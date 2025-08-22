علی گڑھ، اترپردیش: علی گڑھ کے پنڈت دین دیال اپادھیائے جوائنٹ اسپتال (ڈی ڈی یو اسپتال) میں جمعہ کی صبح ایک نوجوان نے خودکشی کرلی۔ اس کی لاش پھندے سے لٹکی ہوئی ملی۔ اس اچانک واقعہ سے ہسپتال کے احاطے میں کہرام مچ گیا۔ نوجوان بلند شہر ضلع کا رہنے والا تھا اور اپنی بیوی کے ساتھ اپنی بیمار سالی کی دیکھ بھال کے لیے اسپتال آیا تھا۔ اہل خانہ نے نوجوان کی موت کو مشکوک قرار دیتے ہوئے قتل کا امکان ظاہر کیا ہے۔
جمعرات کی رات انشول وارڈ میں ہی اپنی بیوی کے ساتھ موبائل پر لڈو کھیل رہا تھا۔ اسی دوران بیوی سو گئی۔ بیوی کا کہنا ہے کہ انشول نے سر میں درد کی شکایت کی اور وہ دوپٹہ لے کر وارڈ سے باہر چلا گیا۔ صبح ہوئی تو انشول نہیں ملا۔ تحقیقات کے دوران پتہ چلا کہ اس کی لاش اسپتال کے احاطے میں سیڑھیوں کے پاس اسی دوپٹہ کے ساتھ لٹکی ہوئی ملی تھی۔
لٹکانے کے لیے بیوی کے دوپٹہ کا استعمال
بیوی کے رونے کی آواز سن کر اسپتال کا عملہ موقع پر پہنچ گیا اور پولیس کو اطلاع دی۔ واقعے کے بعد اسپتال میں کہرام مچ گیا۔ بیوی کا دوپٹہ ہی پھندا پر لٹکانے کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ اہل خانہ کا الزام ہے کہ انشول کا قتل کرکے اس کی لاش کو لٹکا دیا گیا۔ پولیس نے تفتیش شروع کر دی ہے۔
چیف میڈیکل سپرنٹنڈنٹ ڈاکٹر ایم کے ماتھر نے کہا کہ پولیس کو فوری طور پر واقعہ کی اطلاع دی گئی۔ فی الحال موت کی وجہ سے متعلق صورتحال پوسٹ مارٹم رپورٹ آنے کے بعد ہی واضح ہوسکے گی۔ کوارسی کے تھانہ انچارج نریندر شرما نے کہا کہ واقعہ کی ہر زاویے سے جانچ کی جارہی ہے۔ اسپتال کے سی سی ٹی وی فوٹیج کی جانچ کی جارہی ہے۔
نوٹ:
ای ٹی وی بھارت کی اپیل: خودکشی کوئی حل نہیں ہے!
اگر آپ خودکشی کے خیالات رکھتے ہیں یا آپ کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں یا آپ کو جذباتی سہارے کی ضرورت ہے، تو کوئی ہے جو آپ کی بات سننے کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 (24x7) دستیاب ہے یا iCall، ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز ہیلپ لائن - 9152987821 پر کال کریں (پیر سے ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہے)۔
خودکشی کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو صورتحال سے نمٹنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے، تو آپ فوری طور پر خودکشی کی روک تھام کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں: 18002333330۔ یاد رکھیں، زندگی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ تناؤ محسوس کر رہے ہیں تو خاندان اور دوستوں سے بات کریں۔