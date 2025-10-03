ETV Bharat / state

مورتی وسرجن کے دوران حادثات میں کئی ہلاک: پرتاپ گڑھ میں دو افراد، مہاراج گنج میں چھ اور سدھارتھ نگر میں نو بچے جھلسے

دسہرہ کے موقع پر دیوی درگا کی مورتیوں کے وسرجن کے دوران اتر پردیش کے مختلف اضلاع میں حادثات پیش آئے۔

پرتاپ گڑھ میں حادثہ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 3, 2025 at 8:24 AM IST

پرتاپ گڑھ/مہاراج گنج/سدھارتھ نگر: دسہرہ پر درگا مورتیوں کے وسرجن کے دوران کئی حادثات پیش آئے۔ پرتاپ گڑھ میں جمعرات کو مورتی وسرجن کے بعد ڈی جے سسٹم سے ساؤنڈ باکس ہٹاتے ہوئے 11,000 وولٹ ہائی ٹینشن تار کے رابطے میں آنے سے دو افراد کی موت ہو گئی۔ مہاراج گنج میں، جلوس کے دوران ہائی ٹینشن تار سے ٹکرانے سے کئی لوگ جھلس گئے۔ سدھارتھ نگر میں مبینہ طور پر نو بچے جھلس گئے۔

پرتاپ گڑھ کے رانی گنج پولیس اسٹیشن کے انچارج پربھات کمار سنگھ نے بتایا کہ یہ واقعہ شام 4 بجے کے قریب پیش آیا۔ شاہ پور گاؤں میں مرنے والوں کی شناخت وجے کمار سروج (35) اور شانی گوتم (18) کے طور پر کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ لوگ مورتی وسرجن کے بعد اپنے گاؤں واپس جا رہے تھے۔ دو ٹریکٹر ٹرالیوں سے ڈی جے اتارتے وقت وہ ہائی ٹینشن تار کے اوپر سے ٹکرائے اور شدید جھلس گئے۔ مقامی لوگوں اور اہل خانہ کی جانب سے دونوں افراد کو فوری طور پر رانی گنج ٹراما سینٹر لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے انہیں مردہ قرار دے دیا۔ پولیس نے بتایا کہ لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔

جھگووا گاؤں میں بجلی سے خوف و ہراس پھیل گیا

دریں اثنا مہاراج گنج کے جھگووا گاؤں میں مورتی وسرجن کے دوران ایک بڑا حادثہ پیش آیا۔ جلوس کے دوران ہائی ٹینشن تار سے ٹکرانے سے کئی لوگ جھلس گئے۔ ایک شدید زخمی کو گورکھپور میڈیکل کالج ریفر کیا گیا، جب کہ دیگر کا علاج ضلع اسپتال میں کیا جا رہا ہے۔ زخمیوں میں اندراسن (65)، روینہ (6)، دیویا (10)، مہیما (14)، انشیکا (12)، راموتی (55) اور اکھلیش (30) شامل ہیں۔ سی ایم ایس اے کے دویدی نے کہا کہ تمام زخمیوں کا علاج کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ وسرجن کے دوران محفوظ راستے استعمال کریں اور ہائی ٹینشن تاروں سے فاصلہ برقرار رکھیں۔ مقامی لوگوں نے انتظامیہ اور محکمۂ بجلی سے راستوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ واقعے کے بعد پورے علاقے میں خوف وہراس پھیل گیا۔

سدھارتھ نگر میں پک اپ کرنٹ لگ گیا

دریں اثنا، سدھارتھ نگر ضلع کے لوٹن تھانہ علاقے میں، 11,000 وولٹ کی تار کو چھونے کے بعد ایک مورتی کو وسرجن کے لیے لے جا رہی ایک پک اپ گاڑی کرنٹ کی زد میں گئی۔ جس کے سبب نو بچے جھلس گئے۔ سبھی کو علاج کے لیے لوٹن پبلک ہیلتھ سینٹر لے جایا گیا۔ ان کی سنگین حالت کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹروں نے انہیں میڈیکل کالج ریفر کر دیا۔ سی ایم ایس نے بتایا کہ نو بچوں کو لایا گیا اور ان کا علاج کیا جا رہا ہے۔ اس دوران گاؤں والوں نے الزام لگایا کہ بجلی محکمہ کی لاپرواہی کے سبب حادثہ پیش آیا۔ تاروں کو اونچا کرنے کے لیے بارہا نمائندگی کی گئی لیکن محکمہ نے ان کے مطالبات کو نظر انداز کر دیا۔

