جالون، اترپردیش: ریاست اترپردیش کے ضلع جالون کے رام پور تھانہ علاقے میں پیر کی صبح ایک دل دہلا دینے والا واقعہ سامنے آیا۔ بیوی سے جھگڑے کے بعد ایک شخص نے اپنی دو معصوم بیٹیوں کو دریائے یمنا میں پھینک دیا۔ اس کے بعد اس نے خود بھی چھلانگ لگا دی۔ بڑی بیٹی کسی طرح وہاں سے بچ گئی۔ تیز کرنٹ میں باپ اور دونوں لڑکیاں بہہ گئے۔ تینوں کی تلاش جاری ہے۔
بڑی بیٹی ہاتھ چھڑواتے ہوئے فرار
رام پور تھانہ انچارج رجت کمار سنگھ نے بتایا کہ مدھے پورہ گاؤں کا رہنے والا راجن پیر کی صبح اپنی تین بیٹیوں سنائنا (6 سال)، الا (4 سال) اور چھوٹی (2 سال) کے ساتھ بائیک پر جوہیکا پل پر پہنچا۔ یہاں اس نے سب سے پہلے علا اور چھوٹی کو دریا میں دھکیل دیا۔ جب اس نے سنینہ کو پھینکنے کی کوشش کی تو اس نے اپنا ہاتھ چھڑایا اور بھاگ گئی۔ اس نے کسی طرح اپنی جان بچائی۔
پولیس ٹیم نے غوطہ خوروں کے ساتھ تلاش کی
اس کے بعد راجن نے خود دریا میں چھلانگ لگا دی۔ جلد ہی تینوں تیز کرنٹ میں بہہ گئے۔ اطلاع ملتے ہی سی او مادھوگڑھ امبوج سنگھ، تحصیلدار گورو کمار غوطہ خوروں کے ساتھ موقع پر پہنچے اور تلاش شروع کی۔ رات گئے تک تینوں کا سراغ نہیں مل سکا۔ واقعہ کے بعد گاؤں والوں کی بھیڑ پل پر جمع ہوگئی۔ پولیس کی موجودگی میں انہیں تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
راجن کا اپنی بیوی سے فون پر جھگڑا
رام پورہ پولیس اسٹیشن کے انچارج رجت کمار سنگھ نے بتایا کہ پولیس جانچ میں پتہ چلا ہے کہ راجن کا اپنی بیوی سے جھگڑا چل رہا تھا۔ رکشا بندھن پر اس کی بیوی اپنے ماموں کے گھر گئی اور واپس نہیں آئی۔ جنم اشٹمی پر بھی راجن نے اپنی بیوی کو فون کیا اور واپس آنے کو کہا، لیکن وہ نہیں آئی۔ اس سے ناراض ہو کر اس نے یہ خوفناک قدم اٹھایا۔ غوطہ خوروں کی مدد سے تینوں کی تلاش کی جا رہی ہے۔
ای ٹی وی بھارت کی اپیل: خودکشی کوئی حل نہیں ہے!
اگر آپ خودکشی کے خیالات رکھتے ہیں یا آپ کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں یا آپ کو جذباتی سہارے کی ضرورت ہے، تو کوئی ہے جو آپ کی بات سننے کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 (24x7) دستیاب ہے یا iCall، ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز ہیلپ لائن - 9152987821 پر کال کریں (پیر سے ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہے)۔
خودکشی کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو صورتحال سے نمٹنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے، تو آپ فوری طور پر خودکشی کی روک تھام کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں: 18002333330۔ یاد رکھیں، زندگی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ تناؤ محسوس کر رہے ہیں تو خاندان اور دوستوں سے بات کریں۔