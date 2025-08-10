نئی دہلی: ایک 33 سالہ شخص کو گروگرام کے آئی ٹی پارک میں چھاپے کے بعد گرفتار کیا گیا تھا جو مبینہ طور پر افرادی قوت کی ایک فرضی بھرتی کمپنی چلا رہا تھا۔ حکام نے اتوار کو بتایا کہ ملزم جس کی شناخت منیر خان عرف ساحل شرما کے طور پر ہوئی ہے، ملک بھر میں سائبر کرائم کی 85 شکایات سے منسلک ہے۔
پولیس نے کہا کہ یہ معاملہ 22 مئی کو درج چوری کی شکایت سے شروع ہوا جس میں چوری شدہ آئی فون شکایت کنندہ کے بینک اکاؤنٹ سے منسلک تھا۔ انہوں نے کہاکہ "26 مئی کو ایک ڈپلیکیٹ سم کارڈ حاصل کرنے کے بعد، شکایت کنندہ کو 3.98 لاکھ روپے کی نو غیر مجاز یو پی آئی لین دین کے لیے الرٹ موصول ہوئے"۔
ایف آئی آر درج کر کے تحقیقات شروع کر دی گئی۔ ایک سرکاری بیان میں، پولیس نے کہا کہ ٹیم کو پتہ چلا کہ دھوکہ دہی کی رقم سے 1 لاکھ روپے تلنگانہ میں ایک اکاؤنٹ میں منتقل کیے گئے تھے اور پھر اسے میراکی مین پاور سروسز پرائیویٹ لمیٹڈ کے نام سے دوسرے اکاؤنٹ میں بھیجے گئے۔
کمپنی کے کے وائی سی کی تصدیق سے ظاہر ہوا کہ رجسٹرڈ پتہ خالی کر دیا گیا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ مسلسل نگرانی کے بعد گروگرام میں ملزم کے کام کاج کا پتہ چلا، جس کے بعد ہریانہ کے پلوال ضلع کے اسوتی گاؤں کے رہائشی خان کو گرفتار کیا گیا۔
پولیس نے بتایا کہ خان، جو کہ 12ویں جماعت پاس ہے، اس سے قبل اتم نگر میں عصمت دری کے ایک کیس میں گرفتار کیا گیا تھا اور اس نے تقریباً ساڑھے چار سال عدالتی حراست میں گزارے۔
اس نے مبینہ طور پر ساتھیوں شبھم، مقیم اور منجیر کے ساتھ مل کر افرادی قوت کمپنی قائم کی تاکہ فرم کے نام پر کھولے گئے متعدد کرنٹ اکاؤنٹس کے ذریعے سائبر کرائم کی رقم کو لانڈر کیا جا سکے۔ چھاپے کے دوران، پولیس نے چار بینکوں کے 200 چیک اور چار ڈیبٹ کارڈ برآمد کیے جو دھوکہ دہی سے متعلق مشتبہ کھاتوں سے منسلک تھے۔
نیشنل سائبر کرائم رپورٹنگ پورٹل (این سی آر پی) کے ڈیٹا نے کمپنی کے اکاؤنٹس کو بھارت بھر سے سائبر کرائم کی 85 شکایات سے جوڑ دیا ہے، جس میں لاکھوں روپے کی رقم شامل ہے۔ جعلی لین دین کے صحیح حجم کا اندازہ لگایا جا رہا ہے۔ خان کے ساتھیوں کا سراغ لگانے کی کوششیں جاری ہیں۔