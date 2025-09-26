لکھنؤ میں مولانا کلب جواد کا بڑا احتجاج، حسینی آباد ٹرسٹ پر سنگین الزامات
مولانا کلب جواد نے حسینی آباد ٹرسٹ کی کارکردگی پر شدید اعتراضات اٹھائے اور اس معاملہ پر احتجاج کیا۔
Published : September 26, 2025 at 7:16 PM IST
لکھنؤ : جمعہ کی نماز کے بعد لکھنؤ میں ایک بڑا احتجاج دیکھنے میں آیا۔ شیعہ عالم دین مولانا کلب جواد نے ہزاروں نمازیوں کے ساتھ سڑک پر مارچ کیا۔ بڑے امام باڑے پر نعرے بازی کی گئی، جس کے بعد زبردست مظاہرہ ہوا۔ یہ احتجاج حسینی آباد ٹرسٹ کی مبینہ بدعنوانیوں کے خلاف تھا۔ مولانا نے واضح کیا کہ یہ صرف شروعات ہے، اور یہ تحریک جاری رہے گی۔ انہوں نے انتظامیہ پر بھی سنگین الزامات لگائے۔
مولانا کلب جواد نے حسینی آباد ٹرسٹ کی شفافیت پر سوال اٹھائے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ٹرسٹ کی جائیدادوں اور آمدنی کا کوئی حساب عوام کو نہیں دیا جاتا۔ آر ٹی آئی کے جواب میں انتظامیہ اسے نجی ادارہ قرار دے کر پلہ جھاڑ لیتی ہے۔ یہ ایک سنگین مسئلہ ہے جہاں عوامی املاک کا حساب نہیں دیا جا رہا۔ مولانا نے الزام لگایا کہ آمدنی میں بڑے پیمانے پر دھاندلی کی جا رہی ہے۔ یہ صورتحال قابل قبول نہیں ہے۔
احتجاج میں غیر قانونی تعمیرات کا بھی ذکر کیا گیا۔ نیمبو پارک کے قریب پھول منڈی کی زمین پر ناجائز سڑک بنائی جا رہی ہے۔ گھنٹہ گھر کے علاقے میں ہوٹل اور ریستوراں بن رہے ہیں، جو ہیریٹیج زون میں غیر قانونی ہیں۔ بڑا امام باڑہ، چھوٹا امام باڑہ، ستکھنڈا اور پکچر گیلری جیسی تاریخی عمارتیں ٹرسٹ کی نگرانی میں ہیں۔ لیکن، مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے یہ خستہ حال ہو رہی ہیں۔ یہ ہمارے ورثے کی تباہی ہے۔
مولانا کلب جواد نے صاف کہا کہ یہ جدوجہد طویل چلے گی۔ چاہے دوسرے مذہبی رہنما ساتھ دیں یا نہ دیں، وہ پوری طاقت سے اس تحریک کو جاری رکھیں گے۔ ان کا مقصد ٹرسٹ کی بدعنوانیوں کو ختم کرنا ہے۔