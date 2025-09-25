حیدرآباد میں مارگدرشی چٹ فنڈ کی 125 ویں شاخ کا عظیم الشان افتتاح

حیدرآباد میں مارگدرشی چٹ فنڈ کی 125 ویں شاخ کا عظیم الشان افتتاح
تلنگانہ کے حیدرآباد میں مارگدرشی چٹ فنڈ نے اپنی 125 ویں برانچ کا آغاز کرکے ایک نئی تاریخ رقم کی ہے۔
Published : September 25, 2025 at 4:23 PM IST
حیدرآباد : مارگدرشی چٹ فنڈ نے حیدرآباد کے ملکاجگیری میں اپنی 125ویں برانچ کا افتتاح کیا۔ منیجنگ ڈائریکٹر شیلجا کرن نے اس موقع پر کمپنی کے دہائیوں پرانے سفر کو سراہا۔ اس تقریب کو راموجی گروپ آف کمپنیز کے سی ایم ڈی، سی ایچ کرن اور سری راموجی راؤ کے پوتے سوجے نے شرکت کی۔
منیجنگ ڈائریکٹر شیلجا کرن نے کہا کہ مارگدرشی ہمیشہ اعتماد اور عزم کا علامت بن کر ابھری ہے۔ یہ کمپنی راموجی گروپ آف کمپنیز کے بانی چیئرمین آنجہانی سری راموجی راؤ کے قائم کردہ اصولوں پر عمل پیرا ہے۔ کمپنی پورے عزم کے ساتھ کام کرتے ہوئے نسلوں کے لیے قابل اعتماد خدمات فراہم کرتی ہے۔ 1962 میں ایک چھوٹے سے اقدام کے طور پر شروع ہونے والا مارگدرشی آج 60 لاکھ سے زیادہ صارفین کی خدمت کر رہا ہے۔ یہ مالیاتی ادارہ وقت کے ساتھ ساتھ بے پناہ ترقی کر چکا ہے۔ چٹ فنڈ ذاتی اور کاروباری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایک انمول ذریعہ ثابت ہوا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ "کچھ سال پہلے، 10،000 روپے کی چٹ کا انتظام کیا جاتا تھا۔ آج، ہم 10 لاکھ روپے سے لے کر ایک کروڑ روپے تک کی رقم کو ہینڈل کرتے ہیں، جبکہ اگلے دس سالوں میں، ہمارا ہدف 10 کروڑ روپے کے چٹ فنڈ کا انتظام کرنا ہے۔ چٹ فنڈ متوسط طبقے کے لیے اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ نوجوان بھی اس کے فوائد کو سمجھ کر سرمایہ کاری کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ یہ سرمایہ کاری مارکیٹ کے حالات سے آزاد اور خطرے سے پاک ہوتی ہے۔"
راموجی گروپ آف کمپنیز کے سی ایم ڈی، سی ایچ کرن نے کہا کہ مارگدرشی نے تین نسلوں کی دولت میں اضافے کی رہنمائی کی ہے۔ صارفین نے بھی مارگدرشی کے ساتھ اپنے تعلق پر اطمینان کا اظہار کیا۔ اس دوران للیتا دیوی، بی گوپال، سرتھ بابو اور بھاگیہ لکشمی و دیگر صارفین نے بتایا کہ مارگدرشی نے ان کی مالی ضروریات پوری کرنے میں مدد کی۔ یہ کمپنی مالیاتی تحفظ اور افادیت فراہم کرتی ہے۔
اس تقریب میں مارگدرشی کے سی ای او پی ستیہ نارائنا، سی او او مدھوسدھن، ڈائرکٹر وینکٹاسوامی، نائب صدور راجا جی، بالارام کرشنا، سمبامورتی، رام کرشنا، جے سرینواس، جنرل منیجرز ادنارائنا، رویندر ناتھ، پرساد، ڈپٹی جنرل منیجر بالکری کرشن، برانچ مینیجرز اور دیگر نے شرکت کی۔
