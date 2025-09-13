اڈیشہ کے شخص نے تمل ناڈو کے چینئی میں بس چوری کی، آندھراپردیش سے گرفتار

اڈیشہ کے شخص نے تمل ناڈو کے چینئی میں بس چوری کی، آندھراپردیش سے گرفتار
ملزم نے بس اسٹینڈ کی پارکنگ سے بس چوری کی ہے اور اسے آندھرا پردیش کے نیلور سے گرفتار کیا گیا ہے۔
چینئی : اڈیشہ سے تعلق رکھنے والے ایک شخص، جس پر تمل ناڈو اسٹیٹ ٹرانسپورٹ کارپوریشن لمیٹڈ کی بس کو چنئی کے کویمبیڈو بس اسٹینڈ سے چوری کرنے کا الزام ہے، کو آندھرا پردیش کے نیلور سے گرفتار کیا گیا۔ پولیس نے بتایا کہ ملزم کی شناخت اڈیشہ سے تعلق رکھنے والے گنا رنجن ساہو (24) کے طور پر ہوئی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ساہو گونگا بہرا ہے۔ پولیس نے اس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔
یہ واقعہ چنئی کے کویمبیڈو بس اسٹینڈ پر پیش آیا۔ تمل ناڈو اسٹیٹ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کی ایک بس تروپتی جانے کے لیے تیار تھی۔ ڈرائیور اور کنڈکٹر جب بس لینے پہنچے تو ان کے ہوش اڑ گئے، بس اپنی جگہ پر موجود نہیں تھی۔ انہوں نے فوری طور پر پارکنگ منیجر رام سنگھ کو اطلاع دی۔ یہ خبر سن کر سب پریشان ہو گئے کہ آخر اتنی بڑی بس کہاں جا سکتی ہے۔ ایک لمحے کے لیے تو کسی کو یقین ہی نہیں آیا۔
رام سنگھ نے پارکنگ میں لگے سی سی ٹی وی کیمروں کی فوٹیج چیک کی۔ فوٹیج میں ایک شخص بس کو اسٹینڈ سے باہر لے جاتے ہوئے نظر آیا۔ یہ منظر دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ رام سنگھ نے فوری طور پر کویمبیڈو پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرائی۔ سی سی ٹی وی فوٹیج بھی پولیس کے حوالے کر دی گئی۔ پولیس نے کیس درج کر کے چور کی تلاش شروع کی۔
پولیس ابھی تفتیش کر ہی رہی تھی کہ چند گھنٹوں بعد نیلور، آندھرا پردیش پولیس نے اطلاع دی کہ چرائی گئی بس برآمد کر لی گئی ہے اور چور کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ کویمبیڈو پولیس کی ایک ٹیم فوری طور پر نیلور پہنچی۔ انہوں نے ملزم کو گرفتار کیا اور بس کو واپس چینئی لے آئے۔ پولیس اس واقعے کی مختلف پہلوؤں سے تفتیش کر رہی ہے۔ وہ یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ساہو نے یہ بس کیوں چرائی اور وہ اسے کہاں لے جانا چاہتا تھا۔