مراٹھا ریزرویشن احتجاج: جارنگ کا ایک مطالبہ پورا، ونشاولی کمیٹی کی میعاد آئندہ سال تیس جون تک بڑھائی گئی - MARATHA RESERVATION PROTEST

مراٹھا ریزرویشن کا مطالبہ کرتے ہوئے مراٹھا برادری کے لوگ بڑی تعداد میں ممبئی پہنچ گئے ہیں۔ اس تحریک کی قیادت منوج جارنگے کررہے ہیں۔

maratha reservation protest govt extends genealogy committees term till june 30 2026 Urdu News
مراٹھا کارکن جمعہ کو ممبئی میں ریزرویشن کے لیے احتجاج کر رہے ہیں (IANS)
Published : August 30, 2025 at 3:20 PM IST

ممبئی، مہاراشٹر: منوج جارنگے پاٹل نے کل سے ممبئی کے آزاد میدان میں مراٹھا برادری کو او بی سی کیٹیگری سے ریزرویشن دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے غیر معینہ مدت کا انشن شروع کر دیا ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں مراٹھا مظاہرین اس علاقے میں پہنچ چکے ہیں۔ اس تحریک کی شدت کو دیکھتے ہوئے ریاستی حکومت نے مراٹھا برادری کے لیے تشکیل دی گئی ونشاولی کمیٹی کی میعاد 30 جون 2026 تک بڑھا دی ہے، جس کے پہلے مطالبے کو پورا کیا گیا ہے۔

مہاراشٹر کے مختلف حصوں سے بڑی تعداد میں ریزرویشن حامی اور نوجوان اس تحریک میں شامل ہونے کے لیے ممبئی میں جمع ہو چکے ہیں۔ اسی دوران جارنگے ایک روز قبل ہی ممبئی میں داخل ہو چکے ہیں۔ جارنگے کا یہ مارچ پونے کے شیو نیری قلعے سے شروع ہوا ہے، جہاں شرکاء نے قلعے کی مٹی ماتھے پر رکھ کر جدوجہد کا عہد لیا۔

ونشاولی کمیٹی کی توسیع

ریاست میں مراٹھا برادری کے اہل افراد کو کنبی، مراٹھا-کنبی اور کنبی-مراٹھا ذات کے سرٹیفکیٹ کے ساتھ ساتھ ذات کی تصدیق کے سرٹیفکیٹ جاری کرنے کے لیے تحصیلدار کی صدارت میں تعلقہ کی سطح پر ایک ونشاولی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ تاہم جب اس کی میعاد ختم ہوئی تو منوج جارنگے پاٹل نے اس میں توسیع کا مطالبہ کیا تھا۔

سماجی انصاف کے وزیر سنجے شرسات

ریزرویشن تحریک کی شدت کو دیکھتے ہوئے مقامی حکومت نے مراٹھا برادری کے لیے تشکیل دی گئی ونشاولی کمیٹی کی میعاد 30 جون 2026 تک کے لیے بڑھا دی ہے، حکومت نے اس مطالبے کو قبول کر لیا ہے اور ونشاولی کمیٹی کو 30 جون 2026 تک بڑھا دیا گیا ہے۔ سماجی انصاف کے وزیر سنجے شرسات نے کہا کہ اس سلسلے میں حکومتی فیصلہ سماجی انصاف اور خصوصی معاونت کے محکمے نے جاری کیا ہے۔

مراٹھا برادری کے اہل افراد کے نسب کی تصدیق

سماجی انصاف اور خصوصی امداد کے محکمہ نے 25 جنوری 2024 کو تعلقہ سطح پر ایک ونشاولی کمیٹی تشکیل دی تھی۔ اس کمیٹی کا بنیادی مقصد مراٹھا برادری کے اہل افراد کے نسب کی تصدیق کرنا اور انہیں کنبی ذات کے سرٹیفکیٹ جاری کرنا ہے۔ اس سے مراٹھا برادری کو او بی سی زمرہ میں رعایتیں مل سکیں گی۔

اس سے پہلے اس کمیٹی کی مدت میں 30 جون 2025 تک توسیع کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ جسٹس سندیپ شندے (ریٹائرڈ) کی سربراہی میں قائم اعلیٰ سطحی کمیٹی کی مدت میں 31 دسمبر 2025 تک توسیع کی گئی تھی۔ اس کے مطابق اس کمیٹی کی میعاد اب 30 جون 2026 تک بڑھا دی گئی ہے۔ مراٹھا تحریک کے پیش نظر منترالیہ علاقے کی تمام سڑکوں کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ پیدل چلنے والوں کو مکمل چھان بین کے بعد ہی آگے بڑھنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔

مظاہرین نے چھترپتی شیواجی مہاراج ٹرمینس کے باہر سڑک بلاک کر دی۔ جس کی وجہ سے بڑے پیمانے پر ٹریفک جام ہوگیا۔ اگرچہ پولیس مظاہرین کو منانے کی کوشش کر رہی ہے تاہم مظاہرین اور بھی جارح ہو گئے ہیں۔ جیسے ہی ممبئی کے باہر سے مراٹھا مظاہرین آزاد میدان کی طرف بڑھ رہے ہیں، سی ایس ٹی ریلوے اسٹیشن کے علاقے میں ایک بڑی بھیڑ جمع ہوگئی ہے۔

حکومت پر کوئی سہولیات فراہم نہ کرنے کا الزام

بہت سے مظاہرین نے رات کے وقت سی ایس ٹی اور چرچ گیٹ ریلوے اسٹیشنوں پر پناہ لی تھی۔ احتجاج کے لیے لاکھوں مراٹھا بھائی ممبئی پہنچ چکے ہیں۔ تاہم انہیں کھانے پینے کے مسائل کا سامنا ہے۔ کچھ مراٹھا بھائیوں اور سماجی تنظیموں نے مظاہرین کے لیے چائے، ناشتے اور کھانے کا انتظام کیا ہے۔ مظاہرین نے حکومت پر کوئی سہولیات فراہم نہ کرنے کا الزام لگایا ہے۔ ممبئی میں صبح سے ہی موسلادھار بارش جاری ہے جس کی وجہ سے آزاد میدان میں کئی مقامات پر کیچڑ ہے۔ جس سے مظاہرین کو کافی پریشانی ہو رہی ہے۔ پھر بھی، مراٹھا مظاہرین ڈٹے رہنے پر اٹل ہیں۔

