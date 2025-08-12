کانپور، اترپردیش: 'جب کاجل پیدا ہوئی تو وہ لڑکا تھا۔ گھر والوں نے اس کا نام آکاش رکھا۔ جب وہ بڑا ہوا تو آکاش لڑکی کی طرح برتاؤ کرنے لگا۔ اس سے گھر والے پریشان ہو گئے۔ جب اس کا معائنہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ وہ ایک ٹرانس جینڈر ہے۔ اس کے بعد اہل خانہ نے اسے خواجہ سراؤں کے حوالے کر دیا۔ جہاں اس کا نام کاجل ہو گیا۔ کاجل نے لڑکی بننے کے لیے چہرے کی سرجری کروائی تھی۔
یہ جانکاری کنر کاجل کی ماں گڈی دیوی نے میڈیا کو دی۔ روتے ہوئے اس نے بتایا کہ 25 سالہ کاجل نے اپنی زندگی میں بہت جدوجہد کی۔ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اور اس کے کزن بھائی دیو (12) کو اس طرح قتل کر دیا جائے گا۔
پولیس کو ماں سے اہم معلومات مل گئیں، دونوں کو گلا دبا کر قتل کیا گیا
دوہرے قتل کیس میں پولیس کو ماں گڈی دیوی سے کئی اہم معلومات ملی ہیں۔ خواجہ سرا کاجل اور اس کے بھائی دیو کی لاشوں کا پوسٹ مارٹم بھی کر لیا گیا ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ دونوں کو گلا دبا کر قتل کیا گیا۔ یہ بھی شبہ ہے کہ اس جرم میں کئی لوگ ملوث ہو سکتے ہیں۔ پہلے ان دونوں کے ہاتھ پاؤں پکڑے گئے۔ اس کے بعد دونوں کا تیزی سے گلا گھونٹ دیا گیا۔ کمشنریٹ کے اعلیٰ افسران کا دعویٰ ہے کہ کاجل کو عشق کی وجہ سے قتل کیا گیا۔ اس س سلسلہ میں ڈی سی پی ساؤتھ کی ٹیم کو کئی ثبوت ملے ہیں۔
کاجل اپنے پرانے عاشق سے دھوکہ کھاکر ٹوٹ گئی تھی
ڈی سی پی ساؤتھ دیپندر ناتھ چودھری نے کہا کہ اب تک کی تحقیقات میں یہ پتہ چلا ہے کہ کاجل کو اس کے پرانے عاشق آکاش نے دھوکہ دیا تھا۔ اس کی وجہ سے وہ ٹوٹ گئی تھی۔ اہل خانہ نے الزام لگایا ہے کہ آکاش نے کاجل کے لاکھوں روپے ہڑپ کیے تھے۔ حال ہی میں کاجل کا دوست گولو بھی اس کے ساتھ رہ رہا تھا۔
عاشق کے بعد اس کے دوست نے بھی لاکھوں روپے ہتھیا لیے
پولیس کے مطابق کاجل نے آکاش کو جیل بھیج دیا تھا۔ جیل سے رہا ہونے کے بعد آکاش نے کئی بار کاجل سے معافی بھی مانگی تھی۔ چند روز قبل گولو نے بھی کاجل سے پلاٹ کے نام پر لاکھوں روپے ہتھیائے تھے۔ پولیس کو ملنے والے شواہد کے مطابق گولو، آکاش اور ایک اور نوجوان نے کاجل اور دیو کو قتل کیا ہے۔ واقعہ کے بعد سے تینوں نوجوان فرار ہیں۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ انہیں جلد ہی پکڑ لیا جائے گا۔
کاجل نے پارٹیوں میں ڈانس کر کے لاکھوں روپے کمائے
کاجل کے گھر والوں کا کہنا ہے کہ کاجل پارٹیوں اور پروگراموں میں ڈانس کرتی تھی۔ وہ اتر پردیش کے علاوہ دیگر ریاستوں میں بھی پروگرام کرتی تھیں۔ اس کے ذریعے وہ لاکھوں کما لیتی تھی۔ خود کو مضبوط بنانے کے بعد اس نے خاندان کا بھی خیال رکھنا شروع کر دیا۔ اس نے دیو نامی اپنے کزن بھائی کو پڑھائی کے لیے اپنے پاس بلایا تھا۔ وہ اس کے تمام اخراجات برداشت کر رہی تھی۔
دیو کو بھی قتل کیا گیا تاکہ قتل کا راز فاش نہ ہو
پولیس کو شبہ ہے کہ قاتلوں کا نشانہ کاجل تھی۔ انہوں نے اسے منصوبہ بندی کے ساتھ قتل کیا۔ ممکن ہے کہ دیو پہلے سے کمرے میں موجود نہیں تھا، وہ واردات کے دوران اچانک پہنچ گیا۔ اس کی وجہ سے قاتلوں نے جرم کا راز چھپانے کے لیے دیو کا بھی قتل کر دیا۔ ڈی سی پی ساؤتھ کے مطابق پولیس تینوں ملزمین کی سرگرمی سے تلاش کر رہی ہے۔ ان کی گرفتاری کے بعد واقعے سے متعلق تمام راز کھل جائیں گے۔
کاجل کے والدین نے دیو کو گود لیا تھا
برجیش کمار اور ماں گڈی کی بیٹی کاجل اور بیٹا دیو، مین پوری کے کشنی تھانہ علاقے کے دھرم گنگاد پور گاؤں کے رہنے والے، کانپور جنوبی کے ہنومنت وہار تھانہ علاقے کے کھادے پور میں ایک سابق فوجی کے گھر میں کرائے پر رہ رہے تھے۔ دونوں ایک ماہ پہلے ہی آئے تھے۔ کاجل سامان شفٹ کر رہی تھی۔ دیو گڈی دیوی کے بھائی کا بیٹا تھا۔ جوڑے نے اسے گود لے لیا تھا۔ دیو کانپور میں اپنی بہن کے ساتھ رہ کر پڑھتا تھا۔ وہ چھٹی جماعت میں تھا۔
اب جانیے رکھشا بندھن کی رات پیش آنے والے سنسنی خیز واقعے کے بارے میں
اہل خانہ کے مطابق کاجل کا فون 3 سے 4 دن تک نہیں پہنچ سکا۔ کسی ناخوشگوار خوف سے ماں گڈی دیوی رکھشا بندھن کی رات کھادے پور پہنچ گئیں۔ کمرہ باہر سے بند تھا۔ اس نے ڈپلیکیٹ چابی سے کمرہ کھولا تو اندر سے سخت بدبو آ رہی تھی۔ دیو کی لاش بیڈ کے پاس پڑی تھی۔ بستر کھولا تو اندر کاجل کی لاش بھی پڑی تھی۔ اس کے بعد ماں نے پولیس کو واقعہ کے بارے میں بتایا۔ پولیس کے مطابق دونوں کو 3 سے 4 روز قبل قتل کیا گیا تھا۔ دونوں کی لاشیں گلنے لگی تھیں۔