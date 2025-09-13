چار بچوں کی ماں کو کسی اور سے ہوئی محبت، شوہر عاشق سے شادی کروانے کے لیے تیار
شوہر اپنی ہی بیوی کی دوسرے سے شادی کروانا چاہتا ہے۔ خاتون عاشق میں اس قدر پاگل ہے کہ بچوں کا بھی خیال نہیں ہے۔
سنگرولی: مدھیہ پردیش کے سنگرولی میں محبت کا عجیب واقعہ پیش آیا، محبت اندھی ہوتی ہے لیکن کسی نے نہیں سوچا ہوگا کہ اس دور میں محبت اتنی اندھی بھی ہوسکتی ہے۔سنگرولی میں محبت کا چونکا دینے والا معاملہ سامنے آیا ہے، جس میں 4 بچوں کی ماں اپنے شوہر، بچوں، رشتوں اور عزت کو بھول کر اپنے عاشق کی دیوانی ہوگئی۔ شوہر نے بیوی اور اس کے عاشق کی حرکات سے تنگ آکر تھانے میں درخواست کی ہے کہ میری بیوی کی شادی کر دی جائے۔
سنگرولی میں شوہر، بیوی اور وہ
کہا جاتا ہے کہ جب محبت کا بخار عروج پر پہنچ جاتا ہے تو پھر دنیا میں کوئی چیز نظر نہیں آتی لیکن محبت کے نام پر لوگ شرمناک حرکتیں کرنا ٹھیک ہے۔ سنگرولی میں پیش آنے والا یہ معاملہ بھی انتہائی شرمناک ہے۔ متاثرہ شوہر نے الزام عائد کیا ہے کہ چار بچوں کی ماں اپنے عاشق کے معاملے میں اس قدر پاگل ہو چکی ہے کہ اپنے عاشق کو اس کی موجودگی میں گھر بلاتی ہے اور مخالفت کرنے پر اسے مارتی ہے۔
بیوی کے عاشق سے شادی کی درخواست
شوہر نے الزام لگایا کہ جب وہ کام پر جاتا تھا تو عاشق بیوی کے ساتھ گھر میں رہتا تھا۔ کچھ عرصہ قبل اس کے چار بچوں نے بھی متاثرہ شوہر کو خاتون کی اپنے عاشق سے کھلم کھلا ملاقاتوں سے آگاہ کیا۔ شوہر نے مخالفت کی تو اسے اور بچوں کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دینے لگا۔ پریشان شوہر بالآخر تھانے پہنچ گیا اور بیوی کی شادی اس کے عاشق سے کرنے کی درخواست کی۔
2008 میں یوپی کی ایک خاتون سے شادی ہوئی، دونوں کے 4 بچے ہیں۔
کوتوالی پولیس کے مطابق، "متاثرہ شوہر نے بتایا کہ اس کی شادی 2008 میں اتر پردیش کے سون بھدرا میں ہوئی تھی۔ اس کا ایک بیٹا اور تین بیٹیاں ہیں۔ بڑے بیٹے کی عمر 16 سال، بیٹی کی عمر 14 سال اور اس کی 11 سال کی دو جڑواں بیٹیاں ہیں۔ شوہر نے بتایا کہ تقریباً 10 سال قبل وہ اپنی بیوی کے ساتھ ایک پرائیویٹ پاور پلانٹ میں کام کرنے لگا، ۔ اتر پردیش کے رہائشی راجیش کمار ورما کے ساتھ بیوی کے ناجائز تعلقات قائم ہوئے، جب اس نے احتجاج کیا تو اس کی بیوی نے اسے جان سے مارنے کی دھمکیاں دینا شروع کر دیں، متاثرہ شوہر کا الزام ہے کہ اس کے بچوں نے اس کی بیوی اور اس کے عاشق کو بھی قابل اعتراض حالت میں دیکھا، جس کے بعد دونوں نے بچوں کو بھی مارا۔
بے بس شوہر پولیس سے مدد کی التجا کر رہا ہے۔
شوہر نے بیوی پر الزام لگاتے ہوئے کہا کہ میں جب کام پر جاتا ہوں تو اس وقت میری بیوی کا عاشق راجیش کمار ورما میرے گھر آتا ہے اور میری بیوی کے ساتھ رہتا ہے، جب میں نے بیوی کو سمجھا کر روکا تو میری بیوی مجھے مارتی ہے، وہ مجھے اور میرے بچوں کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتی ہے، میں اس بات سے تنگ آ گیا ہوں، اس لیے میں پولیس انتظامیہ سے درخواست کرتا ہوں کہ میری بیوی کی شادی اس کے عاشق سے کرائی جائے تاکہ ہم محفوظ رہ سکیں۔
اس پورے معاملے کے بارے میں جب میڈیا نے سنگرولی بیدھان کوتوالی تھانہ انچارج سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ شوہر نے درخواست دی ہے کہ میری بیوی اور اس کے عاشق راجیش کمار ورما کی شادی ہو جائے، معاملے کی جانچ کی جا رہی ہے، پولیس قانونی کارروائی کرے گی۔