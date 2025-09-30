ملک کا سب سے بڑا انشورنس فراڈ: ماں باپ اور بیوی کو قتل کرنے کے بعد کلیم کے کروڑوں روپے چرالیے
سنبھل پولیس نے چونکا دینے والا انکشاف کیا ہے اور وشال سنگھل کے خلاف گینگسٹر ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔
Published : September 30, 2025 at 3:53 PM IST
سنبھل/ہاپور، اترپردیش: یہ ہیں ایک بڑے فراڈی، جن کا نام وشال سنگھل ہے۔ عمر صرف 50 سال ہے۔ سنبھل پولیس نے میرٹھ کے اس بظاہر عام آدمی کے خطرناک منصوبوں کا پردہ فاش کیا ہے۔ پولیس کے مطابق وشال نے 50 کروڑ روپے سے زیادہ کی انشورنس کی رقم ہڑپنے کے لیے اپنی بیوی اور والدین کا قتل کیا۔ اس کے بعد اس نے ان قتلوں کو حادثات قرار دیا اور کروڑوں روپے کا دعویٰ کیا۔ 28 ستمبر کو ہاپوڑ پولیس نے اس معاملے میں ماسٹر مائنڈ سمیت دو ملزمین کو گرفتار کیا تھا۔ یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس گینگ نے ملک کا سب سے بڑا انشورنس فراڈ کیا، جس کا نیٹ ورک 12 ریاستوں میں پھیلا ہوا ہے۔
سنبھل کے ساؤتھ اے ایس پی انوکرتی شرما نے بتایا کہ وشال کی چوتھی بیوی شریا نے دو ماہ قبل پولیس سے رابطہ کیا تھا۔ اس نے اسے بتایا کہ اس کا شوہر کوئی عام آدمی نہیں بلکہ سیریل کلر ہے۔ اسے خدشہ تھا کہ اسے بھی قتل کیا جا سکتا ہے۔ اس نے انکشاف کیا کہ وشال نے 2017 میں اپنی ماں کو، پھر اس کی تیسری بیوی، ایکتا اور پھر اس کے والد کو 2024 میں قتل کیا، انہیں حادثات کے طور پر پیش کیا اور کروڑوں روپے کے انشورنس کلیمز حاصل کیے۔ اس کے بعد پولیس کی تفتیش میں کئی چونکا دینے والے انکشافات سامنے آئے۔
بیمہ کے دعوؤں کے لیے 2017 سے 2024 تک تین قتل
اے ایس پی (سدرن) انوکریتی شرما نے بتایا کہ پولیس کی تفتیش میں انکشاف ہوا ہے کہ وشال نے 2017 میں میرٹھ کے گنگناہر کی رہنے والی اپنی ماں پربھا دیوی کا قتل کیا تھا۔ اس کے بعد اس نے اسے حادثہ قرار دے کر 25 لاکھ روپے کے انشورنس کلیم کا دعویٰ کیا۔ 2022 میں، اس نے اپنی تیسری بیوی، ایکتا سنگھل کو بھی قتل کر دیا، اسی طرز کا استعمال کرتے ہوئے انشورنس کلیم کو محفوظ بنایا۔
اس کے بعد اسے انشورنس کمپنی سے 80 لاکھ روپے ملے۔ پھر، 2024 میں، وشال نے اپنے والد مکیش چندر سنگھل کا قتل کیا، اور اسے ایک حادثہ قرار دیا۔ مکیش کے نام سے 2018 اور 2023 کے درمیان چونسٹھ بیمہ پالیسیاں نکالی گئیں، جن کی کل رقم 50₹ کروڑ (تقریباً 1.5 بلین ڈالر) تھی۔ ایکتا کے قتل کے بعد اس نے شریا سے شادی کی۔
یہ عام خاندان پریمیم کیسے ادا کر رہا تھا؟
اے ایس پی نے وضاحت کی کہ وشال کا خاندان معمولی وسائل کا حامل تھا۔ اس کے والد مکیش کے پاس ایک فوٹو اسٹوڈیو اور فوٹو اسٹیٹ کی دکان تھی، جب کہ وشال بے روزگار تھا۔ اس کے باوجود، وہ اتنی زیادہ انشورنس پالیسیوں کے پریمیم کیسے ادا کر سکتا تھا؟ اس کی تحقیقات سے حقیقت سامنے آگئی۔ اپنے والد کی موت کے چند دن بعد ہی وشال نے بلیٹ گاڑی سمیت چار لگژری گاڑیاں خریدیں۔ اس کے بعد اس نے ایک کمپنی کی کار کے علاوہ باقی سب بیچ دیا۔
قتل اور دعوؤں کے لیے ایک خطرناک فارمولہ
اے ایس پی ساؤتھ انوکریتی شرما نے وضاحت کی کہ یہ گینگ پہلے انشورنس حاصل کرتا ہے۔ پریمیم جمع کرتا ہے اور پھر قتل کرکے بیمہ کو اسٹیج کرتا ہے۔ اس کے بعد، اسے منظور شدہ کافی رقم کے دعوے ملیں گے۔ متوفی افراد کے نام پر جعلی دستاویزات بھی بنائی گئیں۔ یہ نہ صرف دھوکہ ہے بلکہ انسانیت پر سب سے بڑا دھبہ ہے۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ یہ ہندوستان کا اب تک کا سب سے بڑا انشورنس اسکینڈل ہے۔
وشال نے چار شادیاں کیں، پولیس نیٹ ورک کی تحقیقات کر رہی ہے
اے ایس پی (سدرن) انوکرتی شرما نے بتایا کہ وشال نے اب تک چار شادیاں کی ہیں۔ پولیس کو شبہ ہے کہ وہ رشتوں کے ذریعے غیر قانونی طور پر کروڑوں روپے کما رہا تھا۔ سنبھل پولیس نے پورے معاملے کی رپورٹ ہاپوڑ پولیس کو بھیج دی ہے۔ تفتیش اب دیگر اضلاع اور ریاستوں تک پھیل گئی ہے۔ پولیس کا خیال ہے کہ وشال اکیلا نہیں ہے بلکہ ایک بڑے انشورنس مافیا نیٹ ورک کا حصہ ہے۔ وشال نے ایک بیوی کو قتل کر دیا اس کی چوتھی بیوی شریا زندہ ہے۔ پولیس باقی دو بیویوں کے بارے میں معلومات اکٹھی کر رہی ہے۔
گینگ کا نیٹ ورک 12 ریاستوں میں پھیلا ہوا ہے
پولیس سپرنٹنڈنٹ کرشنا کمار بشنوئی نے بتایا کہ جنوری میں سنبھل میں انشورنس مافیا کے خلاف کارروائی شروع ہوئی تھی۔ اب تک کی تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ یہ گینگ 12 ریاستوں میں سرگرم ہے۔ 100 کروڑ روپے سے زائد کا غبن کیا گیا ہے۔ پولیس نے 50 سے زائد ملزمین کو جیل بھیج دیا ہے اور کئی اضلاع میں نئے مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ سنبھل میں اس طرح کے چار واقعات رپورٹ ہوئے ہیں، جہاں لوگوں کا قتل کیا گیا تھا اور انہیں حادثات کے طور پر پیش کرنے کے دعوے کیے گئے تھے۔ اس معاملے کی جانچ میں میرٹھ کے وشال سنگھل کا معاملہ بھی سامنے آیا۔
کیس کو ہاپوڑ سے کیسے جوڑا گیا
اے ایس پی کے مطابق، وشال نے پولیس کو ہاپوڑ کے گڑھ علاقے میں اپنی ماں پربھا دیوی کے ساتھ ہونے والے حادثے کی اطلاع دی۔ علاج کے دوران اس کی موت ہوگئی۔ اس کے بعد اس نے پولیس کو اسی ضلع کے پلکھوا علاقے میں اپنے والد مکیش سنگھل کے ساتھ ہونے والے حادثے کی اطلاع دی۔ انہوں نے بتایا کہ یہ حادثہ گنگا میں نہانے (غسل) سے واپسی کے دوران پیش آیا۔ اس کے بعد اس نے انشورنس کمپنی میں دعویٰ دائر کیا۔
بیمہ کمپنی نے شبہ ظاہر کیا
بیمہ کمپنی کے نمائندے سنجے کمار نے کہا کہ دعوے میں نمایاں تضادات ہیں۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں درج چوٹیں عام سڑک حادثے سے مطابقت نہیں رکھتی تھیں۔ اس کے بعد ہاپوڑ پولس میں شکایت درج کرائی گئی، جس نے تحقیقات شروع کی گئیں۔ 28 ستمبر کو ہاپوڑ پولیس نے وشال سنگھل اور اس کے ساتھی ستیش کو گرفتار کیا۔ واقعہ کا انکشاف کرتے ہوئے ہاپوڑ کے اے ایس پی ونیت بھٹناگر نے بتایا کہ تفتیش میں کئی مشکوک نکات کا انکشاف ہوا ہے۔ تفتیش کے بعد دونوں ملزمین کو مکمل شواہد کے ساتھ گرفتار کر لیا گیا۔
گینگسٹر ایکٹ لگایا گیا، جائیداد ضبط، ای ڈی بھی ملوث
سنبھل پولس نے گینگسٹر ایکٹ کے تحت اس گینگ کے خلاف کارروائی شروع کر دی ہے۔ گینگ کے وسیع اثاثوں کی تفصیلات اکٹھی کی جا رہی ہیں، جنہیں بعد میں ضبط کر لیا جائے گا۔ اس دوران انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے بھی قدم بڑھایا ہے۔ لکھنؤ میں معاملہ درج کرکے تحقیقات تیز کردی گئی ہیں۔