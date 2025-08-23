بہرائچ، اترپردیش: پسند کی شادی کرنے والوں نے زہریلی چیز کھا لی۔ جس سے بوائے فرینڈ کی موت ہو گئی جب کہ گرل فرینڈ کی حالت تشویشناک ہے۔ لڑکی کا میڈیکل کالج میں علاج چل رہا ہے۔ پولیس نے نوجوان کی لاش کو تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے۔ معاملے کی جانچ کی جا رہی ہے۔
معاملہ فخرپور تھانہ علاقہ کے کنڈسر گاؤں کا ہے۔ 25 سالہ عمران ولد صابر کا اسی گاؤں کی ایک ہندو لڑکی کے ساتھ چار ماہ سے عشق چل رہا تھا۔ اہل خانہ نے بتایا کہ عمران دہلی میں رہتے ہوئے جوس فروخت کرتا تھا۔ عمران کا دو ماہ بعد گَونا آنا تھا۔ وہ تقریباً ایک ماہ قبل گاؤں آیا تھا۔ لوگوں کو ان کی محبت کا علم ہوا۔ دونوں مل نہیں پا رہے تھے۔ اس کی وجہ سے دونوں پریشان تھے۔
کھانے کے لیے زہریلی چیز بھیجی تھی
لڑکی نے کہا کہ عمران نے زہریلی چیز بھیجی تھی۔ عمران نے صبح زہر کھا لیا جس کے باعث اس کی حالت تشویشناک ہوگئی۔ اسے مقامی اسپتال لے جایا گیا۔ اس کا علم ہونے پر میں نے بھی شام کو زہریلی چیز کھا لی۔ ہم دونوں میں گزشتہ چار ماہ سے محبت چل رہی تھی۔
چار ماہ کی حاملہ لڑکی
لڑکی نے کہا، عمران کا نمبر تھا۔ دونوں فون پر بات کرتے تھے۔ پھر دونوں ایک دوسرے کو پیار کرنے لگے۔ لڑکی کے گھر والوں نے بتایا کہ ان کی بیٹی کی شادی تقریباً تین سال قبل ہوئی تھی۔ لڑکی کا شوہر دہلی میں مزدوری کرتا ہے۔ وہ چار ماہ کی حاملہ بھی ہے۔
محبت کی وجہ سے زہر کھا لیا
فخر پور تھانہ انچارج متھیلیش کمار رائے نے کہا کہ دونوں خاندانوں کی طرف سے کوئی شکایت موصول نہیں ہوئی ہے۔ عمران کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ دونوں نے محبت کی وجہ سے زہریلی چیز کھا لی۔ خاتون کی حالت بدستور تشویشناک ہے۔ تفتیش کی جا رہی ہے۔
نوٹ:
ای ٹی وی بھارت کی اپیل: خودکشی کوئی حل نہیں ہے!
اگر آپ خودکشی کے خیالات رکھتے ہیں یا آپ کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں یا آپ کو جذباتی سہارے کی ضرورت ہے، تو کوئی ہے جو آپ کی بات سننے کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 (24x7) دستیاب ہے یا iCall، ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز ہیلپ لائن - 9152987821 پر کال کریں (پیر سے ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہے)۔
خودکشی کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو صورتحال سے نمٹنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے، تو آپ فوری طور پر خودکشی کی روک تھام کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں: 18002333330۔ یاد رکھیں، زندگی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ تناؤ محسوس کر رہے ہیں تو خاندان اور دوستوں سے بات کریں۔