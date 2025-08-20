حیدرآباد، تلنگانہ: گنیش تہوار کی تیاریوں کے درمیان، تلنگانہ کے حیدرآباد اور کاماریڈی اضلاع میں المناک واقعات کے سبب تہوار کے جوش و خروش پر سوگ کا سایہ چھایا ہے۔ مورتی کو لے جانے کے دوران بجلی کے تار نے چار جانیں لے لیں، منڈپم کو سجانے کے دوران ایک نوجوان اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ میلے کے جوش و خروش کے درمیان ذرا سی غفلت نے چار گھروں کی روشنیاں بجھا دیں۔
پولیس کے مطابق حیدرآباد کے پرانے شہر کے پرانا پل میں چندریکاپورم اور بیری پورگلی کی ونائک اسوسی ایشن کے ارکان نے جل پلی لکشمی گوڑا سے 19 فٹ اونچی ونائک مورتی خریدی تھی۔ اسے ٹریکٹر کے ذریعے منتقل کیا جا رہا تھا۔ آرگنائزر اکھل اور دیگر نے مورتی کو ٹرالی پر رکھا اور اسے سہارا دینے کے لیے اسٹیل کے فریم میں ویلڈ کیا۔
مورتی 33 KV اوور ہیڈ پاور لائن سے ٹکرا گئی
1 بجے کے قریب، 19 فٹ اونچا مجسمہ بنڈلہ گوڑا میں رائل سی ہوٹل کے قریب سے گزرتے ہوئے 33 KV اوور ہیڈ پاور لائن سے ٹکرا گیا۔ اسٹیل کے فریم بجلی کو کرنٹ لگ گیا، جس سے لوگ اس کو پکڑے ہوئے ہلاک ہو گئے۔ اکھل اور وکاس (22) کو شدید جھٹکے لگے جب کہ دھونی نامی ٹریکٹر ڈرائیور بھی بے ہوش ہوگیا۔
انہیں اسپتال لے جایا گیا۔ دھونی اور وکاس علاج کے دوران زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسے۔ اکھل آئی سی یو میں زندگی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ٹی جی ایس پی ڈی سی ایل کے سی ایم ڈی مشرف علی فاروقی نے جائے وقوعہ کا معائنہ کیا۔
ہائی ٹینشن تار کا ایک اور واقعہ
ایک اور واقعہ میں رام چرن تیج (18) ولد للیتا اور راجو ساکن باگم عنبرپیٹ پیر کی رات ایک مقامی سرخ عمارت میں 15 فٹ اونچا گنیش منڈپ بنا رہے تھے۔ بانس کے کھمبے نے ہائی ٹینشن تار کو چھو لیا جس سے اس میں کرنٹ اتر گیا۔ رام چرن تیج نیچے گرا اور سر پر شدید چوٹیں آئیں۔ اسے کاچی گوڑا اسپتال لے جایا گیا۔ منگل کی شام ان کا انتقال ہو گیا۔
راجنا سرسیلا ضلع میں بھی سانحہ
راجنا سرسیلا ضلع میں بھی ایسا ہی سانحہ پیش آیا۔ وشوناتھ گنیش منڈلی کے ارکان نے کماریڈی ضلع کے آرمور سے ایک مورتی خریدی تھی۔ منگل کو پلوانچا منڈل میں آری پلی اسٹیج سے مورتی کو لے کر جاتے وقت لوہے کا سپورٹ راڈ اوور ہیڈ پاور لائن سے ٹکرا گیا۔
ٹنگلاپلی منڈل کے اوبولاپور گاؤں کے لکشمی نارائنا (20) جو مورتی لانے میں مدد کر رہے تھے، موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ اس کا دوست سنگناوینی سائکمار جو کہ سبھاش نگر کا رہنے والا ہے، شدید زخمی ہوگیا۔ اہل خانہ نے بتایا کہ منگل کو لکشمی نارائن کا جنم دن تھا۔
محکمۂ بجلی بہانے بنا رہا ہے
دریں اثنا، بنڈلہ گوڑا حادثہ کے بارے میں متضاد اطلاعات سامنے آئیں۔ ٹی جی ایس پی ڈی سی ایل کے سی ایم ڈی فاروقی نے میڈیا کو بتایا کہ وہاں بجلی کے جھٹکے سے کسی کی موت نہیں ہوئی۔ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایک شخص ٹریکٹر کے پہیوں کے نیچے آکر ہلاک ہوگیا جب کہ دوسرا شخص ڈیوائیڈر سے ٹکرانے سے ہلاک ہوگیا۔ اسی دوران پولیس حکام نے بتایا کہ دو نوجوانوں کی موت بجلی کا جھٹکا لگنے سے ہوئی۔ پوسٹ مارٹم کرنے والے ڈاکٹروں نے تصدیق کی کہ موت جلنے کی وجہ سے ہوئی۔