جے پور: آئی ایس آئی کے لیے جاسوسی کے الزام میں حنیف خان گرفتار
راجستھان میں ایک بڑی گرفتاری نے سب کو چونکا دیا۔ ایک جاسوس کو پاکستانی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کےلیے کام کرتے ہوئے پکڑا گیا۔
Published : September 26, 2025 at 1:12 PM IST
جے پور: راجستھان سی آئی ڈی انٹیلی جنس نے جیسلمیر سے ایک شخص کو گرفتار کیا ہے۔ یہ شخص پاکستانی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کے لیے جاسوسی کر رہا تھا۔ اس کی گرفتاری سے ملک کی سلامتی کو لاحق خطرات بے نقاب ہوئے ہیں۔ حنیف خان، 47 سالہ موہن گڑھ، جیسلمیر کا رہائشی ہے۔ اسے جمعرات کو گرفتار کیا گیا۔ یہ 2025 میں جیسلمیر سے جاسوسی کی چوتھی گرفتاری ہے۔
حنیف خان پر الزام ہے کہ وہ بھارتی فوج سے متعلق خفیہ معلومات آئی ایس آئی کو پیسوں کے عوض بھیج رہا تھا۔ وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے پاکستانی ہینڈلرز کے ساتھ باقاعدہ رابطے میں تھا۔ یہ ایک سنگین قومی سلامتی کا معاملہ ہے۔ انسپکٹر جنرل آف پولیس، سی آئی ڈی (سیکیورٹی)، ڈاکٹر وشنوکانت کے مطابق، ریاستی انٹیلی جنس ونگ سرحدی اضلاع میں مشکوک سرگرمیوں کی نگرانی کر رہی تھی۔ ان کی محنت رنگ لائی اور یہ جاسوس پکڑا گیا۔
بہالہ گاؤں کا مقامی رہائشی ہونے کی وجہ سے، جو ہند-پاکستان بین الاقوامی سرحد کے قریب ہے، خان کو حساس فوجی علاقوں تک آسان رسائی حاصل تھی۔ ان علاقوں میں موہن گڑھ اور گھڑسانہ شامل ہیں۔ اس نے اس رسائی کا غلط استعمال کیا۔ تفتیش سے پتہ چلا کہ اس کے پاس اہم فوجی تنصیبات اور فوجیوں کی نقل و حرکت کے بارے میں معلومات تھیں۔ حکام نے تصدیق کی کہ آپریشن سندور کے دوران بھی خان آئی ایس آئی کو فوجیوں کی تعیناتی کی تفصیلات فراہم کر رہا تھا۔
جے پور کے سینٹرل انٹروگیشن سینٹر میں اس کے موبائل فون کے تجزیے اور پوچھ گچھ سے انکشاف ہوا کہ اسے پاکستان کو اسٹریٹجک فوجی معلومات فراہم کرنے کے لیے پیسے مل رہے تھے۔ ٹھوس شواہد اکٹھے کرنے کے بعد، سی آئی ڈی انٹیلی جنس نے ہنیف خان کو اسٹیٹ سیکریٹس ایکٹ، 1923 کے تحت گرفتار کیا۔