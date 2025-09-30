لکھنؤ میں شادی کے آٹھ ماہ بعد بیوی نے کر لی خودکشی، شوہر لڑ رہا ہے زندگی کی جنگ
Published : September 30, 2025 at 5:01 PM IST
لکھنؤ: اتر پردیش کی راجدھانی لکھنؤ کے چنہٹ تھانہ علاقے میں ایک جوڑے نے خودکشی کی کوشش کی۔ یہ جوڑا بدھ وہار علاقے میں کرائے کے مکان میں رہ رہا تھا۔ بیوی کی موقع پر ہی موت ہوگئی جب کہ شوہر کی حالت تشویشناک ہے اور اسے اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔
پولیس نے اس واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہے، جو ان کی شادی کے صرف آٹھ ماہ بعد پیش آیا تھا۔ چنہٹ کے انسپکٹر دنیش چندر مشرا نے بتایا کہ پولیس کو پیر کی دوپہر تقریباً 2 بجے اس واقعہ کی اطلاع ملی۔ پولیس ٹیم جائے وقوعہ پر پہنچی اور گھر کا دروازہ کھلا پایا۔ امبیڈکر نگر کی رہنے والی خاتون نجمہ ٹانڈہ ایک چارپائی پر مردہ حالت میں پڑی پائی گئی۔
ڈاکٹروں نے نجمہ کو مردہ قرار دیا
دریں اثناء نجمہ کا شوہر شمیم جو کہ بلہیرہ، بارہ بنکی کا رہنے والا ہے، فرش پر بے ہوش پایا گیا، اس نے ممکنہ طور پر کوئی زہریلی چیز کھا رکھی تھی۔ پولیس نے فوری طور پر دونوں کو ایمبولینس کے ذریعے لوہیا اسپتال پہنچایا، جہاں ڈاکٹروں نے نجمہ کو مردہ قرار دیا۔ دریں اثنا، شمیم نامی درزی کی حالت تشویشناک ہے اور اسے اسپتال کے آئی سی یو میں داخل کر دیا گیا ہے۔
جھگڑے کی وجہ سے انتہائی اقدام اٹھایا گیا
پولیس ذرائع کے مطابق یہ جوڑا کچھ عرصے سے کرائے کے مکان میں رہ رہا تھا۔ ان کی شادی آٹھ ماہ قبل ہوئی تھی۔ ابتدائی معلومات سے پتہ چلتا ہے کہ واقعہ سے تقریباً تین دن قبل جوڑے کے درمیان جھگڑا ہوا تھا جس کی وجہ سے یہ انتہائی اقدام اٹھایا گیا۔
پولیس نے خاتون کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے مردہ خانہ میں جمع کرا دیا ہے۔ واقعے کی اصل وجہ جاننے کے لیے تفصیلی تفتیش جاری ہے۔ پولیس اہل خانہ سے رابطہ کر کے مزید قانونی کارروائی کر رہی ہے۔
نوٹ:
ای ٹی وی بھارت کی اپیل: خودکشی کوئی حل نہیں ہے!
اگر آپ خودکشی کے خیالات رکھتے ہیں یا آپ کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں یا آپ کو جذباتی سہارے کی ضرورت ہے، تو کوئی ہے جو آپ کی بات سننے کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 (24x7) دستیاب ہے یا iCall، ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز ہیلپ لائن - 9152987821 پر کال کریں (پیر سے ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہے)۔
خودکشی کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو صورتحال سے نمٹنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے، تو آپ فوری طور پر خودکشی کی روک تھام کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں: 18002333330۔ یاد رکھیں، زندگی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ تناؤ محسوس کر رہے ہیں تو خاندان اور دوستوں سے بات کریں۔