حیدرآباد: چارمینار کے قریب عمارت میں بھیانک آگ بھڑک اٹھی، 17 افراد ہلاک - MASSIVE FIRE NEAR CHARMINAR

حیدرآباد: چارمینار کے قریب عمارت میں بھیانک آگ بھڑک اٹھی، 16 افراد ہلاک ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Urdu Team Published : May 18, 2025 at 12:01 PM IST | Updated : May 18, 2025 at 2:03 PM IST 4 Min Read

حیدرآباد : حیدرآباد کے مشہور چارمینار کے قریب آج صبح ایک عمارت میں بھیانک آگ لگنے کی واردات پیش آئی جس میں کم از کم 17 افراد ہلاک ہوگئے۔ آگ لگنے کی وجہ کی تاحال تصدیق نہیں ہوسکی ہے تاہم شبہ ظاہر کیا جارہا ہے کہ یہ سانحہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے پیش آیا۔ حیدرآباد: چارمینار کے قریب عمارت میں بھیانک آگ بھڑک اٹھی، 16 افراد ہلاک (Etv Bharat) تفصیلات کے مطابق حیدرآباد کے پرانے شہر میں چارمینار قریب گلزار حوض علاقہ میں واقعہ ایک عمارت میں 18 مئی کی علی الصبح آگ بھڑک اٹھی۔ آتشزدگی کے خوفناک حادثہ میں 17 افراد ہلاک ہوگئے۔ جاں بحق ہونے والوں میں دو سالہ لڑکا اور سات سالہ لڑکی بھی شامل ہے۔ واقعہ کی اطلاع ملتے ہی فائر فائٹرز فوری طور پر جائے وقوعہ پر پہنچ گئے اور آگ پر قابو پانے کے لیے امدادی کارروائی کا آغاز کیا۔ انہوں نے عمارت میں پھنسے کچھ لوگوں کو بچایا۔ حادثے کی وجہ سے کئی لوگ بے ہوش ہوگئے۔ متاثرین کو علاج کے لیے عثمانیہ ہاسپٹل و دیگر ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ حکام نے ابتدائی طور پر اندازہ لگایا کہ حادثہ شارٹ سرکٹ کے باعث پیش آیا۔ مرنے والوں شناخت راجندر کمار (67)، ابھیشیک مودی (30)، سمترا (65)، منی بائی (72)، آروشی جین (17)، شیتل جین (37)، ایراج (2)، ہرشالی گپتا (7)، رجنی اگروال، انیا مودی، پنکج مودی، ورشا مودی، ادکی مودی، رشبھ، پرتھم اگروال اور پرامشو اگروال کے طور پر کی گئی۔ مہلوکین میں دو سالہ لڑکا اور سات سالہ لڑکی بھی شامل ہے۔ آتشزدگی کے بعد گہرے دھوئیں کی وجہ سے مقامی لوگوں کو سانس لینے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔

وزیراعظم نریندر مودی کے دفتر نے حیدرآباد، تلنگانہ میں آتشزدگی سانحہ میں جانی نقصان پر گہرے غم کا اظہار کیا۔ ایکس پر پی ایم او نے ان لوگوں سے تعزیت کا اظہار کیا جنہوں نے اپنے پیاروں کو حادثہ میں کھودیا ہے اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی امید ظاہر کی۔ پی ایم ریلیف فنڈ سے ہر مرنے والے کے لواحقین کو 2 لاکھ روپے اور زخمیوں کو ایک لاکھ روپے دینے کا اعلان بھی کیا گیا۔ وزیراعلیٰ ریونت ریڈی نے حادثہ کے بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے گلزار حوض کے قریب آتشزدگی کے واقعہ پر صدمے کا اظہار کیا۔ وزیر پونم پربھاکر سے حادثے کی تفصیلات کے بارے میں دریافت کیا۔ سی ایم ریونت ریڈی نے عہدیداروں کو زخمیوں کو بہتر طبی علاج فراہم کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ متاثرین کے ساتھ ہیں۔ وزیراعلیٰ نے اعلیٰ حکام کو آگ میں پھنسے خاندانوں کو بچانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کرنے کا حکم دیا۔ وہ پولیس اور فائر ڈپارٹمنٹس کی طرف سے کی جانے والی کارروائیوں کے بارے میں مسلسل تفصیلات حاصل کررہے ہیں۔ زخمیوں کو فوری طور پر اسپتالوں میں منتقل کرنے اور انہیں مناسب طبی امداد فراہم کرنے کے احکامات جاری کیے گئے۔ دوسری جانب مرکزی وزیر کشن ریڈی نے بھی جائے حادثہ کا دورہ کیا۔ وزیر پونم پربھاکر نے آگ لگنے کی اطلاع ملنے کے بعد جائے وقوعہ کا معائنہ کیا۔ انہوں نے حکام سے حادثے کی وجوہات کے بارے میں دریافت کیا اور تفصیلات سے واقفیت حاصل کی۔ انہوں نے فائر ڈی جی ناگی ریڈی اور ساؤتھ زون کی ڈی سی پی اسنیہا مشرا سے بات کی اور واقعہ کے بارے میں دریافت کیا۔ یہ بھی پڑھیں: سرینگر کے لال بازار علاقے میں آگ کی واردات، پانچ رہایشی مکان خاکستر - FIRE BREAKS OUT IN SRINAGAR فائر ڈپارٹمنٹ کے ایک اہلکار نے بتایا کہ انہیں صبح 6.30 بجے کے قریب ایک کال موصول ہوئی اور وہ موقع پر پہنچ گئے۔ فائر بریگیڈ کی گیارہ گاڑیوں نے آگ پر قابو پالیا اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا گیا۔ اطلاعات کے مطابق "آگ صبح 6 بجے لگی۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق یہ حادثہ شارٹ سرکٹ کے باعث پیش آیا۔ متاثرین کا الزام ہے کہ فائر بریگیڈ نے امدادی کارروائیوں میں تاخیر کی، بہتر ہوتا اگر فوری طور پر امدادی کارروائیاں شروع کی جاتیں۔ ایسے حادثات کو دوبارہ ہونے سے روکنے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔

