ایک نوجوان کو پیٹ پیٹ کر قتل کر دیا گیا، سات افراد گرفتار - MAN BEATEN TO DEATH IN DELHI

پولیس کو واقعے کےحوالے سے پی سی آرکال موصول ہوئی جس کے بعد پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ نوجوان علاج کے دوران دم توڑ گیا۔

ایک نوجوان کو پیٹ پیٹ کر قتل کر دیا گیا، سات گرفتار
ایک نوجوان کو پیٹ پیٹ کر قتل کر دیا گیا، سات گرفتار ((ETV BHARAT))
By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 9, 2025 at 1:39 PM IST

نئی دہلی: شمال مشرقی دہلی کے نند نگری علاقے میں جمعہ کے روز ایک 21 سالہ شخص کو کچھ لوگوں نے پیٹ پیٹ کر ہلاک کر دیا۔ پولیس کے مطابق اس معاملے میں سات افراد وشال عرف کاکو (22)، انکت (22)، ہمانشو (25)، کشن عرف راہول عرف چارلی (30)، چیتن عرف لکی (22)، گورو عرف پیلو (22) اور سمیت عرف سنچو (22) کو گرفتار کیا گیا ہے۔

پولیس نے بتایا کہ یہ واقعہ 4 اور 5 اگست کی درمیانی رات کو پیش آیا۔ واقعہ کے سلسلے میں نند نگری پولیس اسٹیشن میں ایک پی سی آر کال موصول ہوئی، جس میں بتایا گیا کہ بالمیکی مارگ پر ایک شخص کو کچھ لوگ مار رہے ہیں۔ پولیس کے موقع پر پہنچنے سے پہلے ہی زخمی آشیش کو اس کے گھر والے جی ٹی بی اسپتال لے گئے۔ تاہم جمعہ کو علاج کے دوران اس کی موت ہوگئی۔

مجرمانہ مقدمات میں ملوث پائے گئے نوجواں:

مزید بتایا گیا کہ تفتیش کے دوران پولیس نے مختلف سراگوں کا تجزیہ کیا اور مبینہ طور پر جرم میں ملوث سات افراد کو گرفتار کیا۔ یہ بھی بتایا گیا کہ ان میں سے کم از کم تین افراد پہلے بھی قتل اور اقدام قتل سمیت متعدد مجرمانہ مقدمات میں ملوث رہے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس معاملے میں فی الحال مزید تفتیش جاری ہے۔

مزید پڑھیں: شوہر نے بیوی اور دو بچوں کو قتل کر دیا، علاقے میں سنسنی پھیل گئی

ایسے واقعات مسلسل ہو رہے ہیں: غور طلب ہے کہ دہلی میں قتل کے واقعات سامنے آتے رہے ہیں۔ حال ہی میں دہلی میں ایک نوجوان کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ واقعہ اس وقت پیش آیا جب مقتول اپنے ایک دوست کے ساتھ بازار گیا ہوا تھا۔ اس دوران ملزمان نے قریب سے فائرنگ کی اور موقع سے فرار ہو گئے۔ گولی لگنے سے نوجوان موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ گزشتہ روز بھی سوارا بھاسکر کے کزن برادر کو دہلی میں قتل کیا گیا۔

