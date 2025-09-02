ETV Bharat / state

مہاراشٹر: منوج جرنگے نے احتجاج ختم کیا
مہاراشٹر: منوج جرنگے نے احتجاج ختم کیا (ANI)
ممبئی: مہاراشٹر حکومت نے منگل کو مراٹھا ریزرویشن پر اپنی رضامندی دے دی ہے۔ اس فیصلے کے بعد مراٹھا ریزرویشن کارکن منوج جرنگے پاٹل نے اپنا انشن (بھوک ہڑتال) توڑ دیا۔ انہوں نے یہ فیصلہ ریاستی حکومت کی کابینہ کی ذیلی کمیٹی کی تجویز کے سامنے آنے کے بعد لیا ہے۔ اس کمیٹی کے سربراہ رادھا کرشن وکھے پاٹل ہیں۔

ذیلی کمیٹی کے چیئرمین رادھا کرشن وکھے پاٹل، شیوندرا راجے بھوسلے، جئے کمار گور اور ادے سمنت نے ریاستی حکومت کی جانب سے جرنگے سے ان کے مطالبات کے حتمی مسودے کے ساتھ ملاقات کی۔ منوج جرنگے کا مطالبہ تھا کہ 'حیدرآباد گزٹ' کو فوری نافذ کیا جائے۔ ذیلی کمیٹی نے اس کی منظوری دے دی ہے۔ حکومت نے جرنگے کے آٹھ میں سے چھ مطالبات تسلیم کر لیے ہیں۔

ان کا بنیادی مطالبہ مراٹھا برادری کو کنبی ذات میں شامل کرنا تھا۔ کنبی ذات کو پہلے ہی او بی سی کا درجہ حاصل ہے۔ اس کے تحت اب مراٹھوں کو بھی ریزرویشن مل سکے گا۔ اس سے پہلے، بامبے ہائی کورٹ نے مظاہرین کو بدھ کی صبح تک آزاد میدان خالی کرنے کا حکم دیا تھا۔ جرنگے اور ان کے حامی یہاں احتجاج کر رہے تھے۔

آپ کو بتاتے چلیں کہ مراٹھا ریزرویشن کے لیے 29 اگست سے تحریک چل رہی تھی، گزشتہ 5 دنوں سے ممبئی کے آزاد میدان اور فورٹ میرین ڈرائیو کے علاقے میں ڈیرے ڈالے ہوئے مراٹھا مظاہرین اب عدالتی حکم کے بعد آہستہ آہستہ علاقے کو خالی کر رہے ہیں۔ مطالبات منظور ہونے پر مظاہرین نے میدان میں جشن منایا۔

حیدرآباد گزٹ کیا ہے؟

مراٹھواڑہ علاقہ کا ایک بڑا حصہ پہلے حیدرآباد ریاست کا حصہ تھا۔ حکومت کی طرف سے جاری کردہ حکم نامے کے مطابق سابقہ ​​حیدرآباد ریاست کے نوٹیفیکیشن جو مختلف اوقات میں جاری کیے گئے تھے اور جن میں مراٹھوں کو کنبی طبقے کے طور پر تسلیم کیا گیا تھا، ان فہرستوں کو تصدیق کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ نوٹیفیکیشن 1900، 1902، 1918، 1923، 1926، 1928 اور 1948 میں جاری کیے گئے۔

جرنگے کافی عرصے سے احتجاج کر رہے ہیں:

منوج جرنگے طویل عرصے سے مراٹھا ریزرویشن کے لیے تحریک چلا رہے ہیں۔ انہوں نے ریزرویشن کا مطالبہ کرتے ہوئے 2021 اور 2023 میں بھی تحریک چلائی۔ 2021 میں انہوں نے 90 دن تک حکومت پر دباؤ بنائے رکھا۔ اس کے بعد انہوں نے 2023 میں ایک بڑی احتجاجی تحریک چلائی۔ اس درمیان جرنگے نے کئی پلیٹ فارم سے مراٹھا ریزرویشن کے لیے آواز اٹھائی۔

مہاراشٹر میں او بی سی کو 19 فیصد ریزرویشن ہے۔ اس کے بعد ایس سی کو 13 فیصد، ایس ٹی کو سات فیصد، سماجی طور پر پسماندہ کو 10 فیصد، خانہ بدوش قبائل-2 کو 3.5 فیصد، خانہ بدوش قبائل-3 کو دو فیصد اور گھومنتو جن جاتی کو تین فیصد ریزرویشن ملتا ہے۔

اب تک جو معلومات سامنے آئی ہیں ان کے مطابق منوج جرنگے نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ وہ ان مظاہرین کے خلاف مقدمات واپس لے جن کے خلاف پولس نے مقدمات درج کیے ہیں۔ انہوں نے مشتعل افراد کی حفاظت کے بارے میں بھی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہیں یقین دلایا گیا ہے کہ حکومت ستمبر کے آخر تک مراٹھا مظاہرین کے خلاف تمام مقدمات واپس لے لے گی۔ اب تک 15 کروڑ روپے مراٹھا تحریک کے لیے اپنی جان دینے والوں کے خاندانوں میں اب تک 15 کروڑ روپے تقسیم کیے جا چکے ہیں۔

