میرٹھ میں ایک نوعمر لڑکی کا اغوا، دو نوجوانوں نے کی اجتماعی عصمت ریزی، آگرہ میں ٹیچر نے لڑکی سے کی جنسی زیادتی

اتر پردیش میں عصمت دری کے دو واقعات پیش آئے، پولیس دونوں واقعات کی تفتیش کر رہی ہے۔

meerut teenage girl kidnapped gangraped 2 youths agra teacher committed heinous act Urdu News
اتر پردیش میں عصمت دری (ETV Bharat File Photo)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 27, 2025 at 9:32 AM IST

3 Min Read
میرٹھ، اتر پردیش: آگرہ اور میرٹھ میں عصمت دری کے دو معاملے سامنے آئے ہیں۔ میرٹھ میں 19 سالہ لڑکی کو اغوا کرکے اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، جب کہ آگرہ میں کوچنگ ٹیچر نے 13 سالہ طالبہ کی عصمت دری کی۔ میرٹھ پولیس نے گینگ ریپ کے ملزمین کی تلاش شروع کر دی ہے۔ آگرہ پولیس نے ملزم ٹیچر کو گرفتار کر لیا ہے۔

میرٹھ میں دو نوجوانوں کی اجتماعی عصمت دری

ایک 19 سالہ لڑکی میرٹھ کے ایک محلے میں رہتی ہے۔ وہ درزی کا کام کرتی ہے۔ پولیس کو دی گئی اپنی شکایت میں لڑکی نے کہا کہ 24 ستمبر کی شام گھر لوٹتے وقت دو نوجوانوں نے اسے سڑک پر اکیلا پایا اور اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی۔ جب اس نے مزاحمت کی تو وہ اسے مارا پیٹا اور گاڑی میں گھر لے گئے۔

متاثرہ نے بتایا کہ ملزم نکول گائے کا محافظ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ نکول نے پہلے اس کی عصمت دری کی، پھر اس کے ساتھی نے بھی اس کی عصمت دری کی۔ لڑکی کے مطابق وہ کسی طرح فرار ہونے میں کامیاب ہوئی اور ایک رشتہ دار کے گھر پہنچ گئی۔ وہاں اس نے اپنی آپ بیتی بیان کی۔ اس کے اہل خانہ نے لوہیا نگر پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرائی اور ملزم کے خلاف رپورٹ درج کرائی ہے۔

ایس ایس پی ڈاکٹر وپن ٹاڈا نے بتایا کہ پولیس نے جمعہ کو عدالت میں لڑکی کا بیان بھی درج کیا۔ ملزمین کی تلاش شروع کر دی گئی ہے اور جلد ہی دونوں کو گرفتار کر لیا جائے گا۔

آگرہ میں ٹیچر کی عصمت دری

دوسری جانب آگرہ میں ایک کوچنگ ٹیچر نے 13 سالہ طالبہ کو اپنے گھر بلایا اور 21 ستمبر کو اس کی عصمت دری کی۔ اسے ڈرایا دھمکایا گیا۔ طالبہ گھبرا گئی۔ طالبہ نے دوبارہ کوچنگ جانے سے انکار کیا تو اس کی ماں نے وجہ پوچھی تو طالبہ نے ساری حقیقت بتا دی۔ اس کے بعد ماں نے ملزم ٹیچر کے خلاف ٹرانس یمنا پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرائی۔ پولیس نے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے اسے گرفتار کر لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ طالبہ کا طبی معائنہ کیا جا رہا ہے۔

