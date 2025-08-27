ETV Bharat / state

حیدرآباد سمیت تلنگانہ کے کچھ حصوں میں موسلادھار بارش، نشیبی علاقے زیرآب، ندی نالوں میں طغیانی - TELANGANA RAINS

تلنگانہ میں جنوب مغربی مانسون موسلادھار بارش کی وجہ بنا ہے۔ حیدرآباد میں بھی منگل کے روز سے بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔

حیدرآباد سمیت تلنگانہ کے کچھ حصوں میں موسلادھار بارش
حیدرآباد سمیت تلنگانہ کے کچھ حصوں میں موسلادھار بارش (IANS)
Published : August 27, 2025 at 5:58 PM IST

حیدرآباد: کاماریڈی، میدک اور تلنگانہ کے دیگر اضلاع میں نشیبی علاقے زیر آب آگئے اور ندی نالوں اور دیگر آبی ذخائر میں اضافہ ہوا کیونکہ بدھ کے روز ریاست کے کئی حصوں میں شدید بارش ہوئی۔

تلنگانہ ڈیولپمنٹ پلاننگ سوسائٹی نے بتایا کہ کاماریڈی ضلع کے ارگونڈہ میں بدھ کی صبح 8.30 بجے اور سہ پہر 3 بجے تک 418.3 ملی میٹر بارش ہوئی، اس کے بعد کاماریڈی ٹاؤن میں 266 ملی میٹر بارش ہوئی۔

ریاست بھر میں بڑے پیمانے پر بارش کی اطلاع ہے۔

ساؤتھ سنٹرل ریلوے نے کہا کہ بھکنور-تلامدلا سیکشن اور اکن پیٹ-میدک سیکشن میں پٹریوں پر پانی بھر جانے کی وجہ سے دو ٹرینوں کا رخ موڑ دیا گیا، جبکہ ایک اور ٹرین کو منسوخ کر دیا گیا۔

نیوز چینلوں نے کاماریڈی ضلع میں بارش کے پانی میں کچھ کاروں کو بہہتے ہوے دکھایا۔

سرکاری ذرائع نے بتایا کہ ضلع میدک کے رامیامپیٹ قصبے میں فائر اسٹاف نے تقریباً 10 لوگوں کو ریسکیو کیا۔

پولیس اور فائر بریگیڈ کے عملے نے اناساگر گاؤں میں نو لوگوں کے ایک گروپ کو اور گنکول گاؤں میں دیگر پانچ لوگوں کو بچایا، جو ضلع کاماریڈی کے سیلابی پانی میں پھنسے ہوئے تھے۔

ایک سرکاری ریلیز میں کہا گیا ہے، وزیراعلیٰ اے ریونت ریڈی نے کاماریڈی اور میدک اضلاع کے کلکٹروں کو ہدایت دی کہ وہ شدید بارش کے پیش نظر راحتی اقدامات کرنے کے لیے تیار رہیں۔

انہوں نے چیف سکریٹری کے رام کرشن سے بھی کہا کہ وہ امدادی کارروائیوں میں نیشنل ڈیزاسٹر ریسپانس فورس (این ڈی آر ایف) اور اسٹیٹ ڈیزاسٹر ریسپانس فورس (ایس ڈی آر ایف) کے اہلکاروں کی مدد لیں۔

مرکزی وزیر مملکت برائے داخلہ بنڈی سنجے کمار نے راجنا سرسیلا ضلع کے کلکٹر پر زور دیا کہ وہ سرسیلا ضلع میں ایک ندی میں پھنسے پانچ افراد کو بچانے کے لیے اقدامات کریں۔

حیدرآباد کے محکمہ موسمیات کے سنٹر نے کہا کہ جنوب مغربی مانسون تلنگانہ پر زوردار ہے۔

محکمہ نے 27 اگست کو میدک، کاماریڈی اضلاع میں الگ تھلگ مقامات پر ریڈ الرٹ جاری کیا۔ ایک ریڈ الرٹ 24 گھنٹوں میں 20 سینٹی میٹر سے زیادہ کی "بھاری سے انتہائی بھاری" بارش کی نشاندہی کرتا ہے۔

محکمہ موسمیات کے سینٹر نے ایک ریلیز میں کہا کہ عادل آباد، کمارم بھیم آصف آباد اور دیگر اضلاع میں 28 اگست کو الگ تھلگ مقامات پر بھاری بارش ہونے کا قوی امکان ہے۔

(PTI ان پٹ کے ساتھ)

