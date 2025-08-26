حیدرآباد: تلنگانہ کے حیدرآباد میں قتل کا دردناک معاملہ سامنے آیا ہے۔ یہاں ایک شخص پر اپنی بیوی کو قتل کرنے کا الزام لگا ہے۔ خبر کے مطابق ملزم شوہر نے بیوی کو قتل کیا اور پھر تیز دھار ہتھیار سے لاش کے کئی ٹکڑے کر دیئے۔ اس کے بعد لاش کے ٹکڑوں کو اینٹوں اور پتھروں سے باندھ کر موسی ندی میں پھینک دیا گیا۔
شادی کے ایک ماہ کے اندر شروع ہونے والا شک ایک ہولناک قتل میں بدل گیا۔ واقعے کے بعد وہ قریبی دکان پر گیا اور سگریٹ پیتا رہا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ملزم اور متاثرہ نے محبت کی شادی کی تھی۔
لڑکی پہلی بار حاملہ ہوئی تو شوہر نے اس کی بے وفائی کا شکوہ کرتے ہوئے اسے نجی اسپتال میں اسقاط حمل کروانے پر مجبور کردیا۔ کافی بحث کے بعد سواتھی نے وقارآباد خواتین پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرائی۔ بعد میں دونوں میں صلح ہو گئی اور حیدرآباد چلے گئے۔
اس دوران سواتھی نے ایک کال سینٹر میں ملازمت اختیار کی۔ یہاں بھی اس کا شوہر اس پر شک کرنے لگا جس کے بعد اس نے نوکری چھوڑ دی۔ اس کے بعد دونوں کے درمیان اکثر جھگڑے ہوتے رہتے تھے۔ جب بیوی دوبارہ حاملہ ہوئی تو اس نے وقار آباد میں طبی معائنے کے بعد اپنے ماموں کے گھر جانے کا منصوبہ بنایا۔ اس کے بار بار اصرار نے شوہر کا شک مزید گہرا کر دیا۔
بیوی کو قتل کرنے سے پہلے ملزم شوہر اپنی بیوی کی خالہ سے ملنے گیا تھا۔ اس کے بعد شوہر نے گھر آکر بیوی کو قتل کردیا۔ اس کے بعد اس نے تیز دھار ہتھیار سے اپنی بیوی کی لاش کے کئی ٹکڑے کر دیے اور انہیں ایک بڑے کالے کچرے کے تھیلے میں بھر دیا۔
اس نے جسم کے ٹکڑے کرنے کے لیے استعمال ہونے والے گدے کو بھی لپیٹ کر تھیلوں میں بھر دیا۔ اس نے وزن کے لیے تھیلیوں میں اینٹیں اور پتھر باندھے۔ اس کے بعد وہ لاش کے کٹے ہوئے ٹکڑوں کو اپنی موٹرسائیکل پر پرتاپسنگرام اور بودوپل کے قریب موسیٰ لے گیا اور پھینک دیا۔ اس نے دھڑ گھر پر چھوڑ دیا۔ اس کے بعد یہ وہم پیدا کرنے کے لیے کہ سواتی زندہ ہے، شیطانی شوہر نے اس کے فون سے اس کی بہن کو میسج کیا، پوچھا کہ تم نے کھانا کھایا؟
بعد میں اس نے اپنی بہن کو میڈی پلی کی ایک دکان سے یہ کہہ کر فون کیا کہ اس کی بیوی اس سے جھگڑے کے بعد چلی گئی ہے۔ جب اس کے رشتہ دار نے نوجوان خاتون کی عدم موجودگی پر سوال کیا تو دونوں نے میڈی پلی پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرائی۔ بعد ازاں پوچھ گچھ کے خوف سے ملزم شوہر نے قتل کا اعتراف کرلیا۔ پولیس نے اس شخص کو قتل کے الزام میں گرفتار کیا، اسے عدالت میں پیش کیا اور اسے چیرلاپلی جیل بھیج دیا۔ کیس کی تفتیش جاری ہے۔
دریں اثنا، ڈیزاسٹر رسپانس فورس (DRF) کی ٹیموں نے متاثرین کی باقیات کی تلاش میں موسیٰ میں تلاشی مہم جاری رکھی۔ دن بھر کی کوششوں کے باوجود جسم کے تمام اعضاء برآمد نہ ہو سکے۔ پوسٹ مارٹم کے بعد مقتولہ کی لاش ورثاء کے حوالے کر دی گئی۔
بہیمانہ قتل سے ناراض مقتولہ کے اہل خانہ اور گاؤں والوں نے ملزم شوہر کے گھر پر دھرنا دیا۔ انہوں نے اس کے سسرال والوں سے اس کی آخری رسومات ادا کرنے کا مطالبہ کیا۔ تاہم ملزم کے والدین اپنے گھر کو تالا لگا کر رشتہ دار کے مقام پر چھپ گئے۔ گاؤں کے بزرگوں سے بات کرنے کے بعد متاثرہ کے والد نے کہا کہ وہ خود آخری رسومات ادا کریں گے۔ برادری کے غم اور غصے کے درمیان لڑکی کی لاش کو سپرد خاک کر دیا گیا۔