تھا۔ اس کے سر پر مالا رکھی ہوئی تھی۔
سوال یہ ہے کہ کیا لڑکی نے خودکشی کی یا اس شخص نے اپنی بیٹی کو قتل کرکے خودکشی کی۔ پولیس کو شک ہوا۔ اس کے بعد دونوں کی لاشوں کو تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے پالانی کے سرکاری اسپتال بھیج دیا گیا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ نے اس کیس کا معمہ تقریباً حل کر دیا۔ آخر کار انکشاف ہوا کہ پلانی اپن نے اپنی بیٹی کو رسی سے قتل کیا اور بعد میں خودکشی کر لی۔
کیس کے بارے میں معلومات دیتے ہوئے پولیس نے بتایا کہ متوفی کچھ دنوں سے بیٹی کی صحت کی خرابی اور شادی میں رکاوٹ کی وجہ سے ذہنی تناؤ کا شکار تھا، اس لیے اس نے اپنی بیٹی کو قتل کرکے خودکشی کرنے کا فیصلہ کیا، اس کے لیے اس نے پہلے اپنی بیوی اور بیٹے کو مندر میں درشن کے لیے بھیجا، پھر اس نے گھر میں موجود چھوٹی بیٹی کا گلا گھونٹ دیا۔