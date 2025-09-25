رسولﷺ کی شان میں گستاخی، ملیح آباد اور کاکوری میں کشیدگی، پولیس اسٹیشن کا گھیراؤ
اسکول انتظامیہ نے گیارہویں جماعت کے طالب علم کو فوری طور پر نکال دیا؛ کاکوری پولیس تفتیش کر رہی ہے۔
لکھنؤ: ملیح آباد اور کاکوری میں اس وقت کشیدگی پھیل گئی جب ایک طالب علم نے سوشل میڈیا پر پیغمبر اسلام کے بارے میں اشتعال انگیز تبصرہ پوسٹ کیا۔ اس واقعہ سے مشتعل ہو کر مسلم کمیونٹی کے لوگ بڑی تعداد میں جمع ہو گئے اور پولیس اسٹیشن پہنچ کر ملزمان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ صورتحال بگڑتی دیکھ کر اسکول انتظامیہ نے طالب علم کو فوری طور پر نکال دیا جب کہ پولیس نے اس کے خلاف ایف آئی آر درج کرکے تفتیش شروع کردی ہے۔
سوشل میڈیا پوسٹ سے غصہ پھوٹ پڑا:
ملیح آباد کے ایک پرائیویٹ اسکول میں زیر تعلیم 11ویں جماعت کے طالب علم نے انسٹاگرام اور فیس بک پر پیغمبر اسلام کے بارے میں توہین آمیز تبصرے کیے۔ طالب علم کی پوسٹ تیزی سے وائرل ہوگئی، جس سے مسلم کمیونٹی میں غم و غصہ پھیل گیا۔ مشتعل مقامی لوگ بڑی تعداد میں جمع ہو گئے اور پولیس اسٹیشن پہنچ کر ملزم طالب علم کے خلاف سخت کارروائی اور فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا۔
پولیس کی یقین دہانی کے بعد لوگوں نے اتفاق کیا:
پولیس اسٹیشن میں بڑے اجتماع کی اطلاع ملتے ہی پولیس کے اعلیٰ افسران جائے وقوعہ پر پہنچے۔ پولیس نے مشتعل ہجوم کو پرسکون کرنے کی کوشش کی اور انہیں یقین دلایا کہ قابل اعتراض تبصرہ پوسٹ کرنے والے کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ پولیس کی یقین دہانی کے بعد ہی ہجوم پرسکون ہوا۔ تاہم حالات کی سنگینی اور کسی بھی ممکنہ بدامنی کے پیش نظر علاقے میں سیکورٹی کے لیے بڑی پولیس فورس تعینات کی گئی۔
اسکول انتظامیہ کا فوری ایکشن:
اسکول انتظامیہ نے بھی فوری ایکشن لیا۔ اسکول انتظامیہ نے پولیس اسٹیشن میں تحریری درخواست جمع کرائی، جس میں کہا گیا کہ یہ تعلیم کا مندر ہے اور یہاں کسی قسم کی ’شرارت‘ برداشت نہیں کی جائے گی۔ انتظامیہ نے قابل اعتراض تبصرہ کرنے والے طالب علم کو فوری اثر سے نکال دیا (معطل کر دیا)۔ اسکول نے واضح کیا کہ اسکول کے احاطے میں موبائل فون لانا سختی سے ممنوع ہے، اور اس پر سختی سے عمل درآمد کیا جاتا ہے۔ اے سی پی کاکوری شکیل احمد نے بتایا کہ ملزم طالب علم کے خلاف ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے۔ کیس میں مزید قانونی کارروائی جاری ہے۔
