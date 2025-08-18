دھولے: سانپ کی مبینہ سالگرہ منانا اور جشن کی ریل (مختصر ویڈیو) بنا کر سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنا مہاراشٹر کے دھولے میں ایک نوجوان کے لیے مہنگا ثابت ہوا۔ کیونکہ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد محکمہ جنگلات کے اہلکاروں نے اسے وائلڈ لائف پروٹیکشن ایکٹ کے تحت گرفتار کر لیا۔
فارسٹ گارڈ کرن گروالے نے بتایا کہ گرفتار نوجوان کی شناخت راج صاحب راؤ واگھ کے طور پر کی گئی ہے، جو دھولے ضلع کے شیرپور تعلقہ میں واقع بوریڈی گاؤں کا رہنے والا ہے۔
پچھلے مہینے 29 جولائی کو ناگ پنچمی کے دن واگھ نے گاؤں کے قریب ایک سانپ پکڑا۔ یہ ایک بھارتی کوبرا تھا، وہ اسے گھر لے آیا اور کیک کاٹ کر اس کا 'برتھ ڈے' منایا۔ اس کے بعد اس نے اس مبینہ برتھ ڈے تقریب کا ویڈیو بنا کر انسٹاگرام پر اپ لوڈ کر دیا، جو بہت تیزی سے وائرل ہو گیا۔
جیسے ہی یہ معاملہ محکمہ جنگلات کی نوٹس میں آیا، فاریسٹ گارڈ گروالے کی قیادت میں ایک ٹیم نے واگھ کے گھر پر چھاپہ مار کر اسے گرفتار کر لیا۔ اہلکاروں نے اس کے گھر سے پلاسٹک کے دو باکس اور ایک موبائل فون بھی قبضے میں لے لیا، جنہیں وہ سانپ پکڑ کر ویڈیو ریکارڈ کرنے کے لیے استعمال کرتا تھا۔
اس کے بعد، واگھ کے خلاف وائلڈ لائف پروٹیکشن ایکٹ، 1972 کی دفعہ 9 اور 51 (1) کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔ پوچھ گچھ کے دوران واگھ نے دعویٰ کیا کہ اس نے سانپ کو اس کی "سالگرہ" منانے کے بعد جنگل میں چھوڑ دیا تھا۔
گروالے نے بتایا کہ "ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ بعد ازاں میں اسے شیرپور کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت نے اسے دو دن کے لیے انڈین فاریسٹ سروس کی تحویل میں بھیج دیا ہے۔"
