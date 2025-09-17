کرناٹک میں بینک ڈکیتی: ایک کروڑ نقد اور 20 کلو سونا لوٹ لیا گیا!
دن دہاڑے ایک بینک میں مسلح ڈاکو گھس آئیں اور کروڑوں روپے لوٹ کر فرار ہوگئے، ڈکیتی کا یہ واقعہ آندھراپردیش میں پیش آیا۔
Published : September 17, 2025 at 1:20 PM IST
حیدرآباد (دکن فائلز) کرناٹک میں ایک چونکا دینے والا ڈکیتی کا واقعہ پیش آیا، یہ ڈکیتی صرف چار ماہ میں اسی ضلع میں ہونے والی دوسری بڑی واردات ہے۔ منگل کی شام تقریباً 6:30 بجے، وجئے پورہ کے چاڈچانا قصبے میں اسٹیٹ بینک آف انڈیا (ایس بی آئی) کی شاخ کو نشانہ بنایا گیا۔ مسلح ڈاکوؤں نے گن پوائنٹ پر ایک کروڑ روپے نقد اور تقریباً 20 کلو سونا لوٹ لیا۔ اس سونے کی مالیت بھی کروڑوں روپے بتائی جا رہی ہے۔
ڈاکو فوجی طرز کے لباس اور ماسک پہنے ہوئے تھے۔ انہوں نے دیسی پستول اور دیگر مہلک ہتھیاروں سے لیس ہو کر بینک میں داخلہ لیا۔ انہوں نے بینک مینیجر، کیشیئر اور دیگر عملے کو دھمکایا اور پھر انہیں باندھ دیا۔ اس کے بعد ڈاکو آسانی سے نقد رقم اور سونے کے زیورات لے کر فرار ہو گئے۔ یہ واقعہ پورے علاقے میں خوف و ہراس کا باعث بنا ہے۔ مقامی لوگ بینک کے باہر جمع ہو گئے جب یہ خبر پھیلی۔
اطلاع ملتے ہی وجئے پورہ کے ایس پی لکشمن نمبرگی اور دیگر سینئر پولیس افسران موقع پر پہنچ گئے۔ تحقیقات کا آغاز فوری طور پر کر دیا گیا۔ ڈاگ سکواڈ اور فنگر پرنٹ ماہرین بھی جائے وقوعہ پر پہنچ گئے۔ انہوں نے بینک کا مکمل معائنہ کیا اور شواہد اکٹھے کیے۔ پولیس نے بینک کے سی سی ٹی وی فوٹیج بھی حاصل کر لیے ہیں۔ تمام بینک عملے اور افسران سے معلومات جمع کی جا رہی ہیں۔
ایس پی نمبرگی نے موقع پر تحقیقات کے بعد بتایا کہ فی الحال یہ واضح نہیں ہے کہ کتنی رقم اور سونا چوری ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سینئر بینک حکام کی آمد کے بعد ہی صحیح معلومات دستیاب ہوں گی۔ تحقیقات ابھی جاری ہیں۔ پولیس کو شبہ ہے کہ ڈاکو مہاراشٹر فرار ہو گئے ہیں۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ وہ ہولاجانتی روٹ کے ذریعے چاڈچانا قصبے سے نکلے۔ پولیس ان کی تلاش میں سرگرم ہے۔
حیران کن طور پر، یہ وجئے پورہ ضلع میں چار ماہ کے اندر بینک ڈکیتی کا دوسرا واقعہ ہے۔ اس سے قبل مئی میں، منگولی گاؤں میں کینرا بینک کے لاکر سے 5,20,450 روپے نقد اور 58.97 کلو سونا لوٹا گیا تھا۔ اس سونے کی مالیت تقریباً 53.26 کروڑ روپے تھی۔ پولیس نے تحقیقات کے بعد 15 افراد کو گرفتار کیا تھا۔