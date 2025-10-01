انیل دیشمکھ پر حملے کا دعویٰ جھوٹا قرار!
پولیس کی طرف سے عدالت میں داخل کی گئی کلوزر رپورٹ میں کہا گیاکہ شیشے کو پہنچنے والا نقصان پتھراؤ سے مطابقت نہیں رکھتا تھا۔
Published : October 1, 2025 at 6:44 PM IST
مہاراشٹر پولیس نے سابق وزیر داخلہ انیل دیشمکھ پر مبینہ حملے کے کیس کو "جھوٹا" قرار دے کر بند کر دیا ہے۔ یہ واقعہ 18 نومبر 2024 کی رات کا ہے، جب اسمبلی انتخابات کی مہم زوروں پر تھی۔ انیل دیشمکھ نے دعویٰ کیا تھا کہ پارٹی میٹنگ سے واپسی پر ان کی گاڑی پر پتھراؤ کیا گیا۔ ان کے بیٹے سلیل دیشمکھ نے کٹول اسمبلی سیٹ سے الیکشن لڑا تھا۔
ناگپور رورل کے ایس پی ہرش پودار کی قیادت میں اس مبینہ حملے کی تحقیقات کا حکم دیا گیا۔ پولیس نے فارنزک رپورٹ کی بنیاد پر عدالت میں 'بی سمری رپورٹ' جمع کرائی ہے۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پتھراؤ کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔
فارنزک تحقیقات کے مطابق، دیشمکھ کی گاڑی کا سامنے والا شیشہ مضبوط ٹیکنالوجی کا تھا۔ اگر اس پر پتھر مارا جاتا تو وہ صرف ٹوٹتا، آسانی سے بکھرتا نہیں۔ مکمل طور پر توڑنے کے لیے بار بار ضربیں لگانی پڑتیں۔
رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ اگر شیشہ ٹوٹتا تو اس کے تیز ٹکڑے دیشمکھ کو لگتے۔ تاہم، ان کے سر پر چوٹ پتھراؤ کے دعووں سے مطابقت نہیں رکھتی۔ گاڑی میں ملا بڑا پتھر پچھلی کھڑکی سے داخل ہونے کا دعویٰ کیا گیا تھا۔
فارنزک رپورٹ کے مطابق، پچھلی کھڑکی سے پھینکا گیا پتھر سامنے بیٹھے شخص کے سر پر نہیں لگ سکتا۔ ان تمام شواہد کی بنیاد پر پولیس نے حملے کے کوئی ثبوت نہ ملنے کا حتمی نتیجہ نکالا ہے۔
پولیس کی رپورٹ پر ردعمل دیتے ہوئے دیشمکھ نے اپنے زخمی ہونے کا دعویٰ برقرار رکھا۔ انہوں نے کہا کہ پتھر لگنے سے شیشہ ٹوٹا اور ان کے ماتھے پر چوٹ آئی۔ انہوں نے پولیس پر ملزمان کو گرفتار نہ کرنے کا الزام لگایا۔ دیشمکھ نے مزید کہا کہ بی جے پی رہنما شروع سے ہی اسے سیاسی ڈرامہ قرار دے رہے تھے۔ انہوں نے پولیس کی ناکامی قرار دیا کہ وہ پتھراؤ کرنے والوں کو گرفتار نہیں کر سکی۔
یہ بھی پڑھیں: Corruption Case ہائی کورٹ نے انل دیشمکھ کی ضمانت عرضی پر سماعت 2 دسمبر تک ملتوی کردی
بی جے پی ایم ایل اے پرینائے پھوکے نے الزام لگایا کہ دیشمکھ نے یہ سب انتخابات سے قبل ہمدردی حاصل کرنے کے لیے کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ فارنزک رپورٹ نے آج ان کے دعوے کو سچ ثابت کر دیا ہے۔