پونے، مہاراشٹر: ریاست مہاراشٹر کے پونے ضلع میں ایک خوفناک سڑک حادثہ پیش آیا ہے۔ خبر کے مطابق اس حادثے میں 7 افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اور متعدد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ پولیس کے مطابق پیر کو پہاڑی علاقے میں ایک پک اپ وین سڑک سے نیچے کھائی میں گر گئی۔ گاڑی میں سوار لوگ مندر جا رہے تھے۔ گاڑی میں 30 سے 35 افراد سوار تھے۔
پولیس نے بتایا کہ مہلوکین پیپل واڑی گاؤں کے رہنے والے تھے اور وہ کھیڈ تحصیل کے کنڈیشور مندر جا رہے تھے۔ پمپری چنچوڑ پولیس کے ایک اہلکار نے بتایا کہ پک اپ وین میں تقریباً 30 سے 35 مسافر سوار تھے جن میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق گاڑی گھاٹ سیکشن سے گزرتے ہوئے سڑک سے 25 سے 30 فٹ نیچے گر گئی۔
Pune, Maharashtra | Seven people were killed and several others injured when a pick-up van carrying women and children going to the Kundeshwar temple in Papalwadi village under the Mahalunge MIDC police station area fell 25-30 feet down a slope. The injured have been admitted to… pic.twitter.com/9b96R0KFeF— ANI (@ANI) August 11, 2025
انہوں نے بتایا کہ اس حادثے میں سات افراد کی موت ہو گئی ہے اور کئی دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ زخمیوں کو قریبی اسپتالوں میں داخل کرایا گیا ہے۔ مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔
تھانے میں بس نے موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی، دو زخمی
دوسری جانب خبر رساں ایجنسی پی ٹی آئی کے مطابق پیر کی صبح مہاراشٹر کے تھانے شہر میں بس کی زد میں آکر موٹرسائیکل سوار ایک مرد اور خاتون زخمی ہوگئے۔ پولیس نے یہ اطلاع دی۔
پولیس نے بتایا کہ گجرات کے گاندھی نگر سے تھانے کے بھیونڈی آنے والی بس میں 30 مسافر سوار تھے اور حادثے میں بس کا کوئی مسافر زخمی نہیں ہوا۔ انہوں نے بتایا کہ گھوڑبندر روڈ پر ناگلہ بندر سگنل کے قریب صبح سات بجے بس نے موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی۔
ڈپٹی کمشنر آف پولیس (ٹریفک) پنکج شرسات نے بتایا کہ موٹرسائیکل پر پیچھے بیٹھی 28 سالہ خاتون کے سر پر چوٹیں آئیں، جب کہ 24 سالہ ڈرائیور بھی زخمی ہوا۔ دونوں کو اسپتال لے جایا گیا اب ان کی حالت مستحکم بتائی جاتی ہے۔ موٹر سائیکل پر سوار دونوں افراد ممبئی کے قریب کاندیوالی کے رہنے والے ہیں۔ ایک اہلکار نے بتایا کہ گاندھی نگر کے 40 سالہ بس ڈرائیور کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور حادثے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔