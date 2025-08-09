Essay Contest 2025

گھر میں بنائے جا رہے تھے غیر قانونی پٹاخے، اچانک ہوا خوفناک دھماکہ، حادثے میں کئی مزدور ہلاک - 3 WORKERS KILLED IN AN EXPLOSION

وزیر اعلیٰ ایم کے اسٹالن نے حادثے میں ہلاک ہونے والے 3 مزدوروں کے اہل خانہ کے لیے معاوضے کا اعلان کیا ہے۔

تمل ناڈو کے ویردھونگر ضلع میں مزدور غیر قانونی پٹاخے بنا رہے تھے، دھماکہ ہوا (ETV Bharat TAMIL NADU)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 9, 2025 at 8:48 PM IST

شیوکاسی، تمل ناڈو: ریاست تمل ناڈو کے ویردھونگر ضلع میں ایک گھر کے اندر غیر قانونی طور پر پٹاخے بناتے ہوئے دھماکے سے 3 مزدوروں کی موت ہو گئی۔ اس واقعہ میں ایک شخص شدید زخمی ہوگیا۔ یہ معاملہ شیوکاسی کے قریب وجے کاریسکولم علاقے کا بتایا جا رہا ہے، جہاں یہ غیر قانونی پٹاخے تیار کیے جا رہے تھے۔ معاملے کی تفتیش کر رہی پولس نے مکان کے مالک پونو پانڈیان کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید کارروائی شروع کر دی ہے۔

وزیر اعلیٰ ایم کے اسٹالن نے حادثے میں ہلاک ہونے والوں کے اہل خانہ سے گہری تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے مرنے والوں کے لواحقین کو 4 لاکھ روپے اور اسپتال میں زیر علاج شدید زخمی کو چیف منسٹر پبلک ریلیف فنڈ سے 1 لاکھ روپے معاوضہ دینے کا حکم دیا ہے۔

گھر میں غیر قانونی طور پر پٹاخے

اس واقعہ میں ایک مزدور کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ اسے علاج کے لیے شیوکاسی سرکاری اسپتال کے برن ٹریٹمنٹ اسپیشل وارڈ میں داخل کرایا گیا ہے۔ پونوپنڈیان ویردھونگر ضلع میں شیوکاسی کے قریب وجے کاریسکولم ایسٹ اسٹریٹ کا رہنے والا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ وہ بغیر اجازت اپنے گھر میں غیر قانونی طور پر پٹاخے بنا رہا تھا۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس نے اپنے بنائے ہوئے غیر قانونی پٹاخے گھر میں ہی رکھے تھے۔

پٹاخوں کی بتی کی رگڑ سے زوردار دھماکہ

ایسے میں آج (9 اگست) کی صبح 4 مزدور حسب معمول اس کے گھر میں پٹاخے بنانے میں مصروف تھے۔ پھر اچانک پٹاخوں کی بتی کی رگڑ سے ایک زوردار دھماکہ ہوا اور آس پاس رکھے پٹاخے بھی پھٹ گئے۔ کچھ ہی دیر میں پورا علاقہ دھوئیں سے بھر گیا۔ اس حادثہ میں پٹاخے بنانے میں مصروف تین مزدور جگتیشورن (21) ساکن کیلا کوٹائی ناچیا پورم، متولکشمی (70) اور شانموگتھائی (60) ساکن وجے کریسالکولم کی موقع پر ہی موت ہوگئی۔ اس واقعہ میں ایک شخص شدید زخمی ہوگیا۔

ویمباکوٹائی فائر ڈپارٹمنٹ

اس حادثے کی اطلاع ملتے ہی ویمباکوٹائی فائر ڈپارٹمنٹ اور پولیس نے موقع پر پہنچ کر امدادی کارروائی شروع کی۔ تینوں مردہ مزدوروں کی لاشوں کو نکال لیا گیا ہے اور پوسٹ مارٹم کے لیے سیوکاسی سرکاری اسپتال بھیج دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک شدید زخمی کارکن کو بچا لیا گیا ہے اور اسے علاج کے لیے شیوکاسی سرکاری اسپتال کے برنس اسپیشل ٹریٹمنٹ یونٹ میں داخل کرایا گیا ہے۔ وہاں اس کا انتہائی علاج کیا جا رہا ہے۔

ویمباکوٹائی پولیس نے گھر کے مالک پونو پانڈیان کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے، جو گھر میں غیر قانونی طور پر پٹاخے بنا رہا تھا۔ پٹاخے کے حادثے کے بعد گھر کا مالک پونو پانڈیان فرار ہو گیا ہے۔ پولیس اس کی بھرپور تلاش کر رہی ہے۔

