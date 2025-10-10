آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ چنرابابو نائیڈو کو جان سے مارنے کی دھمکی
Published : October 10, 2025 at 2:30 PM IST|
Updated : October 10, 2025 at 3:36 PM IST
گنٹور : گنٹور میں 45 سالہ شخص، ایسونوری وینکٹا ناگیشورا راؤ کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس پر آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ این چندرابابو نائیڈو کو قتل کی دھمکی دینے کا الزام ہے۔ یہ واقعہ ڈائل 100 پر کال کے ذریعے پیش آیا۔ پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے اسے منگلگیری سے حراست میں لیا۔ کال کے فوراً بعد ڈی جی پی آفس سے گنٹور ایس پی کو اطلاع دی گئی، جس کے بعد پولیس نے تیزی سے کارروائی کی۔
ابتدائی تفتیش میں معلوم ہوا کہ ملزم نشے کی حالت میں تھا۔ اس نے پولیس کو بتایا کہ اس نے اپنا ایک گردہ 30 لاکھ روپے میں بیچا تھا۔ تاہم، اسے صرف 4 لاکھ روپے ملے اور ایجنٹوں نے دھوکہ دیا۔ راؤ نے اس معاملے میں کچھ سابق وائی ایس آر سی پی وزراء اور اہم سیاسی رہنماؤں کے نام بھی لیے ہیں۔ پولیس ان دعووں کی تصدیق کر رہی ہے۔
حکام کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ کو کوئی فوری خطرہ نہیں ہے۔ ملزم کی ذہنی حالت اور شراب کا اثر اس واقعے میں اہم عوامل لگتے ہیں۔ پولیس مزید قانونی کارروائی کا جائزہ لے رہی ہے۔ یہ کیس ریاستی اور ضلعی پولیس کے درمیان فوری ہم آہنگی کو ظاہر کرتا ہے۔ حکام عوام سے کسی بھی مشکوک کال یا دھمکی کی فوری اطلاع دینے کی اپیل کرتے ہیں۔