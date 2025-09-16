ETV Bharat / state

باپ کو پتہ نہیں، بیٹے نے آن لائن گیم میں 13 لاکھ بھی گنوائے اور جان بھی

اتر پردیش میں چھٹی جماعت کے طالب علم کی موت سے متعلق سنسنی خیز انکشافات

آن لائن گیم میں 13 لاکھ گنوا بیٹھا 6 ویں جماعت کا طالب علم، پریشان ہو کر خودکشی کر لیا
آن لائن گیم میں 13 لاکھ گنوا بیٹھا 6 ویں جماعت کا طالب علم، پریشان ہو کر خودکشی کر لیا (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 16, 2025 at 10:41 AM IST

Updated : September 16, 2025 at 12:55 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

لکھنؤ: اترپردیش کی راجدھانی لکھنؤ میں چھٹی جماعت کے ایک طالب علم نے آن لائن گیمز میں 13 لاکھ روپے گنوا دیے۔ جب طالب علم کو پتہ چلا کہ اسکے والد کو معاملے کی بھنک مل گئی ہے تو اس نے مبینہ طور پریشان ہو کر اپنی جان لی۔ اہل خانہ اسے کمیونٹی ہیلتھ سینٹر لے گئے جہاں ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دے دیا۔ واقعہ کی اطلاع ملتے ہی موہن لال گنج تھانے کی پولیس موقع پر پہنچی اور بچے کی لاش کو تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا۔

یہ واقعہ پیر کی دیر رات پیش آیا۔ سریش کمار یادو اپنے خاندان کے ساتھ موہن لال گنج ضلع کے دھنواسر گاؤں میں رہتے ہیں۔ ان کا اکلوتا چودہ سالہ بیٹا یش کمار چھٹی جماعت کا طالب علم تھا۔ والد سریش کمار یادو نے بتایا کہ یونین بینک بجنور برانچ میں ان کا بینک کھاتہ ہے۔

پیر کو جب وہ اپنی پاس بک اپ ڈیٹ کرنے بینک گیا تو انہیں پتہ چلا کہ اس کے اکاؤنٹ میں 13 لاکھ روپے کم ہیں۔ جب اس نے بینک منیجر سے اتنی رقم کے اچانک غائب ہونے کے بارے میں پوچھا تو اسے پتہ چلا کہ یہ رقم آن لائن گیمز کے ذریعے کاٹی گئی ہے۔

اس کے بعد سریش کمار گھر پہنچا اور جب اس نے اپنے بیٹے یش سے رقم کے بارے میں پوچھا تو اس نے پہلے تو مبہم جوابات دیئے لیکن بعد میں زیادہ پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ ایک آن لائن گیم کھیلتا تھا جس میں اس نے یہ رقم کھو دی۔

مزید پڑھیں: آگرہ میں چچا نے بھتیجے کو نیلے ڈرم میں جلا دیا، بیٹی کے نہانے کی ویڈیو بنا کر کررہا تھا بلیک میل، انیس ماہ بعد ہوا ایسا انکشاف

والد سریش کمار یادو نے بتایا کہ جب وہ بینک سے واپس آئے تو بیٹا یش ٹیوشن پڑھ رہا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو سمجھایا کہ وہ آن لائن گیمز نہ کھیلیں۔ اس کے بیٹے کے ٹیوشن ٹیچر نے اسے کہا کہ فکر نہ کرو، وہ یش سے بات کر کے اسے سمجھائے گا۔ ٹیوشن کے بعد بیٹا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کے بعد اس نے خودکشی کرلی۔ والد سریش کمار یادو نے بتایا کہ تقریباً 2 سال قبل انہوں نے کچھ زمین بیچ کر یونین بینک کی شاخ میں 13 لاکھ روپے جمع کرائے تھے۔ وہ رنگ پوتائی کا کام کرکے اپنے خاندان کی کفالت کرتا تھا۔ دوسری جانب اطلاع ملنے پر موقع پر پہنچی موہن لال گنج تھانے کی پولیس نے بتایا کہ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔

خودکشی کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو صورتحال سے نمٹنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے، تو آپ فوری طور پر خودکشی کی روک تھام کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں: 18002333330۔ یاد رکھیں، زندگی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ تناؤ محسوس کر رہے ہیں تو خاندان اور دوستوں سے بات کریں

Last Updated : September 16, 2025 at 12:55 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

LUCKNOW NEWSSTUDENT SUICIDELUCKNOW STUDENT SUICIDEلکھنؤ طالب علم کی خودکشیONLINE GAMES IMPACT

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.