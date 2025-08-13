ممبئی/چھترپتی سمبھاجی نگر: مہاراشٹر کے نائب وزیر اعلیٰ اجیت پوار نے کچھ شہری اداروں کی جانب سے 15 اگست کو مذبح خانوں اور گوشت فروخت کرنے والی دکانوں کو بند کرنے کے حکم پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کی پابندی لگانا غلط ہے۔
پوار نے کہا کہ اس طرح کی پابندیاں عام طور پر عقیدے سے متعلق حساسیت کو مدنظر رکھتے ہوئے لگائی جاتی ہیں جیسے کہ آشادھی ایکادشی، مہاشیو راتری، مہاویر جینتی وغیرہ، مہاراشٹر میں لوگ ویج اور نان ویج کھانا کھاتے ہیں۔
پوار نے منگل کو نامہ نگاروں سے کہا، "اس طرح کی پابندی لگانا غلط ہے۔ بڑے شہروں میں مختلف ذاتوں اور مذاہب کے لوگ رہتے ہیں۔ اگر یہ ایک جذباتی مسئلہ ہے تو لوگ اسے ایک دن کے لیے (پابندی) قبول کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ یوم مہاراشٹر ، یوم آزادی اور یوم جمہوریہ کے موقع پر اس طرح کے احکامات پابندی جاری کرتے ہیں، تو یہ مشکل ہے"۔
اس سے ایک دن قبل چھترپتی سمبھاجی نگر میونسپل کارپوریشن نے تہواروں کے پیش نظر دو دن - 15 اور 20 اگست کو شہر کی حدود میں مذبح خانوں، دکانوں اور گوشت فروخت کرنے والی دکانوں کو بند کرنے کے احکامات جاری کیے تھے۔
اس میں کہا گیا ہے کہ پابندی کا حکم 15 اگست کو ہندو تہوار گوکل اشٹمی کے موقع پر دیا گیا تھا اور 20 اگست کو جین برادری کے ایک اہم تہوار 'پریوشن پروا' کے آغاز کا دن ہے۔
میونسپل کارپوریشن نے کہا کہ ان دو دنوں میں، چھترپتی سمبھاجی نگر شہر میں جانوروں کو ذبح کرنے اور گوشت فروخت کرنے پر پابندی ہوگی، اور خلاف ورزی پر کارروائی کا انتباہ دیا گیا ہے۔
ایسا ہی حکم ممبئی کے قریب تھانے ضلع میں کلیان ڈومبی ولی میونسپل کارپوریشن (KDMC) کی جانب سے بھی جاری کیا گیا ہے جس میں 15 اگست کو گوشت کی دکانوں کو بند کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔
اطلاعات ہیں کہ مالیگاؤں میونسپل کارپوریشن نے بھی ایسا حکم جاری کیا ہے۔
شیو سینا (یو بی ٹی) کے ایم ایل اے آدتیہ ٹھاکرے نے کہا ہے کہ کے ڈی ایم سی کمشنر کو معطل کیا جانا چاہئے کیونکہ یہ ان کا مسئلہ نہیں ہے کہ وہ سبزی خور یا غیر سبزی خور کھانے کے استعمال پر فیصلہ کریں۔
ٹھاکرے نے کہا، "یہ ہمارا فیصلہ ہے کہ یوم آزادی پر کیا کھائیں اور کیا نہ کھائیں۔ ہم یقینی طور پر نان ویج کھانا کھائیں گے۔ کمشنر کو اس کے بجائے سڑکوں پر گڑھوں کے مسئلے پر توجہ دینی چاہیے۔"
این سی پی (ایس پی) لیڈر جتیندر اوہاد نے کہا ہے کہ وہ KDMC کی طرف سے پابندی کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے نان ویج کھانا کھائیں گے۔
