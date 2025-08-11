ETV Bharat / state

پونے میں پک اپ وین سڑک سے کھائی میں گر گئی، کنڈیشور مندر جانے والے سات افراد کی المناک موت - PUNE VAN ACCIDENT

حادثے کے وقت پک اپ وین میں خواتین اور بچوں سمیت 30 سے 35 کے قریب مسافر سوار تھے۔

maharashtra road accident many killed as pick up van falls off road on hilly terrain in pune district Urdu News
پہاڑی علاقے میں پک اپ وین سڑک سے گر گئی (ANI)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 11, 2025 at 5:41 PM IST

3 Min Read

پونے، مہاراشٹر: ریاست مہاراشٹر کے پونے ضلع میں ایک خوفناک سڑک حادثہ پیش آیا ہے۔ خبر کے مطابق اس حادثے میں 7 افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اور متعدد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ پولیس کے مطابق پیر کو پہاڑی علاقے میں ایک پک اپ وین سڑک سے نیچے کھائی میں گر گئی۔ گاڑی میں سوار لوگ مندر جا رہے تھے۔ گاڑی میں 30 سے 35 افراد سوار تھے۔

پولیس نے بتایا کہ مہلوکین پیپل واڑی گاؤں کے رہنے والے تھے اور وہ کھیڈ تحصیل کے کنڈیشور مندر جا رہے تھے۔ پمپری چنچوڑ پولیس کے ایک اہلکار نے بتایا کہ پک اپ وین میں تقریباً 30 سے 35 مسافر سوار تھے جن میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق گاڑی گھاٹ سیکشن سے گزرتے ہوئے سڑک سے 25 سے 30 فٹ نیچے گر گئی۔

انہوں نے بتایا کہ اس حادثے میں سات افراد کی موت ہو گئی ہے اور کئی دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ زخمیوں کو قریبی اسپتالوں میں داخل کرایا گیا ہے۔ مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔

تھانے میں بس نے موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی، دو زخمی

دوسری جانب خبر رساں ایجنسی پی ٹی آئی کے مطابق پیر کی صبح مہاراشٹر کے تھانے شہر میں بس کی زد میں آکر موٹرسائیکل سوار ایک مرد اور خاتون زخمی ہوگئے۔ پولیس نے یہ اطلاع دی۔

پولیس نے بتایا کہ گجرات کے گاندھی نگر سے تھانے کے بھیونڈی آنے والی بس میں 30 مسافر سوار تھے اور حادثے میں بس کا کوئی مسافر زخمی نہیں ہوا۔ انہوں نے بتایا کہ گھوڑبندر روڈ پر ناگلہ بندر سگنل کے قریب صبح سات بجے بس نے موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی۔

ڈپٹی کمشنر آف پولیس (ٹریفک) پنکج شرسات نے بتایا کہ موٹرسائیکل پر پیچھے بیٹھی 28 سالہ خاتون کے سر پر چوٹیں آئیں، جب کہ 24 سالہ ڈرائیور بھی زخمی ہوا۔ دونوں کو اسپتال لے جایا گیا اب ان کی حالت مستحکم بتائی جاتی ہے۔ موٹر سائیکل پر سوار دونوں افراد ممبئی کے قریب کاندیوالی کے رہنے والے ہیں۔ ایک اہلکار نے بتایا کہ گاندھی نگر کے 40 سالہ بس ڈرائیور کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور حادثے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔

یہ بھی پڑھیں:

پونے، مہاراشٹر: ریاست مہاراشٹر کے پونے ضلع میں ایک خوفناک سڑک حادثہ پیش آیا ہے۔ خبر کے مطابق اس حادثے میں 7 افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اور متعدد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ پولیس کے مطابق پیر کو پہاڑی علاقے میں ایک پک اپ وین سڑک سے نیچے کھائی میں گر گئی۔ گاڑی میں سوار لوگ مندر جا رہے تھے۔ گاڑی میں 30 سے 35 افراد سوار تھے۔

پولیس نے بتایا کہ مہلوکین پیپل واڑی گاؤں کے رہنے والے تھے اور وہ کھیڈ تحصیل کے کنڈیشور مندر جا رہے تھے۔ پمپری چنچوڑ پولیس کے ایک اہلکار نے بتایا کہ پک اپ وین میں تقریباً 30 سے 35 مسافر سوار تھے جن میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق گاڑی گھاٹ سیکشن سے گزرتے ہوئے سڑک سے 25 سے 30 فٹ نیچے گر گئی۔

انہوں نے بتایا کہ اس حادثے میں سات افراد کی موت ہو گئی ہے اور کئی دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ زخمیوں کو قریبی اسپتالوں میں داخل کرایا گیا ہے۔ مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔

تھانے میں بس نے موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی، دو زخمی

دوسری جانب خبر رساں ایجنسی پی ٹی آئی کے مطابق پیر کی صبح مہاراشٹر کے تھانے شہر میں بس کی زد میں آکر موٹرسائیکل سوار ایک مرد اور خاتون زخمی ہوگئے۔ پولیس نے یہ اطلاع دی۔

پولیس نے بتایا کہ گجرات کے گاندھی نگر سے تھانے کے بھیونڈی آنے والی بس میں 30 مسافر سوار تھے اور حادثے میں بس کا کوئی مسافر زخمی نہیں ہوا۔ انہوں نے بتایا کہ گھوڑبندر روڈ پر ناگلہ بندر سگنل کے قریب صبح سات بجے بس نے موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی۔

ڈپٹی کمشنر آف پولیس (ٹریفک) پنکج شرسات نے بتایا کہ موٹرسائیکل پر پیچھے بیٹھی 28 سالہ خاتون کے سر پر چوٹیں آئیں، جب کہ 24 سالہ ڈرائیور بھی زخمی ہوا۔ دونوں کو اسپتال لے جایا گیا اب ان کی حالت مستحکم بتائی جاتی ہے۔ موٹر سائیکل پر سوار دونوں افراد ممبئی کے قریب کاندیوالی کے رہنے والے ہیں۔ ایک اہلکار نے بتایا کہ گاندھی نگر کے 40 سالہ بس ڈرائیور کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور حادثے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔

یہ بھی پڑھیں:

For All Latest Updates

TAGGED:

MAHARASHTRA ROAD ACCIDENTVAN ACCIDENT IN PUNEROAD ACCIDENT IN MAHARASHTRAROAD ACCIDENT IN PUNEPUNE VAN ACCIDENT

Quick Links / Policies

فیچر

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

کیا پھر سے سلیپر اور تھری اے سی میں بزرگ شہریوں کو ملے گی رعایت؟ بہت جلد ریلوے کا تحفہ متوقع

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.